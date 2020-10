SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 4:5p. Poslední duel s diváky rozhodl Gulaš

Po opatrném úvodu jako první zahrozili Ostravané, ale Kubalíkovu dorážku po střele Štencla skvěle zlikvidoval plzeňský brankář Frodl. Krátce nato se do zakončení proháčkoval Schleiss, bývalý útočník Plzně si položil Frodla, jenže se dostal do ostrého úhlu a trefil jen brankovou konstrukci.

Pak ale udeřili Západočeši. Gulaš přihrál na modrou Stříteskému, po jehož dělovce puk zapadl pod horní tyčku. Hned po 23 sekundách se hosté radovali znovu. Indiáni se vymotali z rohu kluziště a Filip Přikryl bekhendovou střelou z otočky poslal kotouč přesně mezi Svobodovy betony a oslavil premiérový start v sezoně první extraligovou brankou v kariéře.

Vítkovičtí ale ve druhé části přidali a brzy se jim podařilo srovnat. Hned zkraje druhé třetiny Schleiss vysunul Poláška, jenž propálil Frodla a navázal na střelecký úspěch z předešlého zápasu v Českých Budějovic. Pak Mikyska chytrou přihrávkou přes osu kluziště našel Lakatoše, který se trefil přesně k levé tyčce.

Vítkovice - Plzeň: Hosté bleskově zvýšili. Mladík Přikryl dal první gól v extralize, 0:2

Plzeňští si ale vzali vedení zpátky, 69 sekund před koncem druhé třetiny Stříteský prudkou přihrávkou na útočnou modrou poslal do úniku Straku, který mohl i nahrávat, ale vybral si střelu a zamířil přesně nad Svobodův beton.

Ve třetí třetině hosté odskočili zpět na rozdíl dvou branek. Kubalík před vlastní brankou nezpracoval puk, kterého se zmocnil Mertl, poslal ho do mezikruží a Gulaš poprvé v sezoně skóroval.

Domácí ale i podruhé dokázali manko smazat. Zpět na dostřel se dostali poté, co Marosz vyhrál buly a Polášek povedenou střelou bez přípravy pod horní tyčku snížil na 3:4. Dvě minuty před koncem v oslabení ujel Lakatoš a druhým gólem v utkání poslal zápas do prodloužení.

Hned po minutě nastavení ale ujeli Gulaš s Mertlem a kapitán hostů potvrdil, že se mu proti Vítkovicím daří. Překonal Svobodu podruhé a navázal na všechny vzájemné zápasy z minulé sezony, ve kterých také skóroval.

Ohlasy trenérů

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Vypadalo to, že první třetina skončí bez gólu, ale nakonec jsme dvakrát inkasovali. Poté jsme ale sehráli výbornou druhou třetinu, kdy jsme dotáhli skóre, ale zároveň jsme také inkasovali. Ve třetí třetině nám soupeř odskočil opět na dva góly, ale víra, vůle a odhodlání dvakrát za sebou slavily úspěch. Když v prodloužení pustíte do do šance Mertla s Gulašem, je pravděpodobné, že bude konec, a také to tak dopadlo. Trenérům se málokdy stává, že i po prohraném utkání můžou být na mužstvo hrdí, ale nám se to stalo. Jsem si jistý, že pokud tým bude takto pokračovat, bude to úspěšná sezona."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Měli jsme gólově dobrý vstup do utkání. Vedli jsme 2:0 i přesto, že hra byla vyrovnaná. Druhou třetinu jsme ale odehráli nejhůř, jak jsme mohli. Vůbec jsme neplnili, co jsme si řekli. Do hry jsme se dostali zpátky zase dvěma góly ve třetí části. Rozhodla naše chyba, kdy jsme inkasovali v naší přesilovce, přesto jsme si dokázali uhrát druhý bod. Není to tak jednoduché, když dostanete rychlý gól na 4:4. Jsem rád za dva body, ale naše hra má velmi velké výkyvy. Musíme hrát vyrovnaněji."

SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 4:5p. Souboj dvougólových střelců vyhrál Gulaš

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:58. Polášek, 29:18. Lakatoš, 53:05. Polášek, 57:50. Lakatoš Hosté: 16:17. Stříteský, 16:40. Přikryl, 38:51. Straka, 48:58. Gulaš, 61:01. Gulaš Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, Koch, Barinka – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss (A) – V. Polák, J. Mikyska, Lakatoš – Šišovský, Dej, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Frodl (Pavlát) – Lang, Stříteský, Budík, Jiříček, Vráblík, L. Kaňák, Houdek – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Stach, P. Musil, Přikryl – Pour, Suchý, Rob. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Kajínek, Ševic Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 2. Plzeň 5 3 1 1 0 20:14 12 3. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 4. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 5. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 6. Sparta 5 2 0 0 3 13:12 6 7. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 8. Vítkovice 2 0 1 1 0 7:7 3 9. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 10. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 11. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 12. Č. Budějovice 4 0 0 1 3 7:17 1 13. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 14. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0

