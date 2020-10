Extraliga v časech COVIDu: program zápasů i situace jednotlivých týmů

BK Mladá Boleslav - v karanténě Přípravu na novou sezonu měli Středočeši bez přerušení, v novém extraligovém ročníku už to ale neplatí. Bruslařský klub po zjištění několika pozitivních testů na COVID-19 u členů realizačního týmu a kádru nastoupil do desetidenní karantény. Do akce by se Mladá Boleslav mohla vrátit v pátek 9. října v domácím zápase s Olomoucí.