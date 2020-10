Promořená extraliga? Řezníček navrhl možnost s levnějšími testy ze slin

Roman Prymula, verze duben 2020, by měl z hokejové extraligy radost. Tehdy mluvil současný ministr zdravotnictví o promoření Česka koronavirem, tělo si vybuduje protilátky, snad bude hej. Nakonec pak z téhle myšlenky couvl. Ale nejvyšší hokejová soutěž se jí neplánovaně chytla. Tři týdny po startu extraligy hlásí všech čtrnáct klubů, že bude promořeno. Každou kabinu už COVID-19 navštívil (nebo se aspoň s podezřením čeká na výsledek testů).

Samozřejmě záleží, jaká velká část týmu onemocněla, protože třeba Litvínov i Liberec jsou v karanténě už podruhé. Pacienti se postupně vracejí do akce. Čeká je nový režim se 130 lidmi v hale a zámkem na hlavní bráně, který hlásí: bez fanoušků.

V pátek se přihlásily do ligy Vítkovice. Teď začnou přibývat další. „Je to frustrující,“ vydechl Martin Pešout, kouč Karlových Varů, když měl komentovat tréninkovou pauzu svého souboru. Část týmu má pořád ještě v izolaci, v úterý se ale tým oficiálně hlásí z karantény zpět do extraligy. Přivítá Spartu.

Energie přes léto docela bavila. Představila novou identitu, logo, dresy. A hlavně překvapila, když po odchodech Dávida Grígera s Tomášem Rachůnkem představila nové posily se smlouvou v NHL, Davida Kašeho s Jakubem Laukem.

Vary se naučily hrát hodně rychlý hokej, živelný. S novými jmény byly najednou zajímavější, atraktivní, cool. Trpaslík vyrostl. Ale teď taky třeba mohlo všechno zamrznout. Se Spartou měla hrát Energie 24. září, nakonec k duelu dojde až teď. „Mrzí nás to. Strašně. Těšili jsme se, že jsme v laufu a Spartu po deseti zápasech konečně porazíme. Bohužel jedeme zase od začátku. Drajv je pryč, to je jasné. Přál bych si, aby se nám vrátil co nejdřív. Na druhou stranu, tohle prostě čeká každého, všichni si tím projdou nebo už prošli,“ zahlásil Pešout.

Ano, je to úděl celé ligy. Skvělou formu měl Mountfield. Teď čeká v odstavném pruhu na zelenou. Sparta a České Budějovice si vším prošly před sezonou, tehdy onemocněla většina kabiny, teoreticky jsou na tom dobře. Kometa doteď nehrála jediný zápas.

Můžete tipovat, jak dlouho hráčům vydrží protilátky. Do prosince, do ledna? Déle? „Asi každý věděl, že tahle sezona bude všelijaká. Teprve jsme na začátku, věřím, že se to všechno překlopí,“ trochu utrápeně vydechl sparťanský kouč Josef Jandač. „Budu pozitivní, možná naivní, to nevím. Ale naposledy se vypnulo jaro, tak třeba to další jaro už bude právě v pohodě a všechno se zase už naplno zapne,“ nadhazuje přání, že by si lidský organismus mohl umět s virem poradit, protože na účinnou vakcínu se chvíli ještě bude čekat.

250 Tolik korun by měly kluby dostat podle původních informací za fanouška, který oproti průměru z minulé sezony nemohl na zápas.

Česká nejvyšší soutěž plošně hráče netestuje. Problém totiž je, že kdyby se měli všichni členové podrobit zkoušce, přijde taková věc na 50 tisíc na tým. Extraliga se okamžitě shodla, že podobný výdaj nemůže před každým kolem jednorázově odpálit. Ale její šéf Josef Řezníček nabídl klubům jinou cestu: „Bavil jsem se s kolegou z Rakouska a probírali jsme, že mají testy ze slin, který nestojí tolik. Kluby dostaly informace a teď bude záležet na nich, jak s nimi budou pracovat.“

Výhledově je možné, že by extraliga testovala sama, dělala si průzkum v kabině dřív, než se ohlásí problémy. Zkušenost už potvrzuje domněnku, o které mluvil před extraligou epidemiolog Rastislav Maďar. V hokejových halách a šatnách, kde je zima a vlhko, má COVID-19 výborné podmínky pro své šíření. Většinou klub nahlásil pár jedinců s příznaky a pak šel do karantény celý. Nemoc se rozjela. Nikdy se nechytla včas.

Jen všude slyšíte, že kluby na další výdaje nemají peníze. „Čekáme na dvě věci. První je, jak dlouho bude platit omezení hrát hokej bez diváků. A druhá, jak velké budou náhrady od státu za ušlý zisk a kdy přijdou,“ vysvětluje karlovarský kouč Pešout.

Jestli může extraliga v tuhle chvíli ještě někde šetřit, budou to platy. „Bohužel je to jediná položka. Až bude jasné, na čem jsme, a nebylo by to úplně dobré, museli bychom sáhnout hráčům na peníze. Nechtěli jsme tohle dělat, kluci brali celé léto padesát procent. Ale abychom přežili, nic jiného asi nezbude,“ vysvětlil Pešout pohled klubu. „Je to nefér. Ale bohužel tuhle věc přináší doba. Nevymysleli jsme si to. Musíme dělat všechno pro to, aby klub fungoval dál. Nejde jenom o áčko, máme za sebou tři stovky dětí. Hokejový svět dostává rány. Všichni se s tím ale musíme rvát, jen to nejde rvát přes závit, abyste dostali organizaci do krachu. Je to těžká doba,“ dodal.

Nejbližší program Tipsport extraligy

Úterý 6. října

Karlovy Vary - Sparta (ČT sport) 17.10 (dohrávka 3. kola)

Pátek 9. října, 8. kolo

Vítkovice - Karlovy Vary 17.30

Kometa – Plzeň (O2 TV Sport) 18.00

Neděle 11. října, 9. kolo

Olomouc – České Budějovice 17.00

Liberec – Kometa 17.20

Litvínov – Sparta (ČT Sport) 17.20