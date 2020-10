Český hokej volá: Nejsme nebezpeční! Gulaš po Prymulovi žádá čísla

Tušili, že si na ně ministr zdravotnictví došlápne, jen tomu nechtěli věřit. Stopka pro sport, který se stejně hraje v uzavřených arénách bez lidí. Na ledě promoření hráči, okolo nikde nikdo. Tak kdo by se měl nakazit? „To je přesně věc, kterou jsme se od čtvrtečního rána zaobírali,“ odpovídá ředitel extraligy Josef Řezníček. „Argumentovali jsme statistikou, že v extralize máme aktuálně 75 procent lidí promořených, komunita profesionálních hokejistů by se nemusela jevit nebezpečnou pro normální populaci. Navíc se teď hraje bez diváků, poslední týmy bychom vypouštěli z karantény na konci příštího týdne, to už bychom měli 90 procent klubů za linií promoření. Autority to musí tímhle způsobem vnímat,“ věří Řezníček.

Existuje reálná obava, že Prymulův dvoutýdenní zámek je jen předehrou ještě tvrdších opatření. Doposud žádná predikce ohledně uvolňování restrikcí ministru zdravotnictví nevyšla. Řezníček doufá, že extraligové argumenty ohledně promoření dotyční vyslyší. „Chceme i tímhle způsobem komunikovat. Věříme, že se tím bude někdo chtít zaobírat a tím pádem bychom mohli omezení zkrátit.“

Velké naštvání ze čtvrtečního lockdownu netají největší osobnost soutěže Milan Gulaš, jenž na Twitteru popsal svoji zlobu. „Sebrali nám diváky, teď už nebudeme moct hrát ani zápasy. Na dva týdny? Nebo déle? Nějaká čísla, která prokazují, že hokejový zápas, který probíhá v ohromné hale, je rizikovější než nákup v supermarketu? Můžete nám to vysvětlit, pane Prymulo?“ optal se útočník Plzně a reprezentace.

Vytočený je i liberecký bek Ronald Knot. „Představte si to množství lidí, které by se nakazilo na stadionech, zavřených pro diváky, kde hraje proti sobě 40 chlapů, co už COVID prodělali,“ tweetuje.

Jisté není, za jakých podmínek se hokejisté mohou scházet a trénovat. „Vláda něco vyhlásila, mezi řádky se z toho dá něco vyčíst, ale musíme si potvrdit důležité detaily, co nás všechno čeká. Kluby mi hned volaly a musíme zjistit, jak celé rozhodnutí zní v písemné formě. Zásadní je, jestli kluby mohou trénovat v menších skupinách na stadionu, případně mimo něj. Všechno musíme zjistit. Předpokládám, že v pondělí budeme mít s kluby velkou telefonickou konferenci, jak postupovat dál,“ doplnil Řezníček.

Řada extraligových klubů už delší dobu proklamovala, že bez diváků to stejně nemá cenu. Týmy Sparty, Plzně, Komety či Karlových Varů byly spíše či úplně pro zastavení soutěže do doby, než se budou moci vrátit fanoušci na tribuny.

Například boss hradeckého Mountfieldu Miroslav Schön vždy prosazoval názor, ať se hraje, dokud na semaforu svítí zelená. „Jsem stále zastáncem toho, pokud to půjde a omezení nám to umožní, hrajme. Kvůli fanouškům, partnerům. Hokej běží v televizi i na Hokejce, kde permanentkáři dostali zdarma přístup. Na druhou stranu chápu, pokud se to nyní na čtrnáct dnů utáhne s nadějí, že se to zlepší, zlomí a my se snad vrátíme k padesáti procentům normálu. Než abychom to nechali být a měli to tu další tři, čtyři měsíce. Čili teď utáhnout, aby se to co nejdřív mohlo znovu povolit,“ nabízí Schön svůj pohled.

Do konce týdne má extraliga v plánu čtyři utkání, pak se zastaví. Ještě před týdnem mohla do hokejových hal tisícovka lidí, v tomto týdnu nikdo. „Jakýkoli počet diváků, i kdyby jich mělo být sto, je dobrý a budeme za něj vděčni. Velkým přáním je mít plný stadion, ale chápu, že v této situaci to možné není,“ dodává Schön.

Než se zavře extraliga…