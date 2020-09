ONLINE + VIDEO: Dynamo slaví výhru nad Plzní! Olomouc - Liberec 1:4

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 2 1 0 1 0 7:6 4 2. Liberec 1 1 0 0 0 7:1 3 3. Mountfield 1 1 0 0 0 5:1 3 4. Třinec 1 1 0 0 0 5:2 3 5. Olomouc 1 1 0 0 0 4:1 3 6. M. Boleslav 2 1 0 0 1 7:5 3 7. Sparta 2 1 0 0 1 6:5 3 8. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 9. Pardubice 2 0 1 0 1 4:9 2 10. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 11. Litvínov 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 13. Zlín 2 0 0 0 2 1:7 0 14. Č. Budějovice 2 0 0 0 2 3:10 0

Horák přidal další trefu, tentokrát vítěznou

V řídce zaplněné O2 areně, kam přišlo jen 2511 fanoušků, se Sparta alespoň mohla spolehnout na vytrvalou podporu "kotle", který kvůli současným omezením v boji proti šíření koronaviru ukázkově seděl.

V úvodní třetině gól nepadl. Sparťané Pech s Kalinou své šance nezužitkovali. Vlastní branku si dal málem zlínský zadák Nosek, ale gólman Kašík holí včas zasáhl. Na opačné straně Ferenc tečoval puk vedle Machovského branky a Šlahař přestřelil.

Ve druhém dějství neuspěl zblízka Forman, ale v 28. minutě se Pražané při početní výhodě prosadili: Rousek našel zadovkou Řepíka, jenž přihrál zakončujícímu Horákovi. Velká letní posila domácích tak navázala na trefu z úvodního kola.

Berani hráli následně přesilovku, jenže obránce Gazda nedovoleně zastavil jednoho z unikajících sparťanů a rozhodčí nařídil trestné střílení. K němu se postavil Tomášek, Kašíka však nepřekonal.

V závěrečném dějství Sparta dlouho dobývala zlínskou branku. Trpělivost se jí vyplatila v 52. minutě, kdy Kudrna vteřinu před koncem přesilovky po Pechově nabídce překonal Kašíka ranou z první. Konečné skóre stanovil při zlínské power play vyhozením puku přes celé kluziště Jurčina.

Miloslav Hořava (Sparta): "Chtěl bych poděkovat divákům, kteří tady v této době přišli. Musím říct, že jsme vůbec nečekali, že přijdou v takovém počtu. Jsme rádi a hrozně si toho vážíme. Co se týče zápasu, kdybychom prohrávali první třetinu 0:2 nebo 0:3, nemohli bychom se divit. Zlín začal výborně, hrál daleko líp než my, trošku jsme se tam motali. Druhou třetinu se to trochu vyrovnalo, dali jsme gól a hra byla víceméně nahoru dolů. Šlo jen o to, jestli to bude srovnané, nebo dáme druhý gól. Zaplaťpánbůh jsme dali druhou branku a zápas jsme zvládli, ale musím říct, že to bylo strašně těžké utkání."

Robert Svoboda (Zlín): "Hodnotí se mi to blbě, protože výkon z naší strany nebyl špatný. Eliminovali jsme úvodní tlak domácích, vytvořili jsme si brejkové situace, které byly gólové a mohli jsme je proměnit. Stručně řečeno: trápíme se, dva zápasy, jeden gól, s tím nejde nic moc udělat. Myslíme si, že hra byla dost dobrá na to, abychom si na bod mysleli, ale bez vstřelené branky to nejde a musíme na tom zapracovat, aby to bylo lepší v dalších zápasech."

Góly Domácí: 27:46. Horák, 51:52. Kudrna, 58:07. Jurčina Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, Piskáček, Tomáš Dvořák, Jurčina, T. Pavelka, Kalina – Tomášek, Horák, Řepík – Rousek, Sukeľ, Dvořáček – Buchtele, Pech, Forman – Zikmund, Říčka, Kudrna. Hosté: Kašík (Huf) – Řezníček, Gazda, Suhrada, Nosek, Hamrlík, Ferenc, Dluhoš – Herman, Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Fryšara, Dufek – Kubiš, P. Sedláček, Karafiát. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 2 511 diváků

SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:0. Domácí výhru Pražanů rozhodl po skvělé akci Horák

Sparta - Zlín: Nosek zavařil Kašíkovi! Puk málem poslal do vlastní branky

Karlovy Vary - Třinec 2:5

Góly Domácí: 04:36. Flek, 21:55. O. Beránek Hosté: 03:57. M. Kovařčík, 33:55. Kundrátek, 37:32. O. Kovařčík, 48:07. M. Doudera, 58:43. Dravecký Sestavy Domácí: F. Novotný (Hamrla) – Kotvan, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, M. Rohan (A), Zábranský, Weinhold – Lauko, D. Kaše, Flek – Hladonik, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Štěpánek (Kořenář) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Raška, Jašek, Hrňa – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A). Rozhodčí Hradil, Veselý – Rampír, Špringl Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 1707 diváků

SESTŘIH: Karlovy Vary - Třinec 2:5. Oceláři si vezou z dlouhé cesty tři body, rozhodl Ondřej Kovařčík

Mladá Boleslav - České Budějovice 5:2

Góly Domácí: 16:18. Šťastný, 28:40. Lunter, 49:09. J. Stránský, 55:45. Šťastný, 57:59. J. Strnad Hosté: 24:10. M. Novák, 27:14. Suchánek Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Šidlík – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Alderson, Zbořil (A), Jääskeläinen – Flynn, Cienciala, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Čiliak (Patera) – Pýcha (C), Plášil, Suchánek, Pavel, Vydarený (A), Slováček – Jonák, Prokeš, Beránek – M. Novák (A), Gilbert, Raška I – Indrák, Michnáč, Z. Doležal – Christov, Venkrbec, Holec – Karabáček. Rozhodčí Hodek, Kika – Ganger, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 1033 diváků

SESTŘIH: Mladá Boleslav - České Budějovice 5:2. Motor znovu padl, zářil Šťastný

Pardubice - Plzeň 3:2pp

Góly Domácí: 02:38. Anděl, 41:48. Tybor, 60:56. M. Kaut Hosté: 21:29. Straka, 29:50. Jiříček Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – Vála, Nakládal (C), Mikuš, Hrádek, J. Kolář (A), Holland, Bučko – Blümel, R. Kousal, Tybor – Mandát (A), Poulíček, Svačina – M. Kaut, Claireaux, Kusý – Machala, Anděl, Zeman. Hosté: Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák, Lang, Stříteský, Vráblík, Jiříček, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Malát, P. Musil, Rob – Pour, Kracík, Suchý – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Komárek, Lučan Stadion enteria arena Návštěva 5118 diváků

Pardubice - Plzeň: Rychlé vedení Dynama, Anděl si připsal první trefu, 1:0

Pardubice - Plzeň: Po chybě v obraně Dynama dělovkou vyrovnal v oslabení Straka, 1:

Pardubice - Plzeň: Šestnáctiletý Jiříček dal Dynamu svůj první extraligový gól, 1:2

Pardubice - Plzeň: Blümel v rychlém brejku trefil jen beton Frodla, Tybor poté mířil do odkryté branky přesně, 2:2

Olomouc - Liberec

Góly Domácí: 17:43. Handl Hosté: 30:51. Lenc, 40:09. Filippi, 46:28. Šmíd, 51:52. J. Vlach Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), Škůrek, Švrček, Valenta, Vyrůbalík (C), A. Rutar – Handl, J. Knotek (A), Kucsera – Olesz, Kolouch, V. Tomeček – J. Káňa, Nahodil, Navrátil – Burian, Gřeš, Bambula. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Birner (A), Bulíř, Lenc – Průžek, Filippi, Gríger – Šír, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Rychlovský. Rozhodčí Robin Šír, Matěj Sýkora – Jiří Ondráček, Michal Axman Stadion Zimní stadion Olomouc

Olomouc - Liberec: Ležícího brankáře Kváču dokázal překonat Handl, 1:0

Litvínov - Mountfield HK

Góly Domácí: 20:48. P. Zdráhal Hosté: 04:24. R. Pavlík, 23:21. Jank, 27:21. Orsava Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Ščotka (C), Balinskis, Cibulskis, Kudla, Štich (A), L. Doudera – P. Zdráhal, Mahbod, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš – Látal, M. Hanzl (A), Petružálek – Zygmunt, Gerhát, M. Havelka. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Hronek, Jank, Blain, Šalda, F. Pavlík (A), R. Pilař – Orsava, Cingel (C), Smoleňák – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pavlík, Koukal, Jergl. Rozhodčí Pešina, Šindel – Gerát, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Litvínov - Mountfield HK: Radovan Pavlík svižnou střelou nedal Godlovi šanci, 0:1

