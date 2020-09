Růžičkovi chybí křik a chce víc hokeje v televizi: Fanoušek si to zaslouží

Zatím to šlape. Tři zápasy, tři výhry. Navíc všechny venku. Extraligovou sezonu rozjel hradecký Mountfield skvěle a kouč Vladimír Růžička (57) lituje jen téměř prázdných tribun. Jaké nabízí řešení, aby hokej nestrádal ještě víc? „Teď je podle mě prostor, aby se zápasy dostaly mnohem více do televize,“ myslí si.

SESTŘIH: Zlín - Mountfield HK 2:3. Růžičkova parta stále bez porážky, zazářili bratři Klímové VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak vám je, když v hledišti skoro nikdo není?

„Hokej se hraje pro lidi, že jo. To platí pro všechny sporty. Za poslední půlrok se nic nehrálo, koukali jsme se na historii. Vidíte, že v Lize mistrů žádní diváci nejsou. I NHL se hraje bez nich a jsou to hodně kvalitní zápasy. Doba je taková, že si na to asi musíme maličko zvyknout. Není to nic jednoduchého. Umírají lidé, což není dobře.“

Takže radši hrát než stát a čekat?

„Sportovci chtějí hrát, aby se sport trošku nakopl. Na Tour de France to taky nebylo to, co dřív. Hrál se tenis na US Open. Diváků je málo, ale buďme rádi, že můžeme vůbec hrát. Teď je podle mě prostor, aby se zápasy dostaly mnohem více do televize. Aby je divák viděl aspoň takto, když nemůže na stadion. To je k zamyšlení. Český fanoušek hokeje si to určitě zaslouží.“

Dokáže vás duel vtáhnout, když není atmosféra?

„Jsem zvyklej, že na mě na každém stadionu křičí…I hráči to tak mají. Když je plno, je to o něčem úplně jiném. Třeba v play off. Ale nedá se nic dělat. Taková je situace a musíme se k tomu postavit. Nikdo domácí podporu mít nebude.“

Ve Zlíně jste to měli v pátek herně docela pod kontrolou, že? Až na ten závěr…

„Zase jsme měli výborný vstup do zápasu. Byli jsme hodně aktivní, bruslili jsme a podařilo se nám dát dva góly. Škoda, že jsme dostali nešťastnou branku. Myslím, že náš brankář tu střelu přes obránce neviděl. Zlín se dostal zpátky do utkání. Ale ve druhé i třetí třetině jsme měli hodně šancí, které jsme neproměnili. V poslední minutě byl puk někde u tyčky a mohli jsme ztratit body. Ale jinak to bylo z naší strany odehrané velice dobře.“

Funguje hra podle vašich představ?

„Všechna tři utkání jsme hráli venku a povedlo se nám vyhrát. Jsme spokojení. Zatím to jde. Ale víme, že liga bude všelijaká. Vidíte, co se všude děje. I loni jsme možná hráli trošičku líp venku. Uvidíme, jak to bude v neděli doma. Pokud do toho nic nevleze, měli bychom hrát s Libercem.“

