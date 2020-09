The Next One! Plzeň otřískává talent, Jiříček (16) poslouchá a maká

V minulé sezoně dostal David Jiříček v extralize čtyři zápasy. Bylo mu čerstvých šestnáct, dal si dvě střídání proti Spartě. Po pár měsících je dál. V neděli byl v Pardubicích mrzutý, že Plzeň získala jen bod za porážku 2:3 v prodloužení . Ale stejně to byl den, na který jen tak nezapomene. Fotil se pak u mantinelu s pukem, kterým dal první gól mezi dospělými v Česku. Vysokého obránce si všimnete, je zdravě drzý. A měl by mít před sebou velkou budoucnost.

Česko roky mlsně pokukuje po švédské továrně na obránce. U nás to pořád není pásová výroba, spíš občas z linky sjedou zajímaví borci. Poslední silná sestava se dá najít v ročníku 1997 a 1998: Filip Hronek, Libor Hájek a Jakub Zbořil. Všichni si prošli draftem v prvních dvou kolech. Hronek hraje za Detroit, Hájek za New York Rangers, Zbořil se snaží nacpat do sestavy Bostonu.

Ročník 2003 může být podobný. Perspektivu má velkou. Stanislav Svozil patří druhý rok do základní sestavy Komety, David Jiříček se teď snaží pevně usadit v plzeňské soupisce. Nástup do sezony má parádní. V prvním zápase proti Spartě si připsal první bod, když přesně poslal puk do jízdy Jaroslavu Kracíkovi, který proměnil brejk.

V neděli v Pardubicích dal první gól v extralize. „Musím to pořád potvrzovat. Ale víc mám teď v sobě, že jsme prohráli, to je ta zásadní zpráva. Je potřeba, abychom byli do pátku lepší," utrousil pak.

Pardubice - Plzeň: Šestnáctiletý Jiříček dal Dynamu svůj první extraligový gól, 1:2

Škola i tréninky

Žádné velké oslavy, že se trefil. Nejdřív musel pomoci kustodům jako nejmladší člen týmu, až pak mohl přijít před novináře, povinnosti jsou povinnosti.

Mezi dospělými debutoval na konci minulé sezony, když dostal trest Bohumil Jank. Na Plzeň čekala Sparta a Jiříček dostal jen 76 sekund. Hlavní bylo, aby poznal atmosféru, klub nechtěl nic uspěchat, zazdít mladého hráče v těžkém zápase, tehdy mu bylo 16 let a 59 dní.

„Tohle jméno si zapamatujte," přesto napsal hned po utkání na Twitter agent Allan Walsh, který ho bude jednou zastupovat v zámoří, pokud se cesta bude odvíjet podle plánů a začne se o beka zajímat NHL.

A teď v létě přidal agent ještě jeden vzkaz. Když Jiříček nastoupil za reprezentační dvacítku proti Slovensku a dal svůj premiérový gól v kategorii, Walsh napsal: „The Next One". Jde o slovní hříčku, kterou zámořská média vždy přisuzovala nástupcům Wayna Gretzkého, který byl pro ně „The Great One".

Ne, nevypadá, že by se z toho plzeňskému bekovi zatočila hlava. Na ledě si věří, to je vidět. Při první extraligové trefě vypálil z levé strany, pak si dojel pro odražený puk. Neřešil, že se tam potuluje zkušený Jan Eberle. Prostě si šel pro střelu, věřil si na ni a trefil se, parťáka v podstatě odšoupl. „Hned mě napadlo, že jsem pravák, on to měl na bekhend. Jsem rád, že mi puk neodpálil a mohl jsem vystřelit," vysvětloval pak.

Několikrát během svého povídání zmínil základní věc: „Musím pořád hrozně dřít." A pak se taky učit. Ne hokej, normálně ze sešitu. V pondělí šel na trénink, v úterý ho čeká škola, hezky od osmi do tří. Nezapomínejte, je profesionál, ale pořád mu je teprve šestnáct. Plzeň si ho nedávno upsala na tři roky.

„David je velkým talentem, kterého z mého pohledu máme na pozici obránce po dlouhé době. Je hodně mladý, proto svůj čas na rozkoukání dostane. Věřím, že svou šanci chytne a popere se o stabilní místo v sestavě," pronesl o něm v létě sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Rve se slušně. Jiříček měl vždycky dobrou postavu na hokej. Když začínal v reprezentační šestnáctce, taky to bylo docela brzo, už ve čtrnácti letech. Nebyl žádné tintítko, ale tou dobou už 185 cm vysoký chlap, teď měří podle oficiálních údajů 191 cm. „Je obrovskou motivací, když vidíte, že Plzeň dává mladým hráčům šanci. Nejen pro nás pro beky, i pro útočníky. Odmala hrajeme tady, já i ostatní kluci jsme moc rádi, že můžeme nastupovat za áčko," libuje si, že hraje extraligu.

S tím ale taky souvisí, že s čerstvě zaschlou občankou musíte respektovat chod kabiny, kde vládnou mazáci. V Plzni je jasným lídrem Milan Gulaš. Jiříčkovi hodně pomohlo, že mezi profesionály nakoukl už v minulé sezoně, teď mu tak odpadl „wau" efekt.

Musí makat

Nedivil se, nekoukal s otevřenou pusou. Prostě hrál a snažil se přes léto urvat místo v sestavě: „Z těchhle kluků, jako je Milan Gulaš, jsem na začátku měl opravdu velký respekt. Ale na ledě všechno postupně spadne. Vím tedy, že jsem měl první zápasy hodně nervózní, výhoda je, že jich pár bylo v minulé sezoně. Nebylo to ideální, ale oklepal jsem se. A v přípravě mi to už celkem šlo. Extraliga je přeci jen něco jiného, musím pořád makat."

Vidíte? Zase to nezapomněl zmínit. Ostatně touhle větou se v Plzni ohánějí docela často. Trenér Ladislav Čihák se s nikým dvakrát nemaže, není to diplomat, který by čekal, pak přemýšlel a nakonec dlouze k hráči otcovsky vyprávěl. Je hodně impulzivní. Když se mu něco líbí, hned to řekne. Platí to i opačně, sprdne vás dřív, než se stačíte nadechnout.

„Tohle k tomu ale patří," pousmál se mladý obránce, což bylo jasně vidět i pod pečlivě nasazenou rouškou. „Vyhovuje mi to daleko víc, než kdybychom tam měli trenéra, který se ani nezasměje, nezakřičí a vlastně ani nevíte, jestli tam je. Mám rád, když je trenér impulzivnější. Na mně jenom je, abych se poučil ze všeho, co mi řekne."

Chce poslouchat, chce pracovat. Minulou sezonu ho skoro na dva měsíce zabrzdila zlomená ruka. Teď je ale ve slušné formě. Draft NHL by ho měl čekat v roce 2022, stejně jako Stanislava Svozila z Brna. Jak to říkal Walsh? Tohle jméno si pamatujte.