Bude hrát Hájek za Olomouc? Klub o obránci mlží: Nevíme, neřekneme…

Olomouc místo Komety? Volba obránce Libora Hájka (22) všechny překvapila. Talentovaný bek NY Rangers však nešlápne do bláta. Mora rozjela sezonu výhrou 4:1 ve Zlíně, na kterou si lehce zadělala třemi trefami do patnácté minuty. A dál čeká, jak se vyvine situace kolem zámořské posily. V klubu nikdo netlačí na pilu. Když Hájek nebude, jedeme bez něj. Žádný stres. „Dohoda není. Nemám k tomu co říct,“ prohlásil jednatel a kouč Jan Tomajko.

Není to otázka života a smrti olomouckého hokeje, který drtí ekonomické trable. O jeho budoucnosti se hraje na jiném „hřišti“. V případě angažmá zadáka Libora Hájka jde o prestiž, zatraktivnění značky a dočasnou pomoc extraligovému týmu. Jak výrazná a dlouhá bude (a jestli vůbec), zůstává nejasné.

Nervozitu kolem toho rozhodně nečekejte. Na Hané mají nadhled. Anebo prostě neví, mlží. Vyberte si. „Ano, byli jsme s Liborem v jednání. Na ničem to nevázne. Nevím, kdy tady bude. Netrénuje s námi,“ soukal ze sebe trenér Jan Tomajko. Vypáčit z něj něco obsažného? Nemožné. Následovalo jen pokrčení ramen, lehký úsměv. A šlus. Nežádoucí téma. Jako by šlo o nějakou tajnou misi.

Datum, kdy si dvaadvacetiletý hráč NHL přinese do kabiny bágl, zatím nikdo nemá v kalendáři. Smlouva o jeho působení v Olomouci podepsána není, je třeba vyřídit pojistku. Rangers se sice uvolili, aby člen jejich organizace rozjel ročník v extralize, ale čas je nehoní. Vlastně ani druhou stranu. Olomouc to bez Hájka zvládá a bek se připravuje individuálně. „Zatím tu není, tak jsme to moc neprobírali,“ uvedl útočník Jakub Navrátil, jenž vstřelil ve Zlíně svůj první extraligový gól.

Avizovaný přírůstek do týmu by přijal s potěšením. Hájka si pamatuje z mládežnických reprezentací. „Byl šikovný, měl dobrou střelu. Jestli přijde, bude to dobrý. Hodil by se i do přesilovky,“ usoudila posila z Přerova.

Zlín - Olomouc: Po krásné kličce zvýšil vedení Navrátil, 0:2

Jednadvacetiletý útočník měl v létě dilema: Olomouc nebo Zlín. Rozsekl to ve prospěch Hanáků. Tušil, že bude mít u sousedů větší prostor na ledě. „Zatím to platí,“ pochvaloval si po vítězné premiéře. Navíc to má z Přerova o chlup blíž, což byl ovšem marginální důvod v jeho rozhodování.

Proti Zlínu, kde v minulém ročníku odehrál na střídavý start jedno utkání, měl logicky zvýšenou motivaci. „Bylo to trošku jiné. Všechny kluky tady znám,“ podotkl. Teď ho čeká placení zápisného za první branku mezi elitou. „Střelecký“ puk mu přivezl spoluhráč Jan Bambula, jenž si pro změnu připsal své první dva extraligové body (0+2). „Nebude to malá částka,“ tušil. Za tu radost to však stálo. „Začali jsme dobře, nenechali jsme jim kousek ledu,“ lebedil si Navrátil skvostný vstup do partie, který rozhodl o rozdělení bodů.

Domácí stihli jen korigovat na 1:3 nahozením Pavla Sedláčka. „Nebyli jsme horší než soupeř, jen méně produktivní. Je to krutý výsledek, srazil nás třetí gól. Spousta našich šancí skončila na gólmanovi. Herně nemám co vytknout. Byla tam snaha, bojovnost. Máme svou strategii, budeme se jí držet dál,“ shrnul kouč Beranů Robert Svoboda, jehož soubor čeká v neděli šichta na Spartě.

SESTŘIH: Zlín - Olomouc 1:4. Jasná výhra Mory, vítěznou branku si připsal Navrátil

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:32. P. Sedláček Hosté: 02:37. Burian, 05:37. Navrátil, 14:22. V. Tomeček, 59:28. Olesz Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Řezníček, Gazda, Suhrada, Nosek (C), Hamrlík, Ferenc, Dluhoš – Herman, Fořt, J. Ondráček – Okál (A), Honejsek, Šlahař – Köhler, Fryšara, Dufek – Kubiš (A), P. Sedláček, Karafiát. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), Škůrek, Švrček, Valenta, Vyrůbalík (C), A. Rutar – Handl, J. Knotek (A), Kucsera – Olesz, Kolouch, V. Tomeček – J. Káňa, Nahodil, Navrátil – Burian, Gřeš, Bambula. Rozhodčí Hradil, Veselý – Gebauer, Rožánek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

