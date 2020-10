Nejdřív panika. 500 milionů pro sport? Stop. Vláda nakonec peníze odklepla

Podle informací iSport.cz naráželo schválení programu i na vnímání profesionálního sportu jako celku. „V tuhle chvíli čekáme na vysvětlení, proč je program přerušen. Nevíme, co se děje,“ řekl ještě před jednáním vlády jeden z manažerů hokejové extraligy.

Tahle oblast krvácí po omezeních kvůli pandemii asi nejvíc. Hokej hodně těží z vysokých návštěv. Třeba majitel Komety Libor Zábranský vyčíslil ztrátu na jeden zápas na 1,7-2 miliony korun. O tolik přijde, když má prázdné hlediště. Pokud částku vynásobíte počtem utkání v základní části, jste až na 50 milionech. A musíte sem připočítat i plnění vůči sponzorům, které se váže na počet odehraných utkání. Ztráta tak hrozí mnohem vyšší.

Podle informací iSport.cz byl z prvního nezdaru hodně přešlý šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Právě on byl garantem celé akce, i když návrh předkládalo ministerstvo průmyslu.

Ve středu dopoledne zasvítila i na Facebooku ministerstva zelená fajfka u položky podpora sportu pro program COVID II. Znamená, že je splněno. „Báli jsme se, jak všechno dopadne,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.

„Situace pro nás byla velmi napínavá. Jsem rád, že nastalo kladné rozhodnutí. Nejsem člověk, který by způsoboval někde paniku. Ale jasně jsem říkal, že pokud by do profesionálního sportu tyhle peníze nešly, pro hokej by to bylo fatální,“ dodal.

„Je velmi pozitivní zpráva, že všechno dopadlo,“ hned přidal i majitel pardubického Dynama Petr Dědek. Hokejové kluby většinou počítaly s tím, že by peníze na účty mohly dorazit nejspíš až v prosinci. Teď jim začne papírování a úředničina, aby si na peníze sáhly.

Původní záměr byl, že se takzvané lístkovné vypočítá tak, že se určí průměrná cena za jednoho návštěvníka na stadionu (120 Kč), vynásobí průměrnou návštěvností za minulou sezonu a odečte se od ní návštěva, která za dané kolo na stadion dorazila. Teď by kluby měly dokazovat svoje náklady. „Znovu je potřeba říct, že obrovský kus práce udělal Milan Hnilička, měl s tím neuvěřitelné starosti,“ dodal ještě Král.

Co obsahuje program COVID II sport

O kompenzace budou moci žádat kluby z deseti profesionálních soutěží, které určila NSA. Jedná se o první a druhou fotbalovou ligu, extraligu a první ligu ledního hokeje a nejvyšší soutěže v basketbalu, volejbalu a házené. Maximální výše dotace je určená podle analýzy ekonomické náročnosti sportu a pohybuje se od 750 000 korun na klub pro volejbal a házenou po 12,5 milionu korun pro prvoligové fotbalové a extraligové hokejové kluby.

Podporu mohou čerpat profesionální i poloprofesionální kluby. „Program je nastaven tak, že u většiny sportovních oddílů se výše pomoci pohybuje v rozmezí osmi až deseti procent jejich rozpočtů, přičemž u ekonomicky nejsilnějších sportovních klubů se jedná o méně než dvě procenta z jejich ročního rozpočtu,“ uvedl v tiskové zprávě předseda NSA Milan Hnilička.

Kluby dostanou peníze předem na základě kvalifikovaného odhadu, jaký ekonomický dopad na ně budou mít vládní omezení od března do konce tohoto roku ve srovnání s poslední řádně odehranou sezonou.

Na kompenzace budou mít nárok také komerční pořadatelé sportovních akcí určených pro sportovce z více než dvou klubů nebo širokou veřejnost. Dotace bude určena na uhrazení marně vynaložených nákladů v loňském a letošním roce souvisejících s akcemi, které se měly konat od 12. března do 31. července letošního roku. S kompenzacemi pro akce, které musely být kvůli vládním opatřením zrušeny nyní na podzim, návrh tohoto programu nepočítá.

NSA už dříve vyhlásila program COVID sport, který měl pomoci neziskovým sportovním organizacím. Agentura v něm přijala stovky žádostí. Na pomoc byla připravena miliarda korun, ale nevyčerpala se. NSA si to vysvětlovala mimo značnou pomocí měst a krajů, které sportovním organizacím odpustily nájemné a další náklady v době uzavření sportovišť.