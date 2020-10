Být zticha a makat! Ale covid je pro mladší jen chřipka, vědí v Liberci

Koronavirová závora řádí v programu hokejové Tipsport extraligy, z nějž se stává nepřehledný maglajz. Řada týmů uvízla v karanténě, jakž takž zdravá půlka týmů si nuceně mění soupeře, aby nestály a hrály pro pár stovek příznivců v hale. Divná doba. „Celkově je to hrozný, nikdo z nás neví, co si tam nahoře usmyslí. Každý den jdeme do práce a čekáme, co se bude dít. Doufám, že nás nechají hrát a že liga bude pokračovat,“ věří kapitán Liberce Petr Jelínek.

Pod Ještědem zažili klasickou situaci dnešních dnů. V úterý večer měli hostit Mladou Boleslav. Ale tam teď mají práci spíš doktoři, takže na forhont přišla Sparta jako oponent předehrávaného 19. kola.

Videokouč týmu Aleš Vladyka se zapotil. „Připravoval nás na Boleslav, ale pak z toho vyšlo, že hrajeme proti Spartě. Určitě celou noc nespal, musel připravovat nové sestřihy na Spartu, abych ráno normálně měli podklady na její hru. On je fanatik, neskutečný člověk. Manželka z něj nemá moc radost,“ žertoval útočník Jaroslav Vlach, jehož vyrovnávací gól odstartoval obrat Tygrů k výhře 3:2 nad Spartou. „Jsme rádi, že se vůbec hraje. Kdyby se Spartou nehrálo, měli bychom tak jeden zápas na čtrnáct dnů. A to není ideální…“

V Liberci se zatím zdravotně drží, ale nikdo neví, jak dlouho to takhle bude. A co přijde ze strany státu v rámci chystaného nouzového stavu. „Musíme se přizpůsobit situaci. Je to těžká doba pro všechny, ale tohle je minimum, se kterým se lidi musí vypořádávat,“ pokračuje Vlach.

Mají snad v liberecké kabině účinnější bublinu než jinde, že hráči neodpadávají? Anebo jsou zavření doma? Nic z toho neplatí. „Nebudu vyprávět, že nikam nechodíme. Jsme normální lidi, co si musí plnit svoje povinnosti. Musíme si dojít nakoupit, na jídlo a podobně,“ reaguje důrazný útočník. „V kabině si držíme svoji bublinu, nikoho do ní nepouštíme. Řídíme se pokyny trenérů a managementu. Není to ale tak, že si někdo kýchne a všichni od něj odcházíme pryč.“

Liberecký kapitán Petr Jelínek odmítá podlehnout hrozící depresi z případné nákazy. Bere věci, jak jdou a jsou. „Strach z nákazy nemám,“ hlásí. „Asi to chytnout můžu, ale problém by to byl pro starší lidi, pro nás mladší je to chřipka. Bohužel umírají lidé, ale to umírají i na jiné nemoci,“ dává zřetelně najevo svůj pohled.

Jak on, tak Jaroslav Vlach stejně tuší, že s rozhodnutími lídrů státu nic neudělají a budou se muset přizpůsobit, ať s nimi souhlasí, nebo ne. „Musíme se podřídit, být zticha a makat,“ popsal realitu liberecký pracant.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:19. J. Vlach, 38:44. Birner, 39:13. P. Jelínek Hosté: 02:13. Buchtele, 51:34. Horák Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Knot, Šmíd (A), T. Hanousek, Rosandić, Havlín, Derner – Lenc, Bulíř, Birner (A) – Gríger, Filippi, Průžek – M. Zachar, P. Jelínek (C), Šír – Rychlovský, Najman, J. Vlach. Hosté: Machovský (Neužil) – Košťálek, Němeček, Tomáš Dvořák (A), M. Jandus, Kalina, T. Pavelka, Jeřábek – Řepík (C), Horák, Rousek – Tomášek, Sukeľ, Chlapík – Kudrna, Pech (A), Buchtele – Dvořáček, Říčka, Zikmund. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 1 000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 2. Liberec 4 3 0 1 0 17:8 10 3. Plzeň 4 3 0 1 0 15:10 10 4. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 5. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 6. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 7. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 8. Sparta 4 1 0 0 3 10:12 3 9. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 10. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 11. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 13. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0 14. Č. Budějovice 3 0 0 0 3 5:14 0

