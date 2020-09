Dynamo po výhře dupalo ve dveřích. Tak už nás pusťte na děkovačku!

Pohled na pardubický kotel, do kterého byly před duelem s Plzní umístěny židle • Dominik Bakes / Sport

Končila první minuta prodloužení a Martin Kaut nakopl motory. V tu chvíli byl led jenom jeho. Zabral, ujel, vystřelil a skončil zápas. Pardubice vyhrály 3:2 v prodloužení. „Tam je to vždycky pade na pade,“ usmál se útočník Colorada. Pro Dynamo je to úleva, tenhle výsledek umí přelepit sedmigólovou katastrofu z Liberce. Tentokrát tým víc hrabal, Plzeň nakonec přetlačil.

Stáli dlouhé minuty před svojí šatnou. Pardubičtí hokejisté chtěli vyběhnout do haly na děkovačku. Hodně si chtěli užít slávu se svými fans. A ne a ne dostat zelenou. Dupali ve dveřích, až skončí televizní rozhovor s plzeňským brankářem Dominikem Frodlem. Televize v koronavirové době pracuje také v jiném režimu. „Jeee, tak už nás pusťte,“ ozývalo se ze šatny při každé další otázce ze studia.

Otázky na něj padaly ze studia v Praze, žádný reportér na místě se nekonal. Možná i proto se všechno táhlo déle. Martin Kaut a spol. netrpělivě dál podupávali kolem. A když Frodlovi padla? Kolem brankáře s plzeňskou rouškou na ústech se prohnala červená vlna zpátky na led.

Byly to jiné Pardubice než ty, které totálně vybouchly dva dny zpátky v Liberci a nakoupily debakl 1:7. Bolšoj Z (Stěpan Zacharčuk) zůstal jen na tribuně, do branky zamířil Pavel Kantor, to byly hlavní změny, které trenéři udělali před bitvou s Plzní. Taky pomohly.

Ale stěžejní bylo, že Dynamo tentokrát hrabalo. „Na bránu jsme bušili, zasloužili jsme si vyrovnat,“ komentoval úsek ze třetí třetiny kouč Milan Razým, kdy jeho tým honil manko 1:2. V pátek by tohle nemohl říct o žádné části zápasu. „Řekli jsme si, co bylo všechno špatně, podívali se na video. A zdůraznili si, že musíme začít úplně jinak než v Liberci,“ líčil útočník Martin Kaut. „To video bylo poměrně dlouhé, rozebírali jsme naše chyby,“ doplnil Razým.

Plzeň se ukázala jako hodně agresivní tým, skvěle napadala. Bez puku byla silná, což pak také glosoval její kouč Ladislav Čihák: „Bez puku nemám hráčům co vyčíst, napadali, forčekovali. Ale s pukem? Špatně jsme s ním nakládali.“ Radost mohl mít maximálně z první trefy šestnáctiletého beka Davida Jiříčka v extralize. Jinak musel plzeňský brankář Frodl likvidovat větší počet tutovek než Kantor na druhé straně.

Všechno pak rozhodla Kautova velká chvíle. „Viděl jsem, jak jeden hráč Plzně jede pode mnou. Řekl jsem si, že půjdu jeden na jednoho, snažil se co nejvíc brulit. Rychle jsem vystřelil a Frodlíka jsem asi překvapil,“ komentoval svůj zásah z první minuty prodloužení.

Jestli něco Pardubicím ještě výrazně drhne, tak přesilovky. Působí v nich pořád rozháraně, občas víc nebezpečně pro vlastní branku. Jednou jim takhle vypálil hnízdo Petr Straka, když srovnával v oslabení na 1:1. Stejně jako v Liberci Dynamo prošutrovalo výhodu 5 na 3. „Bylo to už lepší než v Liberci. Ale pořád to není ono,“ uznal i Kaut.

První formaci se pořád moc nedaří nabíjet na ostrou ránu Jakubu Nakládalovi . Z první dovede vypálit hodně tvrdě, proti Plzni se dostal k dělovce dvakrát a vždycky z toho byl problém. Celkově bylo nebezpečných situací ale málo, celé formaci se nedaří ho otevřít častěji. „Nakli má výbornou střelu. Myslím, že Plzeň na to byla ale dobře připravená, většinou tam u něj pořád někdo stál. My si musíme udělat na ledě víc variant, když obsadí Nakliho, je potřeba, ať přijdeme s dalším řešení, ale to jsme neudělali,“ vysvětlit Kaut.

