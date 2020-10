Obrácené role v Plzni. Gulaš čeká na gól, pálí parťák Mertl

Do utkání v Plzni nastoupil do branky Českých Budějovic gólman Jiří Patera • ČTK / Chaloupka Miroslav

Krize? Ale jděte. No, i když… U Milana Gulaše už se v případě čtyř utkání bez vstřelené branky dá hovořit o malé krizičce. Delší čekání na první gól sezony prožil naposledy před šesti lety v dresu švédského Färjestadu, kdy se poprvé radoval až ve 12. kole. Nulovou šňůru tehdy utnul rázně. Hattrickem.

O totéž se bude pokoušet zítra proti Vítkovicím. „Věřím, že Milanovi to tam brzo padne taky. Šance připravuje, sám se do nich dostává. Je jen otázka času, kdy se chytí a začne mu to pálit,“ říká Tomáš Mertl, jeho útočný parťák, který zatím vzal střílení gólů za nejlepšího extraligového hráče posledních let.

Mertl se ve čtyřech utkáních trefil hned pětkrát! Jeho produktivita je ohromující. Na pět gólů potřeboval jen jedenáct střel. Taková efektivita v zakončení je unikátní, byť jde zatím samozřejmě „pouze“ o vzorek čtyř utkání.

Čtyři z pěti branek zapsal v přesilovce. „Taky se počítají, ne? Hlavně že to pomáhá týmu k bodům,“ utrousil pokorně borec, který jindy bývá Gulšovým dvorním nahrávačem. Na startu nového ročníku si role prohodili. Gulaš má zatím na kontě tři přihrávky, všechny jsou primárními asistencemi u tref Mertla. „V přesilovkách teď hraju uprostřed, kde mi to Milan dokáže parádně přihrát, takže tu střeleckou pozici teď zaujímám já. On se mě snaží hledat,“ dodal Mertl.

„Každý hráč nemůže být dobrý jen sám o sobě. Dělají ho i ti další kolem něj. S nimi to v útoku musí klapat. Guli samozřejmě není výjimkou. Potřebuje k sobě hráče, s nimiž si vyhoví. Ať s ním hrál Honza Kovář, Tomáš Mertl nebo já, vycházeli jsme spolu výborně i mimo led, což se pak taky přenášelo na led. S Mertlíkem se znají dlouho, oba pocházejí z Budějovic, jsou velcí kamarádi. Rozumí si, od toho se odvíjí všechno ostatní. Na druhou stranu, Milan už je taky v pozici, že sám dělá ostatní hráče lepšími. Rostou vedle něj,“ tvrdí Dominik Kubalík, střelec Chicaga, který po Gulašově boku rostl.

Posledními slovy popsal obrovskou sílu čtyřiatřicetiletého útočníka, jehož 76 bodů z minulé sezony bylo nejlepším výkonem za posledních sedm let. Gulaš není jen kanonýrem, umí i tvořit. Uplynulý ročník odšpuntoval velkolepě, po současné porci čtyřech zápasů měl na kontě 12 bodů (5+7)! Dnes jen 3 (0+3).

Že by byl z formy, se však říct nedá. V každý možný moment si žádá puk, klepe si hokejkou o led. Ví, že tým jeho příspěvek potřebuje. Ze čtrnácti střel na branku se ale zatím neujala žádná. Enormní snaha byla patrná zejména v posledním duelu s mateřským Motorem. Gulaš měl deset střeleckých pokusů, na branku však doputovaly jen dva. Zbylé byly buď mimo (5) nebo zblokované (3).

„Nepamatuju, že bych viděl Milana psychicky dole. Nic ho nesrazí. Možná, když za deset zápasů neudělal pětadvacet bodů, ale jen deset… To možná chodil naštvaně po kabině,“ dodává s úsměvem Kubalík.

Výborně rozjel minulý ročník i Mertl. Po čtyřech kolech měl na účtu 8 bodů (5+3). Pak ale přišel velký útlum. Posledních 21 kol základní části mu přineslo pouze dva góly. Letos zatím hodně těží z přihrávek do slotu, tedy místa od brankoviště po vrcholy kruhů na ose hřiště. Odtud vyslal deset z jedenácti svých střel na branku.

Vzhledem k jeho aktuálním pěti rychlým trefám pak působí zvláštně pouhé čtyři branky, které vstřelil během celé sezony 2018/19, kdy hájil barvy čínského Kunlunu v KHL. Část sezony tam však vzhledem ke zraněním spoluhráčů odehrál v obraně.

Od návratu do Plzně jsou s Gulašem jako dvojčata. Na ledě jsou téměř výhradně jen spolu. Letos oba odehráli 80 minut, z toho 74 pohromadě. Herně zatím nejsou tak dominantní jako v posledním ročníku. Svědčí o tom čísla střelecké produkce týmu, pokud je daný hráč na ledě. Zatímco v minulé sezoně znamenal pobyt tohoto dua na ledě z velké většiny plzeňský tlak a šance, teď tomu tak zatím není.

Pokud si ve statistice střel vyfiltrujeme pouze ty při hře pět na pět (poskytne nám objektivnější data než ta, která počítají i přesilovky a zvýhodňují ofenzivní hráče, kteří je hrají) vyjde nám zajímavé číslo. S Gulašem na ledě měla Plzeň celkem 37 střeleckých pokusů, proti její brance pak v tyto chvíle mířilo 55 střel. U Mertla je to podobné – 35:57.

Jiné je to v přesilovkách. Škodovce to však vadit nemusí, po čtyřech utkáních má na kontě deset bodů. Dočká se Gulaš zítra první gólové radosti?

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE