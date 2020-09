Kašík rok po srážce s Jágrem: Myslel jsem, že to udělal naschvál

Zlínští borci si na úsvitu sezony rádi přispí. Loni se položili prvním šesti oponentům, nyní vyrazili na východ Čech se třemi nulami jako poslední tým covidové ligy. Ale proti Dynamu to přišlo! Perfektně odfáraná neděle přinesla první radost. „Kluci mi neskutečně pomáhali, chytalo se mi skvěle,“ chválil parťáky Libor Kašík, jenž má díky 14. čistému kontu extraligové kariéry v základní části aktuálně nejlepší statistiky.

Sezonu jste vykopl výborně, na Spartě jste inkasoval dva góly, v Pardubicích žádný. Jakou si ji přejete mít?

„Vloni jsem prodělal zranění, dlouho jsem nad tím přemýšlel a cítil jsem se trochu ukřivděný od Jardy (Jágra), protože mi přišlo, že to udělal naschvál. Když se na to podívám zpětně, tak těžko říci. Asi má všechno pro něco být a vše zlé je pro něco dobré. Pak jsem o to více makal, nebylo jednoduché se vrátit do brány, když se navíc týmu ne úplně dařilo, a pak i po zranění. Byl jsem rád, že jsme sezonu ustáli celkem v klidu. Letos jsem se v přípravě také zranil, na dva týdny jsem vypadl… Není to jednoduché, proto si vážím každého zápasu. Celý život říkám, že hokej je pokora a tvrdá dřina.“

Jágrův dojezd do brankoviště s vámi dlouho cloumal. Bylo těžké to překousnout?

„Spíš to bylo o tom, že jsem chtěl Zlínu strašně moc pomoci, protože se prohrávalo. Asi jsem to chvíli bral tak, že mi bylo něco sebrané a nemohl jsem do brány. Fakt těžko říci. Asi ten (Jágrův) pohyb nešlo ovládnout, ale v první chvíli jak jsem měl zatemněno, došlo mi, že nějaký čas nebudu chytat, viděl jsem to dost rozčarovaně.“

Nestrašila vás cestou do Pardubic vzpomínka na loňský rok a hrozba podobného scénáře – šest proher v řadě na startu sezony?

„Budu úplně upřímný. Tím, že se nesestupuje, není u toho taková nervozita jako loni. Díky tomu jsme po třech porážkách neměli tak svázané ruce jako v případě sestupování. Jsem strašně rád, jak jsme to tu ubojovali.“

Doba je zvláštní, co si budeme povídat. Ráno přijdete na zimák a nevíte, zda večer budete hrát. Zvlášť gólmani mají rádi nerušenou přípravu a teď tohle. Vyvádí vás to z rovnováhy?

„Je to strašně těžké. Řeknete si, že jste zažil všechno, a pak je v sezoně vždycky něco nového. Člověk by měl být natolik zkušený, aby to přešel a soustředil se jen na svůj výkon. S klukama jsem se před utkáním bavil, že se klidně může stát, že budeme mít dva týdny volno. Borcům říkám: Hoši, nevíte, jak je na tom Třinec nebo Boleslav. Kdy jindy máme vyhrát tři body než teď v Pardubicích? Musíme se vydat ze všech sil a pak třeba přijde volno na trénování nebo na regeneraci sil. Proto se musí jít do každého utkání naplno, nikdy nevíte, kdy se co odloží a kdy budete hrát další zápas. Strašně mě potěšilo, jak za to kluci vzali a hráli opravdu naplno.“

Smazávají se díky maximální tisícové návštěvě rozdíly mezi venkovním a domácím duelem?

„Já velké rozdíly doma a venku moc nevnímám. Jiný je led, mantinely, ale tím to pro mě končí. Jakmile vlezu do brány, mám klapky jak závodní kůň a nedívám se doprava doleva. V bráně se orientuji podle brankoviště a čárek nebo kruhu, ne podle lidí. Samozřejmě, když je plná hala, lidi bývají sedmým hráčem domácích, žene je to dopředu a pomáhá psychicky. Ačkoli v Pardubicích bylo jen tisíc lidí, vládla skvělá atmosféra. Proto jsem domácím fanouškům děkoval, snažili se celou dobu fandit. Ale jinak je to strašně divné bez lidí, o to víc si jich teď vážíme. Na druhou stranu, všechno zlé je pro něco dobré. Pokud jste profesionál, nemůžete se dívat doprava doleva, ale vždy hrát na plné kule i bez lidí, byť je škoda, že nemohou chodit.“

