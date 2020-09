Kometa Brno hlásí 22 nakažených! Tým nejspíš čeká karanténa

Velký problém pro Kometu a extraligu vůbec. V klubu je 22 nakažených koronavirem a je zřejmě nevyhnutelné, že bude brněnský tým umístěn do desetidenní karantény! Znamená to, že by nehrál ani příští týden a nejdříve by rozjel sezonu 2. října v domácím utkání s Karlovými Vary.