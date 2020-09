Hrajeme, dokud nezamknou zimáky, říká šéf Král. Jak vypadá manuál?

Martin Kaut se při návratu do pardubického dresu dostal i do potyčky s Tomášem Marcinkem • ČTK / David Taneček

Bude to podivný ročník. Bláznivý, nervózní. To už je teď jisté. Jak skloubí Tipsport extraliga svůj start s COVIDEM-19? Na testy mají být posíláni jen hráči s příznaky, do karantény zamíří pouze nakažení. Nikoli celé týmy. „Budeme hrát tak dlouho, dokud nám někdo zimáky nezamkne,“ říká prezident Českého hokeje Tomáš Král. Ve čtvrtek se roztočí 28. sezona nejvyšší soutěže.

Před rokem seděli v Síni slávy Českého hokeje. Usmívali se a doufali, že extraliga bude dál bourat rekordy a překonávat divácká maxima. Stalo se. Teď byli ředitel soutěže Josef Řezníček a svazový boss Tomáš Král podstatně více zachmuření. „Je to neskutečné, co se během jednoho roku stalo. Celý svět se obrátil naruby. Často vzpomínám, jak to bylo loni,“ přiznává Král.

Před novináři seděl s rouškou na ústech. Odpovídal na otázky ohledně krizového scénáře. Testování, karantény, odklady zápasů, omezení, divácké limity… „Je to velmi náročné. Musíme myslet na spoustu věcí, ty se navíc během týdnů dost výrazně mění. Více než dva měsíce jsme připravovali manuál. Konečné slovo o jeho schválení teď leží na vládě. To by mělo přijít v řádu příštích dnů. Neočekávám však, že bychom si nějak pohoršili a vláda nám něco zpřísnila,“ dodává prezident Českého hokeje.

Počítal například, že budou platit již dříve zveřejněné plány počtu diváků, které budou moct kluby do svých arén pustit. Rovnice zněla: tisícovka plus polovina ze zbylé kapacity haly. Sotva to ale dořekl, ministr zdravotnictví na jiném místě prohlásil, že chce od pátku omezit počet návštěvníků hromadných akcí ve vnitřních prostorách. Vstupenky mají být nově prodávány jen k sezení, zákaz by měl padnout na lístky k stání. „To je pro mě novinka. Tak holt budou lidi na hokeji jen sedět,“ komentoval zprávu lakonicky Král.

V návrhu svazu například stojí, že testování by hráči neměli podstupovat pravidelně a už vůbec ne před každým zápasem. „Nemůžeme si to dovolit. Finančně ani technicky to není možné. Pravidelné testování pak nemá logiku, nic by to nepřinášelo. Jdeme směrem, kdy bychom chtěli testovat jen hráče s příznaky,“ vysvětluje. Do karantény by pak v případě pozitivních nálezů šli pouze nakažení hokejisté, nikoli celé týmy. Manuál by měl platit pro všechny kolektivní sporty v zemi.

Pokud padne na nějaký tým podezření z nákazy koronavirem či přímo karanténa, utkání se odloží. Stejně, jako se to stalo teď v případě duelu Vítkovic s Litvínovem. Na sehrání utkání budou mít kluby vždy stanovenou lhůtu 40 dnů od původního data. „Celé prostředí se musí spojit a vycházet si vstříc. Není čas na žádnou nevraživost a spory,“ tvrdí Král.

Denní limit bude platit během základní části, ne však během play off. Logicky. Tam budou pravidla mnohem přísnější. Jste v karanténě? Máte smůlu. Zápasy budou kontumovány, série v podstatě skončí. Klidně se může stát, že vítěz dlouhodobé části ve čtvrtfinále vyletí s týmem, který po ní byl dvanáctý. Bez boje. „Kluby to tak chtěly, odsouhlasily to. Doufají, že v březnu už budou všichni promoření, nebo třeba bude na světě vakcína,“ popisuje Řezníček.

Další omezení a nařízení budou závislé na jednotlivých krajských hygienách. „Ty v tom mají stále absolutní samostatnost. Celou dobu voláme po tom, jestli by pro ně bylo možné stanovit manuál, aby se chovaly podobně, protože jsou mezi nimi značné rozdíly,“ přidává Král.

Zároveň se stále řeší otázka nahrazení ušlého zisku klubům, které ztratí spoustu peněz ze vstupenek, jež nebudou moct kvůli vládním opatřením prodat. Ve státním programu COVID Sport stále zbývá k čerpání přes 800 milionů korun.

„Byl jsem o tom jednat osobně s premiérem Andrejem Babišem. Dohodli jsme se, že z toho můžou využít finance i profesionální kluby, což původně vláda striktně odmítala. Peníze dostanou, bude to ale dlouhý proces. Nejde to udělat tak, že stát nám ten balík pošle a my ho jen přerozdělíme. Rozhodnuto o tom je, ale potrvá to,“ objasňuje Král.

Jak sám dopředu avizoval, hokej se v Česku musí rozběhnout. Cokoli jiného by bylo ekonomicky devastující. „Přijali jsme v hokeji jasnou filozofii, že prostě chceme hrát. Pokud nám nikdo nezamkne zimáky, budeme hrát,“ říká odhodlaně.

Stopku by mohl vystavit úplný zákaz přítomnosti fanoušků na tribunách. „Pokud by k tomu došlo, byla by svolána mimořádná valná hromada klubů. Myslím, že bez lidí by nedávalo smysl hrát. Ztráty by byly obrovské,“ přidává Řezníček.

Samostatnou českou extraligu čeká v pořadí již 28. ročník. Je jasné, že bude pravděpodobně nejpodivnější v historii.

Plán fungování extraligy

Diváci

počet diváků na stadionech bude omezen

nově se zřejmě nebudou moct prodávat lístky k stání, tyto sektory budou uzavřeny (případně přestavěny na místa k sezení)

nutnost sedět s rouškou na ústech, klub bude pod hrozbou až třímilionové pokuty muset plnění tohoto nařízení hlídat

oddělené sektory pro maximálně 500 osob (vlastní vstupy, regulace pohybu, rozestupy mezi sektory)

Testy

před každým zápasem se hráči testovat nebudou

nepočítá se ani s žádnými pravidelnými testy například každé pondělí

nechat testovat se budou muset pouze hráči s příznaky

do karantény budou muset jít pouze nakažení hráči, nikoli celé týmy

Výskyt příznaků a nákazy

izolace při jakýchkoli příznacích respiračního onemocnění nebo nákazy koronavirem

tréninky v menších skupinkách

minimalizace možnosti kontaktu s jinými mužstvy klubu

přísný zákaz vstupu dalších osob do místa tréninku

Doporučení pro kluby

měření teploty hráčům i všem členům realizačního týmu při příchodu na sportoviště

individuální vybavení

používání roušek všude mimo samotnou sportovní činnost

pravidelná dezinfekce prostor a osob

Formát extraligy

52 kol

do play off postoupí 12 týmů (1. až 4. rovnou do čtvrtfinále, 5. až 12. do předkola)

předkolo bude hráno na tři vítězná utkání, od čtvrtfinále dál klasicky na čtyři

nikdo nesestoupí, do extraligy z Chance ligy postoupí její vítěz

Co se stane, když…