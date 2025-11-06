Noah - Olomouc 1:2. Hanáci mají první výhru v Konferenční lize, rozhodl Sylla
Bravo, fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole Konferenční ligy na hřišti arménského mistra FC Noah 2:1 a připsali si první výhru v soutěži. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili obránci Filip Slavíček a Abdoulaye Sylla.
Hanácký tým má po prohře ve Florencii 0:2 a domácí remíze s Čenstochovou 1:1 na kontě čtyři body a posílil své naděje na postup. V dalším kole nastoupí vítěz českého poháru doma proti Celje. Slovinský celek dnes porazil Legii Varšava 2:1 a v soutěži dosud neztratil ani bod.
Po loňské změně formátu evropských pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.
Sigma je v pohárech po sedmi letech a poprvé v ligové fázi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3
Mainz
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4
AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5
Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|6
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7
Šachtar
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|8
KuPS
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Raków
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|10
AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|11
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|12
Sparta
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|13
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|14
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|15
Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|16
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|17
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|18
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|19
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|20
Rijeka
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|21
Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|22
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|23
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|24
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|25
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|26
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|27
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|28
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|29
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
Shamrock
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|31
Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|32
Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|33
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|34
Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
- Osmifinále
- Play-off