Winter Classic na trénink! Boleslav či Sparta řádily na venkovním kluzišti

„Vyjet zas na led bylo fajn, rozhodně lepší než jet jen suchou přípravu, jako jsme to dělali minulý týden. Navíc venku... Mělo to zvláštní nádech,“ uvedl útočník Mladé Boleslavi Adam Zbořil na klubovém webu. „Naposledy jsem byl na venkovním kluzišti ve Finsku. Má to trochu jinou atmosféru,“ doplnil pětadvacetiletý hráč.

Na dohodě klubů se zástupci města, které nově zrekonstruovaný stadion vlastní, se podílel i šéftrenér hokejového svazu Slavomír Lener, jenž v Dobříši žije. „Jsem jen prostředník. Kluby se na mě obrátily, jestli tam ledová plocha je, nebo není, a pak se spojily s radnicí, která díky zájmu zimní stadion zprovoznila, protože to v plánu měli asi za čtrnáct dní,“ řekl Lener ČTK.

Bývalý kouč národního týmu zástupcům samosprávy poté pomohl utvořit časový plán, aby byla vždy dostatečná přestávka na výměnu týmů tak, aby se nepotkávaly. „Před každým tréninkem je tak pauza 45 minut, aby byl led kvalitní a zároveň se dodrželo, že se týmy nebudou potkávat,“ uvedl Lener. Je na volbě mužstev, zda se převléknou venku na místě nebo přijedou autobusy částečně už ve výstroji.

„V této zvláštní a neveselé době je to pro naše malé město skvělá věc a moc si vážíme příležitosti, nabídnout špičkovým hokejistům naše sportoviště. Doufám, že hokejisté se u nás budou cítit dobře a tréninky si užijí. My se jim určitě budeme snažit zajistit maximálně kvalitní zázemí,“ uvedl místostarosta Dobříše Tomáš Vokurka v tiskové zprávě.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE