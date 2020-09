Růžička dosáhl na 500 výher. Ale který kouč má lepší úspěšnost?

Nikdy netrénoval v cizině, Vladimír Růžička působí v roli kouče od roku 2000 výhradně jenom v extralize, kterou kombinoval s reprezentací. Jako první se tak dostal na metu 500 výher v základní části. Největší úspěchy měl se Slavií, se kterou vyhrál dvakrát titul. Jak ukazují čísla, byl ale hodně silný i v základní části. Vyhrál 53 % zápasů, kde vedl tým jako hlavní trenér. Z koučů s více než 500 zápasy je lepší než on pouze jeden jediný. Který? To zjistíte v našem přehledu.

Dvakrát vyhrál extraligu, jednou byl ve finále. Je vnímán jako legenda Sparty, ale paradoxní je, že dvě celé sezony za sebou v klubu odtrénoval až na třetí pokus. To už za sebou měl divokou akci v Pardubicích (2004). Vedl je jen šest zápasů, pak sám odstoupil, i když klub ho chtěl udržet. Nakonec bez něj vyhrál titul.

Je vládce severní Moravy, doma se mu dařilo nejvíc. Tam mu lidi leželi u nohou, když vedl Vítkovice i movitější Třinec. S oběma si nakonec zahrál i finále, s Vítkovicemi dvakrát. Bylo znát, že lidi věří jemu, on jim. Jeho kariéra má zatím tečku v Brně, kde byl odvolaný, a klub pak vyhrál titul.

3. Zdeněk Venera 51 %

Kluby: Zlín (1997/98-99, 2001-03 a 2008-11), Karlovy Vary (2005-08), Kometa (2011-13), Pardubice (2013-14/15), Olomouc (2015-18)

Nikdy to neslyšel rád, ale faktem je, že on naučil Zlín vykopat příkop na modré a probránit se k výhře. Z tohoto pohledu je českým Jacquesem Lemairem, který rozpoutal válečnou zónu ve středním pásmu, když trénoval Devils. Na to, že většinu kariéry vedl chudší kluby ligy, má Venera výjimečná čísla.