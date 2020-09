Vrbata o záskoku na střídačce: Měl jsem trochu jinou představu o neděli

Kdy jste se o záskoku dozvěděl?

„V sobotu kolem desáté večer mi Venca (Nedorost) psal zprávu, že se neví, jak to bude s trenéry a dáme si ráno vědět co a jak. Ráno mě Honza Tůma (generální manažer) vytáhl z postele, kolem devátý jsme se tady nějak sjeli a čekali jsme, jak na tom budou hráči. Hráči na tom byli dobře, takže jsme řekli, že chceme hrát, protože nikdo neví, kolik zápasů se dá odehrát. Nějak jsme se domluvili, kdo to bude řídit, a šli jsme do zápasu.“

Stihli jste s týmem dopolední rozbruslení?

„Byli jsme tady, ale byli jsme v kontaktu s Radimem (Rulíkem) a Patýzem (Pavlem Paterou), takže jsme si připravili nějaké věci, rozdělili jsme si úkoly. Na led šli kluci s Hásikem (Radkem Haasem), trenérem gólmanů. Tam je to stejně spíš o tom, aby se kluci dostali do nějaké pohody. A my jsme řešili všechno okolo, aby to nějak večer proběhlo a mělo to nějakou štábní kulturu.“

Jak jste si tedy rozdělili role?

„Petr Haken měl obránce, Nedo měl oslabení, já měl přesilovku a střídání. Ale byla to kolektivní práce. A hlavně kluci to odehráli tak, jak to měli za dva a půl měsíce natrénovaný, takže jsme jenom těžili z práce Radima s Patýzem. A taky tím, že to kluci vzali za své.“

Váhal jste, jestli do toho jít?

„Bylo by strašně jednoduchý to hodit na někoho jiného. Věděli jsme, že tam musí být nějaký trenér, což Petr Haken je. Trénuje dlouhé roky, byl u reprezentací. Takže to jsme věděli hned. Pomohli nám i kluci jako Venca Pletka s bráchou s nějakými informacemi o třetinách. Takže to byla kolektivní práce. Ale odehráli to hráči, takže kredit patří jim.“

Zažil jste toho už hodně, ale na střídačce v extralize to byla premiéra.

„Přesně tak. Musím říct, že jsem měl trošku jinou představu o téhle neděli. (usměje se) V sobotu někdy kolem osmé hodiny večer jsem takový scénář absolutně nečekal.“

Jaká byla ta představa?

„Těšil jsem se, že se konečně vyspím, protože zápas s dětmi jsme hráli už v sobotu. Takže v neděli jsem měl mít volno a přijet se podívat až na zápas.“

Byl jste nervózní?

„Byl, ale jen z toho, abychom neudělali chybu v tom, co máme na starosti. Nebo konkrétně já. Abychom to klukům něčím nezkazili, třeba že neřekneme, že má vystřídat, nebo neřekneme šesti lidem. Takže jsem byl nervózní z toho, abychom neudělali takovou chybu. Protože tohle je úplně jiná situace, než na to koukat shora.“

Přepokládám, že s výkonem a výhrou jste spokojený.

„Samozřejmě. (usměje se) Byla to těžká situace pro všechny. Přijela Sparta, výbornej tým, navíc to ještě bylo v televizi. Teď do toho tahle situace, takže klobouk dolů před hráči, jak k tomu přistoupili a jak se vydali.“

Už vám trenéři po zápase volali?

„Ještě jsem se nepodíval na telefon. Teď jsme v kabině akorát řešili věci s hráči, takže se pak podívám.“

Během zápasu jste s nimi byli v kontaktu?

„Jo, s oběma jsme komunikovali celý den. Největší kredit musí jít hráčům a Radimovi s Patýzem, jak je mají za přípravné období připravené. My se jen snažili to nějakým způsobem nezkazit.“ (usměje se)

Doma jste zatím stoprocentní, venku jste ale dvakrát prohráli. Čím to?

„Myslím, že tým nehrál špatně ani venku, akorát to neudržel celých 60 minut. Jak ve Varech (2:3), tak v Plzni (2:4), tak i doma s Budějovicemi (5:2) jsme měli pasáže, kdy jsme byli výborní, kdy jsme ty soupeře do ničeho nepustili. Pak jsme si to nějakými svými chybami pokazili, takže za nás šlo jen o to, abychom to zkusili udržet 60 minut. Taky to úplně nevyšlo, měli jsme tam výpadek na začátku třetí třetiny, kdy do toho Sparta opravdu hrábla. Dostali nás do problémů, ale jak už jsem říkal, tak kredit patří klukům, že je to nepoložilo a dotáhli to.“

Nebáli jste se po snížení na 2:4 o výhru?

„Už jsme tady loni zažili horší věci. (ztracené vedení 4:1 s Litvínovem po dvou třetinách – pozn. red.) Právě jsme po hráčích nechtěli, aby se báli o výsledek. Chtěli jsme, aby hráli furt stejně. Zase musíme respektovat, že jsme pořád vedli. Nemohli jsme být naštvaní, že nám Sparta dala dva góly. Ale nějakých deset minut byla trochu cítit obava, co přijde.“

Souhlasíte, že zatím drhnou přesilovky? Proti Spartě jste dokonce hned dvakrát nevyužili poměrně dlouhou výhodu pět na tři.

„To nás trápí od začátku sezony. Mám pocit, že jsme první tři zápasy ani nedali gól. Je to situace, která týmu může pomoct v zápase, dělá to ten rozdíl. Na to se budou muset kluci zaměřit.“

Nepůjdete s přesilovkami pomoct i na trénink?

„To ne. Něco jsme zkoušeli loni nebo předloni, ale teď to asi nehrozí.“ (usměje se)

Bude vaše mise pokračovat i v úterý v Liberci?

„To doufám, že ne! (směje se) Doufám, že se kluci vrátí rychle zpátky. Ale uvidíme, jaká bude situace. Řekl bych, že by to měla být jen jednorázovka.“

Nemáte obavy, že by mohla tým potkat karanténa?

„Uvidíme. Všichni vidí, jaká je situace, takže doktoři to řeší. Hráči přišli, že jsou v pohodě, tak jsme se rozhodli jako klub, že budeme hrát. Pak se hledalo řešení, kdo to odtrénuje. Takže uvidíme, jak to bude.“

Petr Haken, hlavní trenér týmu proti Spartě „Připravili jsme se na první třetinu a musím říci, že hráči do utkání vstoupili velice dobře s pohybem a důrazem. Byla tam obrovská snaha a chuť. I ve druhé třetině jsme si pořád ještě díky přesilovce pět na tři pomohli a odskočili jsme. V závěrečné třetině byly malinko ztráty kolem modré čáry i v obranném pásmu a soupeř byl nebezpečný. Jsme rádi, že jsme to dohráli a vyhráli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:54. R. Zohorna, 25:48. Šťastný, 26:23. Jääskeläinen, 32:46. Šťastný Hosté: 42:04. Forman, 44:34. Sukeľ Sestavy Domácí: Krošelj (Schwarz) – Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Alderson, Zbořil, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Cienciala. Hosté: Machovský (28. Neužil) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Kalina – Tomášek, Horák, Řepík (C) – Rousek, Sukeľ, Dvořáček – Buchtele, Pech (A), Forman – Zikmund, Říčka, Kudrna. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Lučan, Kis Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 924 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 4 3 1 0 0 16:8 11 2. Liberec 3 2 0 1 0 14:6 7 3. Plzeň 3 2 0 1 0 11:8 7 4. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 5. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 6. Olomouc 3 2 0 0 1 8:7 6 7. Sparta 3 1 0 0 2 8:9 3 8. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 9. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 10. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 11. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 13. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0 14. Č. Budějovice 2 0 0 0 2 3:10 0

