Režim v extralize: Do sprchy po pěti, v Pardubicích speciální teploměr

Blíží se jiná sezona, pro všechny. Hráče čeká taky hodně speciální režim. Kluby vymýšlejí režim, jak se co nejlépe ubránit nákaze koronavirem. A když už COVID-19 do kabiny vletí? Tak ať nepoloží všechny najednou. Ministerstvo zdravotnictví vydalo svá doporučení, jednotlivé organizace je pak posouvají dál. Zavádí třeba sprchování po pěti.

Vyhnout se koronaviru je první přikázání. Ideální scénář, jak zvládnout hokejovou sezonu? Nedostat ho. Jenže spíš musíte počítat s tím, že COVID-19 dorazí. „Neprošli jsme si ještě nákazou a asi nás taky během sezony potká, pravděpodobně jako každého,“ připouští předseda představenstva Pardubic Ondřej Herman. „Ale snažíme se být připraveni. Hledáme cesty, jak minimalizovat rizika,“ doplňuje. Takhle myslí teď asi všichni. Stačí podezření a hned se preventivně ruší přáteláky, jak nedávno provedla Kometa.

Kluby mají svoje interní směrnice, kterými upravují běžný chod hokejové kabiny. Jistou výhodu mají teď Sparta, České Budějovice, Litvínov nebo Liberec, kde si nákazou už prošli. Na chvíli mají pokoj. Záleží samozřejmě i na každém jedinci zvlášť, jak silné má protilátky a jak dlouho mu v těle vydrží. „Každá hygiena v každém kraji k tomu pak taky přistupuje jinak. U nás v Praze je to momentálně tak, že současní pozitivní hráči by při další nákaze v týmu nemuseli chodit na testy, nevztahovala by se na ně karanténa, pokud by neměli žádné problémy a platit by to pro ně mělo tři měsíce,“ řekl v České televizi sportovní manažer Sparty Petr Ton.

Pardubice se, jak naznačil Heřman, drží zatím stranou. Před kabinou září do dálky světlo z obrazovky digitálního teploměru. Červenou barvou hlásí každého, kdo má zvýšenou teplotu. „Chystali jsme se, myslím, že jsme byli první, kdo takový teploměr pořídil. Se zvýšenou teplotou do kabiny nesmíte. Šatny máme navíc kódované, takže bez hesla se tam taky nikdo nedostane, dovnitř je jen jeden vstup,“ přibližuje Heřman. A prozradil i další opatření: „Zavedli jsme v kabině už před několika týdny takový systém, který je docela agresivní. Nestandardní je tedy minimálně. Kluci se sprchují po pěti, do kabiny se chodí taky v tomhle počtu, ne ve větším. V autobuse nesmí nikdo sedět vedle sebe. Rozsadili jsme i trenéry. Hledáme varianty, abychom mohli kdykoliv nastoupit.“

Klíčové je, že extraliga definitivně odklepla, že chce hrát a nebude na nic čekat. Je v tom totiž jedna podstatná výhoda. Haly jsou v tuhle chvíli poloprázdné, odpadá problém hledat nové termíny. Takže v případě nákazy nemusí být potíž do 40 dní odehrát odložený zápas, jak nařizují řády. „Hradec držel od začátku stejný názor: začít a také uzavřít sezonu. Neviděli jsme důvod posouvat o 14 dnů nebo o tři týdny. Radši začít hned a mít prostor pro eventuální dohrávané zápasy kvůli karanténě,“ uvedl generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.