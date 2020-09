Rozborka Motoru, Boleslav má nové komando. Jde nám to, těší Šťastného

Mladá Boleslav má nové útočné komando. První trojka ve složení Mário Lunter – Radim Zohorna – David Šťastný ve 2. kole Tipsport extraligy rozebrala Motor. Slovák Lunter zavelel ve druhé třetině k obratu a celá formace při výhře 5:2 zařídila tři góly. „Jde nám to, snad to bude takhle pokračovat,“ usmíval se i pod rouškou dvougólový střelec Šťastný.

Šťastný se Zohornou už spolu nastupovali značnou část minulého ročníku. V úterní generálce proti Spartě k nim trenéři do první formace posunuli Mária Luntera. A nově složený první útok od začátku šlape. V pátek se při prohře v Karlových Varech 2:3 trefili jednou, včera zařídili výhru proti nováčkovi z Českých Budějovic.

Šťastný otevřel skóre v přesilové hře perfektní střelou do šibenice, v závěru přidal dalším pohledným zakončením přes clonícího obránce pojistku na 4:2. „To už nás uklidnilo. O gól je to takhle před koncem pořád blbý,“ oddychoval po utkání. Zohorna asistoval u obou jeho branek i Lunterově důležité vyrovnávací trefě.

Resumé prvního útoku? Tři góly a tři asistence. „S Davidem Šťastným jsme spolu hráli i minulý rok a myslím, že si vyhovíme a jde nám to spolu. A Mário Lunter k nám zapadl, takže doufám, že budeme takhle makat dál,“ těšilo nejmladšího z bratrského klanu Zohornů, který zůstal v Boleslavi pro začátek sezony i přes jarní podpis s Pittsburghem.

Smlouva v NHL ho viditelně nakopla, už v přípravě hýřil pohybem, mnohem víc než v posledních sezonách. Obránci Motoru s jeho urostlou postavou měli v nedělním klání velké potíže. Po dvou utkáních má na kontě čtyři body za gól a tři asistence. „Na to nekoukám. Hlavní je, že máme tři body. Škoda, že se to nepovedlo už v pátek. Proti Motoru jsme to museli urvat, tak jsme to urvali.“

Nedá se říct, že by každý z elitní trojice měl danou roli. Klíč k úspěchu je spíš ve vzájemné symbióze. Zohorna má od všeho něco, i přes téměř dvoumetrovou výšku se umí prosadit bruslařsky. Šťastný zase i ve složitých situacích dokáže udržet puk na holi a zároveň se pyšní skvělou a tvrdou střelou zápěstím, což koneckonců v neděli dvakrát ukázal Marku Čiliakovi. A Lunter? Slovenský útočník patří mezi prvotřídní bruslaře. „Hraje se mi s nimi super,“ chválí si rodák z Banské Bystrice souhru s novými parťáky v útoku.

První útok Mladé Boleslavi proti Motoru Mário Lunter 1+0 +2 1 střela 15:14 Radim Zohorna 0+3 +2 1 střela 17:56 David Šťastný 2+0 +2 6 střel 18:19

Mladá Boleslav - České Budějovice: Brankář Růžička prázdnou branku netrefil, Strnad ano, 5:2

Mladá Boleslav - České Budějovice: Zohorna vybojoval puk a Šťastný zvýšil vedení svého týmu, 4:2

Mladá Boleslav - České Budějovice: Šidlíkovu ránu dorazil do branky Stránský a vrátil domácím vedení, 3:2

Mladá Boleslav - České Budějovice: Hosté dlouho nevedli, po Zohornově akci se prosadil Lunter, 2:2

Mladá Boleslav - České Budějovice: Po rychlém přechodu dopředu přesně zamířil Suchánek, 1:2

Mladá Boleslav - České Budějovice: První extraligovou brankou vyrovnal hostující Doležal, 1:1

Mladá Boleslav - České Budějovice: Šťastný přesnou ranou otevřel skóre duelu, 1:0

