Gulaš ve Vítkovicích rozflákal hokejku a dal první góly: Vyhecoval mě Trličík

Co vás na konci tak rozčílilo? Ostřejší zákrok Romana Poláka nebo nezvládnutá situace?

„Chcete vyhrát každý zápas, že jo. Když jdete za stavu 4:3 na přesilovku a dostanete gól po hrubých chybách, na střídačce určitě nebudu klidný a bouchne to ve mně. Nepamatuji si, kdy to ve mně takhle bouchlo, ale teď to přišlo. Je to i signál týmu, že to tak nemá být. Šli jsme odehrát poslední dvě minuty, měli jsme přesilovku a vzápětí dostaneme gól… Tohle je pro nás neakceptovatelné, musíme se toho vyvarovat.“

Plzeň dává hodně šanci mladým, je to i vzkaz pro ně? Takhle příště ne?

„Nemůžeme se bavit o Přikrýsovi (Přikrylovi), Jířovi (Jiříčkovi) nebo Sebastianu Malátovi. To všechno jsou kluci, kteří mají první roky v týmu. Všeobecně se ví, že máme mladý tým a mladších kluků, kteří hrají druhou, či třetí sezonu máme plno. Je potřeba, aby už do toho trochu kopli a nebrali to na lehkou váhu. Někdy jsou v zápasech nepříjemné chvíle, kdy se bouchne do stolu. Na druhou stranu, kluci jsou poctiví a ví, co to obnáší a snaží se. To, že se v zápase stane chyba, je normální. Ale nejde akceptovat to, že tam nenecháme sto procent.“

Trefil jste se poprvé sezoně, góly se od vás čekají, jste pod tlakem. Oddechnul jste si?

„Oddechnul, ale abych vám pravdu řekl, byl jsem absolutně v klidu. Že se v novinách rozebírají články a statistiky, to je úplně normální. Je to práce novinářů, ale největší motivace byla ta, když jsem si před zápasem přečetl na vítkovických stránkách Mojmíra Trličíka, který řekl, že to furt není ono. A že se mi nedaří. Na to jsem se chystal a jsem rád, že mě takto vyhecoval, takže já mu za to děkuju. Že mě tak konečně nakopl.“ (usmívá se)

Před zápasem sledujete i stránky soupeřů?

„Já si rád pročtu sestavu týmu, shodou okolností to na mě vyběhlo a řekl jsem si: Mojmíre, dneska to přijde. Ale berte mě s nadsázkou. Mojmíra znám dlouhá léta, byl to můj trenér z dvacítek, takže ho uznávám. A tohle byl jen srandovní pošťuch.“

Vyhecoval vás Trličík, nicméně jeho kolega Svozil dostal poté, co jste rozlámal hokejku, osobní trest. To se také nevidí často.

„Jasně, byl to vyhecovaný zápas. Každý si uvědomuje, že vstup do sezony je velice důležitý a nikdo nechce ztrácet body hned na začátku. Líbí se mi, že i trenéři nejsou leklé ryby a snaží se mančaft vyhecovat. Mám to rád.“

Jak těžké se bude nabudit na nadcházející zápasy bez diváků?

„Co vám mám říct? Mám rád, když jsou s námi diváci na stadionu, protože je to opravdu šestý hráč. Není to klišé. Je to tak. S diváky je to něco úplně jiného. Pro nikoho z nás to není nic příjemného, všichni si přejeme, aby vše fungovalo dál a bůhví, co bude. Snažím se užít každý zápas, který teď bude, protože to bude hodně rozkouskované. Většina týmů je v karanténě a pro nás pro Plzeň to poběží tak, že máme každý týden jeden zápas, což není ideální. Pro mě tedy určitě ne, protože jsem rád, když se hraje v tempu. Pokud se bavíme o fanoušcích, je to problém. To si můžeme říct na rovinu. Určitě to nikoho nebaví.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:58. Polášek, 29:18. Lakatoš, 53:05. Polášek, 57:50. Lakatoš Hosté: 16:17. Stříteský, 16:40. Přikryl, 38:51. Straka, 48:58. Gulaš, 61:01. Gulaš Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, Koch, Barinka – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss (A) – V. Polák, J. Mikyska, Lakatoš – Šišovský, Dej, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Frodl (Pavlát) – Lang, Stříteský, Budík, Jiříček, Vráblík, L. Kaňák, Houdek – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Stach, P. Musil, Přikryl – Pour, Suchý, Rob. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Kajínek, Ševic Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 2. Plzeň 5 3 1 1 0 20:14 12 3. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 4. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 5. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 6. Sparta 5 2 0 0 3 13:12 6 7. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 8. Vítkovice 2 0 1 1 0 7:7 3 9. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 10. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 11. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 12. Č. Budějovice 4 0 0 1 3 7:17 1 13. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 14. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0

