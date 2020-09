Talent Komety Svozil trpěl: měsíc v karanténě a trénink na zahradě

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám • Pavel Mazáč (Sport)

Celý měsíc se neukázal na zimáku. Prvních čtrnáct dnů trpěl v preventivní karanténě, pak i jeho čapnul virus COVID-19. Léto na levačku, stranou musely jít radovánky u vody i dril na ledě. „Bylo to hrozné. Ale nějak jsem to přežil,“ uleví si obránce Stanislav Svozil (17), mladé eso Komety. Doma v Přerově posiloval, na zahradě trénoval s bráchou. Teď už je zpátky u týmu a v pátek vyrazí na Třinec.

Svozil se stal „obětí“ brněnského srazu reprezentace do 20 let, kde se nakazila většina kádru. Také Stanislavu Svozilovi posléze testy ukázaly, že je pozitivní, ovšem žádné příznaky neměl. Cítil se normálně, bez teplot a kašle.

Přesto musel trčet doma, přerušit ladění formy na sezonu. „Přesně měsíc jsem byl zavřený,“ spočítal si talentovaný zadák. Ustál to bez následků, kondici si udržel a o místo v sestavě nepřišel. „On je naštěstí strašně mladý a lehký. To je obrovská výhoda,“ soudí kouč Libor Zábranský. „Až zestárne a osvalí se, budou ty propočty jiné,“ dodává.

Na hlavu to každopádně byla muka. Vypadnout z důležité fáze přípravy na celý měsíc, to by dostalo každého. „Bylo to náročnější. Nemohl jsem vylézt z baráku. Naštěstí máme zahradu, takže se to zvládnout dalo. V paneláku bych nesměl nikam,“ oceňuje bek bydlení u rodičů.

Nečinný zůstat nechtěl, to není nic pro něj. S mladším bratrem Davidem využívali střelecký plácek před domem, soupeřili spolu ve stolním tenise. „Vždycky vymyslíme nějaký sport, abychom se nenudili. Střílíme se vším možným, co na zahradě máme. S pukem, s míčkem,“ líčí.

Když se po dlouhé pauze vesele vrátil do kabiny Komety, přišla další stopka. Minulý týden se v klubu objevilo pár lidí se zvýšenou teplotou, takže hráči dostali od úterý do neděle volno. „Pondělní trénink pak byl náročný, ale myslím, že se do toho do pátku všichni dostaneme. Všichni se na ligu těšíme,“ ujišťuje. On sám už je fit, připravený v novém ročníku dostát pověsti nevšedního talentu. „Samozřejmě, že na prvních trénincích funěl. Ale to každý,“ nediví se kouč.

Svozil si urval místo ve druhé přesilovce, kde dostává přednost třeba před mistrem světa Ondřejem Němcem . „Poslali jsme ho na kondiční testy a měl je fantastické. Kdyby trénoval, byly by ještě lepší,“ informuje Zábranský. Specialista na fyzickou přípravu dal na nejistotu jasnou odpověď: Je mladý, a pokud nebyl nemocný, svalová paměť se neztratí. Patří k top připraveným hráčům.“

