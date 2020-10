Extraliga na bodu mrazu. COVID-19 smazal celé kolo, pomůže promoření?

Vítkovický gólman Miroslav Svoboda vyráží kotouč, který mířil do jeho branky • ČTK / Pryček Vladimír

Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Šestkrát NE. Hokejová Tipsport extraliga se ocitla v chapadlech koronaviru, který z původního nedělního programu 7. kola zatrhl všechny duely. Odehrála se jen předehrávka devátého kola ( Vítkovice - Plzeň 4:5 pp ). COVID-19 si vzal do parády i rozjetý Mountfield, který zatím vyhrál všechny duely. „Ani nemám chuť k tomu něco říkat,“ reagoval kouč Vladimír Růžička. Nálada je na bodu mrazu. Stejně jako u celé extraligy, která se od pondělí bude navíc hrát úplně bez diváků .

Čekalo se, že to bude bojovník z jiné váhové kategorie. Ale že COVID-19 naráz zatrhne všechny plánované zápasy celého kola jako v neděli? To je pořádný direkt na solar. Extraligový program, načrtnutý před sezonou, je víceméně cárem papíru. Šup s ním do koše.

A jak to půjde dál? Jak to kluby ustojí? Navíc když se od pondělí minimálně na čtrnáct dní má hrát bez diváků? Hodně otázek. Málo odpovědí...

„Je to těžký, ale musíme se s tím nějak popasovat,“ řekl k tomu krátce Petr Nitsche, vedoucí hokejové sekce BPA, hlavního marketingového partnera extraligy i svazu.

Situace není ideální. Diplomaticky řečeno... Kluby se modlí, aby se situace kolem koronaviru uklidnila tak, aby se opět mohlo hrát s fanoušky, navíc očekávají, že přijdou státní dotace jako kompenzace za nevydané vstupenky. Ovšem i tohle je zahalené v mlze. „Nedokážu říct, jak dlouho to potrvá,“ uvedl už před víkendem Josef Řezníček, šéf Tipsport extraligy. Pokladnice tedy i nadále vysychají.

Zástupci klubů se před víkendem dohodli, že se soutěž nepřeruší, ale názory se různí. Dá se očekávat, že atmosféra může dál houstnout. V zákulisí se řeší krizové scénáře, mluví se o tom, jestli vůbec za současných okolností má cenu hrát. Oficiálně se ale k tomu nikdo nechce zatím vyjadřovat.

Aktuálně je v karanténě pět týmů (Hradec, Zlín, Mladá Boleslav, Třinec, Pardubice), Litvínovu a Karlovým Varům skončí právě dnes. Na výsledky testů čekají v Olomouci a v Liberci. Čerstvě udeřil čínský virus na vedoucí Mountfield, jenž vyhrál všech pět dosavadních utkání a se čtrnácti body vévodil neúplné tabulce.

„Nezlobte se, ale nechci k tomu nic říkat,“ reagoval v neděli trenér Vladimír Růžička. Někteří členové mužstva poprvé zaznamenali příznaky onemocnění ve středu, v pátek šli všichni hráči i lidé z realizačního týmu na testy. „Na základě výsledků testování nařídila Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje A-týmu Mountfi eldu HK karanténu,“ stojí v prohlášení na klubových stránkách.

To je formulace, která už všem klubům leze krkem. „Není to příjemné, ale věřím, že se vrátíme ještě silnější,“ vzkazuje útočník Radek Smoleňák, kapitán mužstva. Víc se k tomu nechtěl vyjadřovat, zdrženlivé ve svých veřejných komentářích jsou všechny kluby, které se s covidem potýkají.

Východočechy čeká tréninkové i zápasové volno, utkání 2. kola proti Vítkovicím (6. října), 8. kola proti Spartě (9. října) a 9. kola proti Třinci (11. října) byla odložena.

Budeme všichni promoření

Také sport doplácí na celkově špatnou epidemiologickou situaci v Česku, nakažených neubývá. Ministr zdravotnictví Roman Prymula šermuje se stále silnějšími výroky, takže není vyloučené, že bez diváků se bude muset hrát nejenom nejbližších čtrnáct dní.

Omezení u hokeje SOUTĚŽE řízené svazem mohou pokračovat na všech úrovních bez omezení, avšak bez diváků. NA STADIONY smějí sportovci, realizační týmy, personál zabezpečující utkání a média do celkového počtu 130 lidí. ZÁKAZ hrát hokej mají všichni amatérští hokejisté v hobby ligách, ty totiž nefungují pod hlavičkou svazu. Vládní opatření začínají platit od pondělí 5. října – zatím na 2 týdny.

Šéfové klubů se ovšem upínají i k optimističtějším scénářům, které vycházejí z toho, že drtivá většina klubů už si nákazou prošla, takže na nějaký čas budou mít vystaráno. „Budeme všichni promoření a bude to jenom lepší. Snad!“ věří i hradecký lídr Smoleňák.

Jde ovšem i o to, že záleží na množství protilátek v těle. Pokud jich není až tolik, člověk se může nakazit po čase znovu. Nejde si automaticky říct: my jsme byli v karanténě, už jsme O. K. Což dokazuje případ Liberce. Bílí Tygři se ocitli mimo hru už na konci prázdnin, kdy ovšem platila ještě přísnější pravidla. Stačilo, aby byl jeden nakažený, a celý tým šel do karantény. Teď strašák jménem COVID-19 kolem týmu poletuje znovu.

„U pěti členů kádru A-týmu se objevilo podezření na onemocnění COVID-19. Klub nyní bude postupovat podle doporučení lékařů a Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Do doby, než budou známy další kroky, se klub nebude k situaci více vyjadřovat,“ objevilo se v klubovém prohlášení.

Situace je o to nepřehlednější, že záleží na příslušných hygienických stanicích. Každá může rozhodnout jinak, záleží na epidemiologické situaci v oblasti.

Extraliga srdnatě pokračuje, ale jak trefně uvedl plzeňský manažer Tomáš Vlasák, je v tom pěkný maglajz...