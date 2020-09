SESTŘIHY: Kaut zařídil Dynamu výhru nad Plzní, Motor padl v Boleslavi

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 2 2 0 0 0 11:2 6 2. Mountfield 2 2 0 0 0 9:3 6 3. Plzeň 2 1 0 1 0 7:6 4 4. Třinec 1 1 0 0 0 5:2 3 5. M. Boleslav 2 1 0 0 1 7:5 3 6. Sparta 2 1 0 0 1 6:5 3 7. Olomouc 2 1 0 0 1 5:5 3 8. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 9. Pardubice 2 0 1 0 1 4:9 2 10. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 11. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Litvínov 1 0 0 0 1 2:4 0 13. Zlín 2 0 0 0 2 1:7 0 14. Č. Budějovice 2 0 0 0 2 3:10 0

Horák přidal další trefu, tentokrát vítěznou

V řídce zaplněné O2 areně, kam přišlo jen 2511 fanoušků, se Sparta alespoň mohla spolehnout na vytrvalou podporu "kotle", který kvůli současným omezením v boji proti šíření koronaviru ukázkově seděl.

V úvodní třetině gól nepadl. Sparťané Pech s Kalinou své šance nezužitkovali. Vlastní branku si dal málem zlínský zadák Nosek, ale gólman Kašík holí včas zasáhl. Na opačné straně Ferenc tečoval puk vedle Machovského branky a Šlahař přestřelil.

Ve druhém dějství neuspěl zblízka Forman, ale v 28. minutě se Pražané při početní výhodě prosadili: Rousek našel zadovkou Řepíka, jenž přihrál zakončujícímu Horákovi. Velká letní posila domácích tak navázala na trefu z úvodního kola.

Berani hráli následně přesilovku, jenže obránce Gazda nedovoleně zastavil jednoho z unikajících sparťanů a rozhodčí nařídil trestné střílení. K němu se postavil Tomášek, Kašíka však nepřekonal.

V závěrečném dějství Sparta dlouho dobývala zlínskou branku. Trpělivost se jí vyplatila v 52. minutě, kdy Kudrna vteřinu před koncem přesilovky po Pechově nabídce překonal Kašíka ranou z první. Konečné skóre stanovil při zlínské power play vyhozením puku přes celé kluziště Jurčina.

Miloslav Hořava (Sparta): "Chtěl bych poděkovat divákům, kteří tady v této době přišli. Musím říct, že jsme vůbec nečekali, že přijdou v takovém počtu. Jsme rádi a hrozně si toho vážíme. Co se týče zápasu, kdybychom prohrávali první třetinu 0:2 nebo 0:3, nemohli bychom se divit. Zlín začal výborně, hrál daleko líp než my, trošku jsme se tam motali. Druhou třetinu se to trochu vyrovnalo, dali jsme gól a hra byla víceméně nahoru dolů. Šlo jen o to, jestli to bude srovnané, nebo dáme druhý gól. Zaplaťpánbůh jsme dali druhou branku a zápas jsme zvládli, ale musím říct, že to bylo strašně těžké utkání."

Robert Svoboda (Zlín): "Hodnotí se mi to blbě, protože výkon z naší strany nebyl špatný. Eliminovali jsme úvodní tlak domácích, vytvořili jsme si brejkové situace, které byly gólové a mohli jsme je proměnit. Stručně řečeno: trápíme se, dva zápasy, jeden gól, s tím nejde nic moc udělat. Myslíme si, že hra byla dost dobrá na to, abychom si na bod mysleli, ale bez vstřelené branky to nejde a musíme na tom zapracovat, aby to bylo lepší v dalších zápasech."

Bratři Kovařčíkovi táhli Oceláře za výhrou

Třinečtí nastoupili trochu překvapivě bez útočníka Zadiny. V sestavě Energie se naopak objevil Hladonik, kmenový hráč Ocelářů. Hned v úvodních vteřinách zamotala první domácí formace hlavu třinecké obraně a moc nescházelo, aby střela Fleka skončila za zády Štěpánka. Nakonec skóre otevřel v končící čtvrté minutě při oslabení domácích za prohřešek brankáře Novotného Michal Kovařčík, jehož opakovaná střela skončila těsně za brankovou čarou.

Už za 39 sekund bylo vyrovnáno: Flek u zadního mantinelu obral o puk Musila a po následných zmatcích v hostující obraně překvapil přízemní střelou i strážce hostujícího brankoviště Štěpánka. Vrátit vedení mohl na stranu Severomoravanů ve 14. minutě Hrňa, ale Novotný jeho střelu kryl.

Hráči z lázeňského města šli do vedení ve 22. minutě poté, co se po Mikúšově přihrávce trefil z bezprostřední blízkosti Beránek. Až do poloviny druhého dějství držel akcie domácích vysoko především Novotný, který předvedl několik výborných zákroků. Z nich vynikl zejména výborný skluz, jímž zneškodnil střelu Draveckého.

Ve 34. minutě se zápas na několik minut zastavil. Po ataku Stránského právě na Novotného na úrovni brankoviště využil rozhozené obrany Kundrátek a od modré čáry vyrovnal. To se však vůbec nelíbilo domácí střídačce a kouč Pešout požádal o trenérskou výzvu. Po dlouhé odmlce byla nakonec branka uznána z důvodu nefunkčnosti videozařízení.

Poté, co Černoch po efektní kombinaci třetí formace střelou z první Štěpánka nepřekvapil, miska vývoje zápasu se převážila zase na druhou stranu. Ve 38. minutě vývoj zápasu otočil Ondřej Kovařčík, který využil nezištnou Kundrátkovu přihrávku.

Naděje na vyrovnání se naskytla Karlovarským po třinecké sérii vyloučení a půlminutové přesilovce pět na tři, při které si však větší příležitost nevytvořili. Utkání ve prospěch Ocelářů se definitivně rozhodlo ve chvíli, kdy ve 49. minutě po krásné kombinaci na jeden dotek navýšil vedení Doudera. Po zbytek základní hrací si hosté již výsledek s přehledem pohlídali a při power play Energie dal v 59. minutě definitivní podobu výsledku do opuštěné branky Dravecký.

Další pětigólový pád Motoru řídil Šťastný dvěma góly

Domácí udělali po porážce v úvodním kole změnu v brankovišti, když Krošelje nahradil Růžička. Hostující branku strážil stejně jako při premiéře Jihočechů mezi elitou Čiliak. Ten měl práci jako první, když ve druhé minutě musel zasahovat po akci tří Bruslařů proti jedinému obránci a střele Zbořila.

Domácí si pak připravili několik šancí v první přesilovce, jenže Ševc pálil pouze do Čiliaka, další střely z nadějných pozic šly mimo tři tyče. Gól mohli domácí fanoušci oslavit při druhé početní výhodě. Po kombinaci se dostal ke střele zápěstím Šťastný a mířil přesně.

Hosté se dočkali vyrovnání po necelých pěti minutách hry ve druhé třetině. Doležal napálil puk do prostoru brankoviště, kde se odrazil od Novákovy výstroje až za Růžičkova záda. Za tři minuty už hosté dokonce vedli, když rychlý výpad do domácí obrany potrestal z druhé vlny najíždějící Suchánek. Vedení jim však vydrželo jen 86 sekund. Pak se vřítili do jejich obranného pásma Zohorna s Lunterem, který vyrovnal.

Jedenáct minut před koncem třetí třetiny se dostal puk po Šidlíkově střele od modré čáry za Čiliakova záda a domácí vedli. V těsné blízkosti hostujícího gólmana se však pohybovali dva Bruslaři a střídačka Motoru si vyžádala kontrolu u videa. Při přezkoumání celé situace ale rozhodčí porušení pravidel neshledali a branku připsali Stránskému.

Další gól padl opět do branky střežené Čiliakem - Doležal ztratil puk na modré čáře, ten se dostal přes Zohornu ke Šťastnému, jenž se prosadil podruhé v utkání, zatímco Zohorna zaznamenal už třetí bod za nahrávku. Vzápětí mohl přidat i gól, ale prázdnou branku při hostující hře v šesti netrefil. O gól přes celé hřiště se následně pokoušel i brankář Růžička, ale také on těsně minul. Zaznamenal však alespoň asistenci, neboť puk dojel Strnad a zametl jej do branky.

Kaut hrdinou Dynama, trefil se i talent Jiříček

Nástup do utkání se povedl lépe domácím. Dynamo se ujalo vedení již po 158 sekundách hry, kdy sudí přehlédli Nakládalovo postavení mimo hru při vjezdu do pásma a jeho následnou střelu dorazil z mezikruží za Frodlova záda Anděl.

V úvodu aktivnější Východočeši mohli navýšit své vedení v přesilové hře, ale největší šanci si připsali naopak až v následném oslabení. V něm nejprve nebezpečně střílel Kousal, poté Frodl vychytal Poulíčkův nájezd ze strany, puk za jeho záda nedorazil ani Tybor.

Indiáni srovnali skóre hned na začátku druhé třetiny: Musilův únik sice vychytal brankář Kantor, chvíli po něm ale po zaváhání pardubické obrany získal kotouč Straka a povedenou ranou na vzdálenější tyč jej už překonal.

Plzeň poslal v polovině utkání do vedení její nejmladší hráč Jiříček. Šestnáctiletý bek získal kotouč po vhazování, jeho střelu z ostrého úhlu domácí gólman vyrazil před sebe, kam si pro něj mladý talent dojel, aby jej z polootočky poprvé ve své extraligové kariéře poslal do sítě.

Pardubice od začátku třetí třetiny postrádaly Kousala. Zkušený útočník neudržel své emoce po odpískaném nedovoleném bránění Gulaše a za následné protesty obdržel navrch i osobní trest do konce utkání. Plzni se ale početní převaha nepovedla, po brejku dvou na jednoho Tybor dorazil Blümelovu střelu a vyrovnal.

Západočeši se museli chvíli poté bránit 47 sekund ve třech proti pěti, pardubickou přesilovku ustáli i poté, co Frodl vyrazil Nakládalovu ostrou střelu na brankovou konstrukci. V následné hře pět na čtyři Poulíčkovu šanci po Svačinově pasu zpoza branky vychytal plzeňský gólman, kterého pak musel ochránit Budík v pěstním souboji s Hollandem.

V závěru základní hrací doby bylo blíže ke vstřelení rozdílové branky Dynamo, jehož tým Plzeň několikrát zatlačil do její obrany. Západočechům se nejvíce ulevilo po Kautově střele, jež v 58. minuta skončila na tyčce.

Prodloužení však trvalo pouze 56 sekund. O vítězství Pardubic rozhodl Kaut, jenž po rychlém úniku překonal plzeňského brankáře střelou z kruhu.

Olomouc - Liberec 1:4

Za Mountfield poprvé pálil Růžička

Východočeši, kteří v úvodním kole ve čtvrtek vyhráli 5:1 v Českých Budějovicích, se ujali vedení v páté minutě. Po rychlém brejku se trefil z levého kruhu Radovan Pavlík. Litvínov, jehož soupeři ze čtvrtka Vítkovice i původně z dneška Kometa Brno jsou v karanténě kvůli nákaze koronavirem, nevyužil v úvodním dějství přesilovou hru při Koukalově trestu.

Vyrovnání se Verva dočkala po 48 sekundách druhé části. V přečíslení tří na dva Jarůšek nabil Zdráhalovi, který z pozice mezi kruhy překonal Mazance. Otočit stav mohl z dorážky Mahbod, ale ve 24. minutě udeřil opět Hradec. Po kombinaci Smoleňáka a Orsavy zamířil do odkryté branky obránce Jank.

V čase 27:21 fauloval Štich v šanci Kellyho Klímu a nařízené trestné střílení proměnil Orsava, který prostřelil Godlu mezi betony. Snížit se nepodařilo Gerhátovi a následně domácí nevyužili ani tři přesilovky, přičemž první z nich zkrátil Balinskisův faul. Před druhou pauzou mohl zvýšit po spolupráci s Koukalem Radovan Pavlík.

V úvodu závěrečného dějství se Hradec Králové ubránil i při Smoleňákově vyloučení. Ve 45. minutě už se Litvínov dostal na dostřel. Na levé straně projel za obranu Východočechů Pospíšil a vyzrál na Mazance blafákem do bekhendu.

Godla si potom poradil s průnikem Kellyho Klímy a vleže zlikvidoval i Sklenářovu dorážku. O chvíli později neuspěl ani Radovan Pavlík. V polovině třetí třetiny se už prosadil Růžička a pojistil výhru. Po Pospíšilově akci mohl zdramatizovat závěr Lukeš, ale neuspěl.

