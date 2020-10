Kometa chce hrát. COVID s hráči zamával, v karanténě už jen Pyrochta

Všichni hráli minimálně dvakrát. Jen Kometa ani ťuk. Sedm zápasů odloženo, naposledy úterní derby ve Zlíně. Tentokrát kvůli koronaviru v táboře soupeře. Brněnský výběr už je po více než dvaceti pozitivních nálezech připraven do akce. „Po zkušenosti, kterou jsme prodělali, máme z té nemoci větší respekt,“ přiznává majitel klubu a hlavní kouč Libor Zábranský.

Úplně fit jsou téměř všichni hráči. Chybí jen obránce Filip Pyrochta, jemuž dobíhá karanténa a do přípravy se vrátí v pátek. Do hry by měl zasáhnout za týden proti Mountfieldu HK. „Vidíme ho jako lehkonohého bruslaře. U něj to nebude takový problém,“ věřil trenér.

Oslabený kanonýr Peter Mueller šel místo ledu šlapat na kolo, ale proti Plzni podle všeho nastoupí. Byť u něj byl průběh nemoci těžší. „Říkal, že ho bolelo celé tělo,“ informoval Zaťovič. „Když jsem po karanténě viděl kluky v tréninku, bylo mi jich až líto. Takzvaná chřipka s nimi zamávala,“ přiznal Zábranský.

Den ode dne je však situace lepší. Už se zase jede nadoraz. „Jít hned po karanténě hrát, to nejde. Je to složité,“ potvrdil elitní útočník, jenž měl pouze mírné příznaky nemoci. „Sranda to není, ale zvládli jsme to. Jsme mladí a docela silní. Jen nikdo neví, jestli to nemůže mít později následky,“ pokrčil rameny.

Odklad duelu ve Zlíně dal Kometě pár dnů, aby hráči dohnali kondiční manko. „Je to obrovská výhoda. Měli jsme trošku prostor a čas to oživit. Ale nikdo nemůže čekat, že budeme proti Plzni ve vrcholné formě. Musíme to odmakat, odbojovat,“ podotkl kouč, který chtěl začátek soutěže odložit. Teď už si přeje, ať extraliga frčí i s jeho souborem. Opravdu už není prostor odsouvat další duely. „Jsme v očekávání na náhrady, které mají přijít,“ připomněl slíbené kompenzace ze strany státu. Ty by měly částečně zacelit obrovské díry v rozpočtech.

V hledišti bude v pátek pusto. Krajně nemilá věc, nejen pro Kometu. Nyní je však pro celou organizaci priorita, aby extraligový tým najel na zápasový rytmus a dohnal manko. „Je to nepříjemné, bez diváků se nedá hrát celou sezonu. Věřím, že je to jen dočasné opatření. My teď ale hlavně musíme začít hrát,“ zdůraznil kapitán, jenž má kolem sebe víc mladých kluků. „Musí konečně ukázat, že to mohou v budoucnu táhnout,“ vzkázal jim.

O novice Jakuba Zbořila, dočasnou akvizici z Bostonu, obavy nemá. Vidí, co dovede. „Má rozehrávku, hlavu nahoře,“ oceňuje herní vyspělost třiadvacetiletého obránce. „Je to hráč na hraně NHL a farmy. Bude patřit mezi nejlepší. Věřím, že nám pomůže.“

Zaťovič a spol. ale zatím můžou na pravidelné tempo zapomenout. I kdyby v pátek konečně hráli, nedělní bitva v Liberci už je odložena…

