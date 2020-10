Extraliga zhasíná světla. Nechápu to! Soutěž je promořená, štve Prospala

Zavíráme. Na dva týdny. Tedy minimálně. V neděli viděla Tipsport extraliga závěrečné dva zápasy před nucenou odstávkou. „Hráčům jsme řekli, že je to možná na dlouhou dobu poslední utkání. Kdo ví, jak to bude dlouho trvat,“ říká kouč Sparty Miloslav Hořava. Jeho tým před pauzou porazil Litvínov na jeho ledě 3:1. Kluby teď řeší rébus: jak a kde i přes zákaz trénovat?

Jedeme v tom spolu. Takový nápis visí v Litvínově nad kotlem domácích fanoušků. V neděli na to byli ale hráči Vervy sami. Diváci jim scházeli. Hrálo se v tichu, na jindy plných strmých tribunách stadionu Ivana Hlinky to zelo prázdnotou. Pohřební atmosféru dokreslily opuštěné černé sedačky a brutální zima, která v plecharéně byla.

Na sever Čech přijela Sparta. Pro Litvínov to bylo první utkání po skoro třech týdnech. A na minimálně čtrnáct dnů taky poslední. „Bylo to těžké. Návrat po takové pauze není snadný. A teď nám dokonce zakázali trénovat, což asi nikdo nechápe,“ přiznal po utkání brankář David Honzík. Jeho tým i potřetí prohrál, jako jediný v soutěži zůstává bez bodu.

Dva týdny pauzy, které nařídila vláda v čele s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou , jsou pro Vervu už třetím nuceným přerušením. Na startu ročníku stihl Litvínov tři tréninky, pak spadl do karantény. Sotva po restartu zahájil extraligovou sezonu, následovalo další kolo izolace. A teď vinou nouzového stavu opět.

„Až skončí opatření, doufám, že se liga znovu rozjede. Bude sice obrovský nápor na termínovou listinu, ale ještě je to ve fázi, kdy by se soutěž při nahuštěném programu dala odehrát. I proto jsme rádi i za ten jeden zápas se Spartou. Kdyby ale tenhle stav měl trvat dále, muselo by se začít uvažovat o zkrácených variantách, jinak by hrozilo nedohrání,“ říkal už před nedělním utkáním generální ředitel Vervy Pavel Hynek.

Právě délka ligového lockdownu je největším strašákem pro všechny kluby. „Není to jen o hokeji, trpí všechny sporty. Možná ty venkovní na tom budou trochu líp. Ta doba není dobrá, myslím si ale, že by se dalo hrát i bez lidí. Týmy jsou promořené, za mě je to velká škoda, že se přerušuje. Musíme to ale respektovat,“ krčil rameny kapitán Sparty Michal Řepík .

Raději než týdny pauzírovat by klidně hrál dál bez fanoušků. „Jsme profíci, musíme se na to připravit, ale je to těžké. Je to totálně bez atmosféry, diváci hodně chybí. Raději bychom poslouchali nadávky, než tohle. Plná hala, tisíce lidí… to hokeji dává šťávu. Všechno je ale lepší než úplně zavřít zimáky,“ dodal Řepík, který Litvínov sestřelil dvěma body (1+1).

Pokorný: Říct, co si o tom myslím? Musel bych být hodně sprostej

Extraligové celky teď přemýšlí, jak udržet své hráče i po dobu nucené přestávky v rytmu. Tedy alespoň v tom tréninkovém. Vládní nařízení totiž společnou přípravu v uzavřeném prostředí zakázalo. Možností bude po skupinkách trénovat venku na suchu. Sparta však řeší i možnost cvičení na ledě, snaží se zamluvit si venkovní otevřené kluziště v Dobříši. „Je to v jednání. Hledáme možnost, abychom hráče dostali do aspoň nějakého tréninku,“ popsal Miloslav Hořava, trenér Pražanů.

Hokejové kluby nechápou přísný zákaz po tom, co už předchozí vládní opatření je osekala až na dřeň, a teď přišla úplná stopka. Zvlášť ve chvíli, kdy je drtivá většina hráčů v lize již promořená. Infekcí si prošli, získali na nějaký čas imunitu.

„Já sám těžko něco změním. Je to špatný, ale je třeba se s tím poprat. Sezona je rozháraná, rozkouskovaná. Nemá to hlavu ani patu. Chvilku trénujete, pak jste v karanténě a nakonec přeruší soutěž. Hrajeme na nádherném zimáku, kde chodí 7700 lidí. Konečně se sem po sedmi letech dostaneme a on tu není nikdo. Vždyť to je strašný! Nevěřím, že se za čtrnáct dní začne hrát. Proč? Stačí se podívat, kdo tyhle rozhodnutí dělá. Jestliže už hrajeme bez lidí, tak proč tedy nehrajeme dál? Extraliga už je promořená. Vždyť to nedává žádný smysl,“ rozohnil se po duelu v Brně kouč Motoru Václav Prospal.

Podobně mluvil i jeho protějšek, asistent trenéra Komety Kamil Pokorný. „Taky nevěřím, že se začne za dva týdny hrát. Nebudu říkat, co si o tom myslím, byl bych hrozně sprostej. Ta rozhodnutí jsou divná, nechápu je. Je to hrozné, šílené.“

SESTŘIH: Litvínov - Sparta 1:3. Třetí výhru Pražanů v řadě zpečetil bek Jeřábek prvním gólem

SESTŘIH: Kometa - České Budějovice 4:3sn. Brňané si připsali první výhru v sezoně, zářil Schneider

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 6 4 1 1 0 27:17 15 2. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 3. Sparta 7 4 0 0 3 19:15 12 4. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 5. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 6. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 7. K. Vary 4 2 0 0 2 10:12 6 8. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 9. Vítkovice 3 0 1 1 1 9:10 3 10. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 11. Brno 2 0 1 0 1 7:10 2 12. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 13. Č. Budějovice 5 0 0 2 3 10:21 2 14. Litvínov 3 0 0 0 3 6:13 0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:00. Schneider, 38:30. P. Holík, 56:18. L. Horký, . Schneider Hosté: 07:36. Beránek, 31:37. Christov, 32:52. Karabáček Sestavy Domácí: Klimeš (Vejmelka) – Freibergs, O. Němec, Pyrochta, Zbořil, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Vincour, Klepiš, Schneider – Valský, Rákos, L. Horký – Plášek ml., Střondala, Kunc. Hosté: Čiliak (Patera) – Pýcha, Plášil, Vydarený, Allen, Suchánek, Slováček, Pavel – Jonák, Prokeš, Beránek – Christov, Venkrbec, Karabáček – D. Voženílek, R. Přikryl, Z. Doležal – M. Novák, Raška I, Indrák. Rozhodčí Hradil, Veselý – Rampír, Špringl Stadion DRFG arena