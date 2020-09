Vítkovice v karanténě: trénink na dálku. Ztráta čichu? Jediná výhoda

Místo rozjezdu nového ročníku extraligy skončili v karanténě. Včetně realizačního týmu bylo ve Vítkovicích pozitivně testováno celkem devatenáct lidí. Podobně jsou na tom v Brně (22 pozitivních případů). S tím rozdílem, že karanténa jim začala o dva dny později.

„Já to taky čapnul,“ nezastírá zkušený útočník Vojtěch Polák, který přišel Vítkovicím pomoct v rozjezdu soutěže po dlouhodobých zraněních Zbyňka Irgla a Jana Hrušky. „Momentálně se z toho snažím dostat. Odpočívám, snažím se do sebe napálit co nejvíc vitaminů, hodně piju. Není to extra hrozný, měl jsem teplotu, zimnici, minulý týden ve středu mě bolelo tělo. Co bylo nepříjemné, že mě dva dny hodně bolela hlava. Z postele se mi pořád leze těžce, ale dneska už cítím víc síly. Už nejsem tak unavený.“

Kondiční trenér Igor Horyl je se všemi hráči v kontaktu. Také on pracuje z domova. „Posílám klukům tréninkové plány. Zatím tedy těm, co jsou zdraví,“ upřesňuje. „Jen budou muset cvičit v domácích podmínkách. Ty, co mají zdravotní problémy, nechávám do středy v klidu. Pak se postupně znovu začne pracovat v takovém rozsahu, na jaký jsme všichni zvyklí.“

Doma hokejisté cvičí především s vlastní váhou. Podobně, jako když se koronavirová pandemie v březnu rozjela a postupně stopla všechny soutěže. „Když budou cvičit s vlastní váhou, zase tak markantně z kondice nevypadnou,“ věří Horyl. „Jen to musí být trošku upravené na počty opakování a tempo.“

Oceňuje, že řada hráčů má doma základní vybavení. „Expandery, velký balon, někteří si už během korony koupili air bike. Jsou dostatečně zodpovědní, vědí, že to je jejich práce a když se znovu začne, musí se znovu rychle dostat do formy a podávat kvalitní výkony.“

Problém spíš Horyl vidí v tom, že se deset dnů nebude bruslit. „Když se přeruší trénink na ledě, tak to pak vždycky pár dnů trvá, než se kluci zase dostanou do optimální kondice,“ přitakává kouč. „Samozřejmě se do toho nemůže hned po karanténě vpadnout po hlavě, musí být nějaké dva tři dny na to, aby se kluci trošku aklimatizovali. Natrénováno mají, letní příprava byla dostatečně dlouhá.“

Cvičení a plány na domácí přípravu měl Horyl připravené už z první vlny pandemie. „Navíc kluci už znají můj systém, posílám jim text a kinogramy, kde vidí, jak daný cvik vypadá technicky, jen tam třeba zdůrazním rovná záda. Přidám popisek. Samozřejmě se pak i ptám zpětně, jestli má někdo problémy a podle toho se trénink upraví.“

Ve středu by se do tréninku mohli pomalu zapojovat i hráči, kteří vyšli z testů na COVID-19 pozitivní. To by i podle Vojtěcha Poláka zhruba odpovídalo konkrétně jeho aktuálnímu rozpoložení. „Počítám, že ještě tak dva tři dny a mohl bych být dobrý,“ odhaduje. „Problém je, že to ode mě chytila i rodina, tak věřím, že budou v pořádku. Manželka třeba stejně jako já ztratila čich. To je na tom jediná dobrá věc – při přebalování je to výhoda,“ pousmál se. „A čich na góly mi to snad nesebere. Snad nás pak nechají hrát. Když to čtu... Mám obavy, aby hokej fungoval, přežil.“

Horyl věří, že se tým po karanténě dá rychle do pohody. Vítkovice mají odložena první čtyři kola, hrát nebudou ani páté kolo s Kometou Brno. Do soutěže by měly naskočit 2. října v Českých Budějovicích. „Nikdo s tím nemá pořádné zkušenosti, všechno je teď taková zkouška, jak bude tělo reagovat,“ odhaduje Horyl. „U sportovců, co jsou zvyklí na fyzickou zátěž, by ale neměly být s návratem problémy. Je to nepříjemnost, každý už měl přípravy dost, pořád to byla jen posilovna-led, táhlo se to hrozně dlouho a kluci už byli nažhavení, že se konečně bude hrát. Nedá se nic dělat, musíme znovu zapracovat a postupně se dostat do formy.“

