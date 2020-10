Čiliakův smutný návrat do Brna: Nerozumím, proč se nehraje dál

Vedli jste 3:1, takže asi nejste nadšený ani z výsledku…

„Ve třetí třetině jsme měli hrát jinak. Možná jsme se zalekli. Nemůžeme se bát vyhrávat. Úplně jsme přestali hrát. Máme jen bod, je to škoda.“

Dokáže se brankář namotivovat, když jsou prázdné tribuny?

„Každý to asi má v hlavě. Nikdo neví, co bude zítra, pozítří. To je horší. Člověk neví, jak si má nastavit na hokej hlavu. Vůbec netuším, co nás v příštích čtrnácti dnech čeká. A myslím, že to neví nikdo. To je na tom to nejhorší.“

Dvakrát vás překonal Rakušan Peter Schneider. Potvrdil, že je střelec?

„Je šikovný. Je v Brně na to, aby dával góly.“

Jak to zatím jde v Českých Budějovicích?

„Hokejově jako na houpačce. Člověk furt začíná. Trénujeme, odehrajeme dva zápasy a zase stojíme. Pak se den před utkáním dozvíme, že zase nehrajeme. Ale rodině i mně se v Budějovicích líbí, jsme šťastní.“

Na Kometě se vám chytalo příjemně, že?

„Jo, cítil jsem se v bráně dobře.“

Věříte, že se za dva týdny soutěž znovu rozjede?

„Nikdo neví, co se stane zítra. Je mi líto lidí. Je to šílené.“

A rozumíte tomu, proč byla extraliga zastavena?

„Ne.“

SESTŘIH: Kometa - České Budějovice 4:3sn. Brňané si připsali první výhru v sezoně, zářil Schneider

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:00. Schneider, 38:30. P. Holík, 56:18. L. Horký, . Schneider Hosté: 07:36. Beránek, 31:37. Christov, 32:52. Karabáček Sestavy Domácí: Klimeš (Vejmelka) – Freibergs, O. Němec, Pyrochta, Zbořil, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Vincour, Klepiš, Schneider – Valský, Rákos, L. Horký – Plášek ml., Střondala, Kunc. Hosté: Čiliak (Patera) – Pýcha, Plášil, Vydarený, Allen, Suchánek, Slováček, Pavel – Jonák, Prokeš, Beránek – Christov, Venkrbec, Karabáček – D. Voženílek, R. Přikryl, Z. Doležal – M. Novák, Raška I, Indrák. Rozhodčí Hradil, Veselý – Rampír, Špringl Stadion DRFG arena

