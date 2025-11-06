Předplatné

Sparta - Raków 0:0. Domácí se trápili v zakončení, hosté v závěru trefili tyč

Hráči Sparty jdou poděkovat fanouškům za podporu
Hráči Sparty jdou poděkovat fanouškům za podporuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Základní sestava Sparty proti Rakówu
Choreo fanoušků Sparty před zápasem s Rakówem
Albion Rrahmani v akci proti Rakówu
Kevin-Prince Milla hlavičkuje
Hlavičkový souboj v duelu Sparty s Rakówem
Veljko Birmančevič ve vzdušném souboji
John Mercado krotí míč
ČTK, iSport.cz
Fotbalisté Sparty remizovali ve 3. kole Konferenční ligy doma s Čenstochovou 0:0. V 88. minutě střídající hráč hostů Apostolos Konstantopoulos trefil hlavou tyč. Pražané podruhé za sebou v soutěži nezvítězili a v polovině ligové fáze mají na kontě čtyři body. V součtu všech soutěží vyhráli svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho jediný z posledních šesti zápasů.

Sparťané v úvodu Konferenční ligy, kam se probojovali přes tři předkola, zdolali na Letné irský Shamrock Rovers 4:1. Pak ale prohráli 0:1 v Rijece, kde se vinou špatného počasí dohrával druhý poločas o den později. Čenstochová je na tom oproti Pražanům o bod lépe, před dvěma týdny v Olomouci rovněž uhrála nerozhodný výsledek (1:1).

Letenští se v dalších dvou utkáních představí na stadionech Legie Varšava a Universitatey Craiova. Ligovou fázi zakončí v prosinci doma proti Aberdeenu.

#TýmZVRPSkóreB
1Samsunspor33007:09
2Celje33007:29
3Mainz33004:19
4AEK Larnaka32105:07
5Fiorentina32016:26
6FC Lausanne22004:06
7Šachtar32016:46
8KuPS31204:25
9Raków31203:15
10AEK Atény31118:44
11Vallecano21104:24
12Sparta31114:24
13Štrasburk21103:24
14Jagiellonia21102:14
15Noah31113:34
16Olomouc31113:44
17Zrinjski21015:13
18Lech Poznań21015:33
19Crystal Palace21012:13
20Rijeka21011:13
21Varšava31023:43
22Škendija21011:23
23AZ Alkmaar21011:43
24Lincoln21012:63
25KF Drita20202:22
26Häcken20202:22
27Omonia Nikósie20111:21
28Shelbourne20110:11
29Universitatea Craiova20111:31
30Shamrock30122:71
31Breidablik30120:51
32Aberdeen30122:91
33Slovan Bratislava30032:60
34Kyjev20020:50
34Hamrun30030:50
36Rapid Vídeň20021:70
  • Osmifinále
  • Play-off

