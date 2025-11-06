Předplatné

Noah - Olomouc 1:2. Hanáci mají první výhru v Konferenční lize, rozhodl Sylla

Gólová radost olomouckých fotbalistů
Gólová radost olomouckých fotbalistůZdroj: X/SK Sigma Olomouc
Štěpán Langer v utkání na hřišti arménského Noahu
Pochod olomouckých fanoušků v Jerevanu
Fanoušci Olomouce na výjezdu v Jerevanu
Pochod olomouckých fanoušků v Jerevanu
Gólová radost olomouckých fotbalistů
Pochod olomouckých fanoušků v Jerevanu
Abdoulaye Sylla vstřelil druhý gól Sigmy
11
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Konferenční liga
Vstoupit do diskuse (2)

Bravo, fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole Konferenční ligy na hřišti arménského mistra FC Noah 2:1 a připsali si první výhru v soutěži. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili obránci Filip Slavíček a Abdoulaye Sylla.

Hanácký tým má po prohře ve Florencii 0:2 a domácí remíze s Čenstochovou 1:1 na kontě čtyři body a posílil své naděje na postup. V dalším kole nastoupí vítěz českého poháru doma proti Celje. Slovinský celek dnes porazil Legii Varšava 2:1 a v soutěži dosud neztratil ani bod.

Po loňské změně formátu evropských pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.

Sigma je v pohárech po sedmi letech a poprvé v ligové fázi.

KonecLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Samsunspor33007:09
2Celje33007:29
3Mainz33004:19
4AEK Larnaka32105:07
5Fiorentina32016:26
6FC Lausanne22004:06
7Šachtar32016:46
8KuPS31204:25
9Raków31203:15
10AEK Atény31118:44
11Vallecano21104:24
12Sparta31114:24
13Štrasburk21103:24
14Jagiellonia21102:14
15Noah31113:34
16Olomouc31113:44
17Zrinjski21015:13
18Lech Poznań21015:33
19Crystal Palace21012:13
20Rijeka21011:13
21Varšava31023:43
22Škendija21011:23
23AZ Alkmaar21011:43
24Lincoln21012:63
25KF Drita20202:22
26Häcken20202:22
27Omonia Nikósie20111:21
28Shelbourne20110:11
29Universitatea Craiova20111:31
30Shamrock30122:71
31Breidablik30120:51
32Aberdeen30122:91
33Slovan Bratislava30032:60
34Kyjev20020:50
34Hamrun30030:50
36Rapid Vídeň20021:70
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů