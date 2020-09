Kmoníček o pokračování extraligy: Mám radost, padly důležité argumenty

Patří do tábora, který chce hrát za každou cenu a tvrdí, že se extraliga nesmí zastavit. Ze zasedání Asociace profesionálních klubů (APK) tak odjížděl Aleš Kmoníček, generální manažer Mountfieldu HK, spokojený. Hrát se bude. Nic se nezastavuje. „Všechno nás bude stát hodně peněz, to je jasné každému. Shodli jsme se ale, že hrát musíme. Z toho mám skvělý pocit,“ neskrýval nadšení.

Extraliga rozhodla, že je lepší hrát než stát. Bylo důležité, že se kluby dokázaly o problému se snižováním počtu fanoušků na hokeji bavit a argumentovat?

„Přesně tak, to bylo důležité hodně. Přišli zástupci klubů, kteří měli svoje argumenty, proč by se jim vyplatilo počkat čtrnáct dní. Ale uznali protiargumenty, byla to opravdu věcná a kvalitní diskuze. Hodně jasna do jednání vnesli Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury, šéf svazu Tomáš Král, BPA pak navíc nabídla benefit pro všechny permanentkáře klubů, který jim teď můžeme nabízet.“

Vidíte, čekal bych spíš hodně vyhrocenou debatu, emoce...

„A my se rozcházeli v naprosté pohodě, že v pátek normálně pokračuje extraliga. Jede se podle nastaveného scénáře.“

Je klíčové, že za 14 dní by se toho nejspíš v opatřeních proti šíření pandemie moc nezměnilo a nedá se čekat, že by byly plné stadiony?

„Dopředu tyhle věci predikujete těžko. Ale ano, málokdo si myslí, že by se za dva týdny hrálo s plnými zimáky. Tomu snad nevěří nikdo. Vážím si toho, že kluby hlavně ukázaly, jak táhnou za jeden provaz. Z toho mám velkou radost.“

Nejste překvapený? Spíš se dal čekat jiný verdikt, že kdo chce, bude hrát, komu se to nehodí, může vyhlásit pauzu.

„Podle středečních ohlasů to nevypadalo, že se takhle domluvíme. Takže ano, překvapený jsem, a hodně mile.“

Přestaly myslet kluby jen na sebe, ale víc na celou ligu?

„Ano a je důležité, že umíte uznat argumenty druhé strany. Je hrozně dobře, jak to dopadlo. Ale samozřejmě, taky musíme počítat s tím, že kluby mohou mít potíže s karanténami a nakaženými. Snaha odehrát ligu téměř za každou cenu je ovšem hodně cenná. Všichni jsme si řekli, že finanční ztráty jsou ohromné, enormní. A v tuhle chvíli je důležité, aby se zátěž rozdělila na všechny zúčastněné. Vyřešili jsme hodně důležitých věcí, ta nejdůležitější je, že v pátek pokračuje extraliga. Pokud se samozřejmě u někoho neobjeví příznaky nemoci.“

Mluvil jste ještě o pomoci od BPA. V čem spočívá?

„Permanentkáři každého klubu dostanou na měsíc volný přístup pro sledování zápasů extraligy přes hokejka.cz. To je velký benefit, lidi si mohou sednout k televizi a měsíc sledovat svoje týmy i další extraligové zápasy. Tohle je samozřejmě dobré i pro partnery, protože tím pádem jejich reklama bude vidět. Rád bych zmínil i skutečnost, že i ostatní fanoušci mohou zakoupením předplatného na hokejkaTV podpořit svůj klub.“