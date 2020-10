Rousek dupe za snem v NHL, Buffalo posílá plány: Musím zesílit. A střílet!

Před startem sezony budil pohled na nabitou soupisku útočníků Sparty řadu otazníků. Jedním z nich byla i role Lukáše Rouska. Kam ho trenéři postaví? Bude v brutální konkurenci dostávat dál potřebnou porci minut, aby se mohl rozvíjet? Úvodní kola extraligy dávají tušit, že ano.

Rousek hraje v průměru 17 minut za večer, poslední tři duely naskočil v elitní formaci po boku Michala Řepíka a Romana Horáka. „Mám od nich pořád co odkoukat. Jsou to jedni z nejlepších hráčů v Česku. Zároveň jsou pro mě konkurencí, ale i motivací, abych makal a dál se zlepšoval. Do budoucna mi to může jen pomoct. Když nebudu makat v tréninku, nebudu hrát. Mužstvo máme tak nabité, že nám tohle trenéři dopředu správně nastavili,“ popisuje jednadvacetiletý útočník.

Soutěžní prostředí v ofenzivních řadách vítá. „V útoku to máme hodně nabité. Opravdu každým zápasem, každým tréninkem hrajeme o místa. Je to super, všechny nás to nutí jet na krev. Každý by chtěl samozřejmě hrát co nejvíc, je to ale na každém z nás, jak se s tím popere a jak k tomu přistoupí,“ má jasno Rousek.

Sezonu po šesti kolech rozjel na osobní bodové maximum. Na kontě má pět asistencí. Pokud udrží nastolené tempo, bude jich mít po základní části 43. Paradoxní je, že na první gól stále čeká. „Snad už to brzo protrhnu,“ věří. Pomoct mu může také to, že pro kouče Miloslava Hořavu a Josefa Jandače je pevnou součástí prvního přesilovkového komanda.

V minulém ročníku posbíral 29 bodů, pokud se chce přiblížit snu o NHL, potřebuje mety posouvat. „Chci navázat na minulou sezonu, zase se posunout o kus dopředu. Makat na sobě, být prospěšný týmu. Snad si konečně užijeme i to play off,“ doufá.

„Abych se přiblížil Americe nebo i třeba jinému zahraničí, které by mě lákalo, musím se zlepšit. Musím ukázat víc než loni. Každým rokem na sebe chci být náročnější. Chci všem ukázat, že NHL můžu hrát,“ říká sebevědomě.

LUKÁŠ ROUSEK VE SPARTĚ (AKTUÁLNÍ – MINULÁ SEZONA) Zápasy: 6 – 52

Body: 5 (0+5) – 29 (14+15)

Plus/minus: +1 – +5

Střely na branku: 7 – 71

Průměrný ice time: 16:57 – 16:46

Jeho zámořská práva vlastní Buffalo, které ho v roce 2019 draftovalo jako celkově 160. v pořadí. Stalo se tak až o rok později, než původně doufal a čekal. V draftu 2018 ho však všichni přehlíželi.

Se Sabres je v kontaktu, spolu mají nastavený plán. Ještě rok Sparta, pak za moře. Tedy snad. „Jednou až dvakrát týdně si zavoláme, zájem z jejich strany cítím. Přes léto tam ale vyměnili skoro celý realizační tým, takže úplně růžové to není. Ptají se mě hlavně na zdraví, na to, jak se cítím. O smlouvě zatím řeč není. Kdo ví, jak to vůbec v Americe bude. Teď se soustředím jen na Spartu.“

S vedením Buffala řešil, kde pro něj bude nejlepší strávit novou sezonu. Ve hře byl i odchod za oceán. „Sabres mi doporučili ještě jednu sezonu tady, že by mě ještě rok rádi nechali ve Spartě. Já jsem s tím problém neměl. Kdyby mě chtěli tam, šel bych. Nikdo ale neví, jak to dál bude s covidem,“ krčí rameny 180 centimetrů vysoký forvard. Na stole byl i přesun do Skandinávie. „S agentem jsme to řešili, nějaké nabídky jsem měl. Nakonec jsme se ale shodli, že nejlepší varianta pro mě bude Sparta.“

Během minulé nedokončené sezony se na něj pravidelně jezdili dívat kluboví evropští skauti. Z Buffala mu přišel plán cvičení i stravování. I z toho je vidět, že o odchovance pražských Letňan stojí.

„Mají moje videa, sledují mě. Říkají mi, co mi jde a na čem mám naopak ještě zamakat. Chtějí, ať posílím. Naberu svaly a jsem silnější v soubojích. Na ledě pak apelují hlavně na střelbu. Bruslení mám docela dobré, ale v tomhle věku se dá ještě pořád zlepšovat. Nejvíc jim jde o tu střelbu. Sám vím, že tam mám rezervy,“ přiznává Rousek.

O této mezeře v jeho hře svědčí i statistiky. Na kontě má zatím pouhých sedm střel na branku, což je nejméně ze všech hráčů Sparty, kteří odehráli kompletní porci šesti utkání. Je patrné, že mnohem raději přihrává. Naposledy v úterý v Karlových Varech připravil báječně trefu pro Řepíka. „Zatím to šlape docela dobře. Mančaft máme skvěle složený. Každý nám říká, jak to máme na papíře silné, ale pokud nebudeme dál poctivě dřít jeden za druhého, těžko to bude fungovat. Musíme makat za Spartu!“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE Buffalo Sabres Vše o klubu ZDE