Forma v extralize: v nejlepším přestat, nakažená lednice i ingliš Litvínov • FOTO: Koláž iSport.cz, ČTK Hokejová extraliga prožívá bezprecedentní krizi, kdy je výhra, že se může odehrát jeden zápas… I tak jsme se ale podívali na formu jednotlivých týmů - v těžké době s kapkou nadhledu! Projděte si náš žebříček Jde to/dře to od posledního k prvnímu.

14. Kometa Zatím se Liboru Zábranskému plní přání. Nechtěl hrát, když nejde naplnit halu. Tak teď ještě v pátek držet neprůjezdnou D1... A Kometu dostanete možná pod stromeček. Šťastné a veselé! Hala pro Kometu: změna financování, hledá se investor. Kdy by měla stát? »

13. Litvínov Na webu svítí inzerát, že klub iz lůking for „Project manager for marketing and sales“. Je to in ingliš, jenže koho přijmou, má se starat o pozitiv imidž, dělat ňůsletry... Milí fans, příště do haly radši slovník, až vás tam pustí. SESTŘIH: Litvínov - Třinec 3:6. Tři brankářské změny a přesilovková dominance Ocelářů

12. Karlovy Vary Možná škoda, že město začali pomalu opouštět ruští podnikatelé. Třeba by tady už byla vakcína proti viru, klub by byl fit. Sice po ní prý máte chlupaté dlaně a ve tmě svítíte, ovšem k Energii by se to vlastně i hodilo. SESTŘIH: Karlovy Vary - Třinec 2:5. Oceláři si vezou z dlouhé cesty tři body, rozhodl Ondřej Kovařčík

11. Třinec Ať je ta Ocelová banda už hlavně fit! Na sociálních sítích klub připomíná svoje staré zápasy... Ano, v březnu to bylo prima. Teď už je spíš prymula. Stejné téma, jen víc otravné. Objeví se na obrazovce a už nefandíte. Litvínov - Třinec: Matěj Stránský nachytal Honzíka a dal třetí přesilovkový gól Ocelářů, 3:5

10. České Budějovice Mít po čtyřech zápasech bod, nezní jako velká paráda. Pokud se na to kouknete z jiného pohledu, tak Motor má jen o bod méně než Pardubice, které tahle sranda stojí o desítky milionů víc. Vlastně není tak zle, co? SESTŘIH: České Budějovice - Vítkovice 2:3p. Hosté vstoupily do sezony výhrou, Motor má první bod

9. Pardubice Už jen chybí, aby se zvedla hladina Labe a zatopila město. Co zase? S Petrem Dědkem mělo být hej, podle právního výkladu a hrubé úřednické chybě ale majitelem fakticky není. Tady nic neproběhne v klidu. Pardubice odhalily nové logo. Ozval se i jeden výkřik „no to si děláš pr....“

8. Zlín Všude roušky, předepsané odstupy, dezinfekce... No ale když si hráči před televizními rozhovory podávají jednu a tu samou kšiltovku? Tak to vlastně jdete štěstíčku (viru) celkem naproti. SESTŘIH: Pardubice - Zlín 0:2. První výhru i body v sezoně trefil pro Berany Köhler

7. Vítkovice V létě jste měli dojem, že aby tady ušetřili, bude jim hlavního experta na epidemii dělat klidně doktor Sova, ortoped. Ale najednou vodí velká jména, naposledy Poláška. Vedle haly se našel ropný vrt? Vítkovice - Plzeň: A zase Polášek! Dělovkou po úspěšném vhazování snížil skóre, 3:4

6. Olomouc Vlastně se nedivíte, že sem se covidový predátor dlouho nemohl dostat. Chlapci jsou zocelení pobytem v lednici (říkají jí hokejová hala). V takových podmínkách rostou tvrďáci. Stejně je ale bestie kousla. Škoda. SESTŘIH: Olomouc - Pardubice 3:2. Dynamo srazil dvěma góly Knotek

5. Sparta Opakovalo se to. Jede z kopce dolů, vzduch sviští... pak se dostává nohavice do pedálů a přichází pád na ústa. Pár minut, minimálně tři puky v brance a konec. S Libercem ale Sparta měla cyklistické kalhoty, vzadu nula! SESTŘIH: Sparta - Liberec 3:0. Bílí Tygři poprvé bez bodu, zářil gólman Machovský

4. Mladá Boleslav Pokud se někdy zadíváte na Davida Šťastného, máte pocit, že je jak Alexej Kovaljov, tedy když vám jednou udělá kličku, kochá se jí, za chvíli je s ní u vás zase. Pak už mu puk seberete. Teď? čtyři zápasy, čtyři góly. Paráda! Mladá Boleslav - Sparta Praha: Šťastný i podruhé v zápase pálil přesně, 4:0

3. Liberec Každý je nahraditelný? Není. Srovnejte si Liberec proti Spartě s Michalem Birnerem a bez něj. První případ? Sebevědomá jízda, mejdan, výhra. Druhý? Jako když na párty pustíte TV Šlágr. Jasné fiasko. Sparta - Liberec: Eso z NHL se předvedlo! Chlapík se trefil poprvé v extralize, 1:0

2. Plzeň Zaseknutý Gulomet už zase pálí. První asistenci na gól si připisuje vítkovický trenér Trličík, když ho hecoval, že už to není on. A druhou si s dovolením zapisujeme my za analýzu, jak čeká na gól. Není zač. Vítkovice - Plzeň: Ze střídačky hostů létaly třísky. Gulaš vzteky rozmlátil hokejku Vítkovice - Plzeň: Gulaš po další skvělé souhře s Mertlem rozhodl o výhře hostů, 4:5