Král o restartu extraligy: Věřím, že to klapne! Co s přípravou dvacítky?

Jako první přinesl web iSport.cz informaci o tom, že se blíží resuscitace Tipsport extraligy. Už příští týden by se nejvyšší hokejová soutěž mohla rozběhnout. To teď v rozhovoru potvrdil i prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Kdybych nevěřil, že to dopadne, vůbec bych se tím nezabýval. Věřím, že to klapne.“ Jednání s vládou má v osobní režii. Kdo by mohl platit testování hráčů a jak to vypadá s přípravou dvacítky, kterou už za dva měsíce čeká mistrovství světa?

Podle informací iSport.cz dostaly extraligové kluby mail, ve kterém se píše, že by se v příštím týdnu mohla soutěž rozběhnout. Jak aktuálně situace vypadá?

„Kluby dostaly mail s tím, že se o tom bavíme a není to úplně vyloučené. Řešíme nějaké varianty, které souvisí s testováním a dalšími věcmi. Naskytla se šance o tom diskutovat, tak diskutujeme. Pokud by to dopadlo, ve druhé polovině příštího týdne bychom teoreticky mohli začít hrát zápasy. Tu informaci dostaly kluby přímo ode mě, denně od rána do večera o tom s vládou jednám. Zatím to není nic, za co bych mohl dát ruku do ohně. Když už jsem jim tu informaci dal, tak je to určitě ve hře.“

Dokážete odhadnout, jak moc reálné to je?

„Kdybych nevěřil, že to dopadne, vůbec bych se tím nezabýval. Věřím, že to klapne. Týká se to ale pouze extraligy. Jako první chceme hlavně co nejdřív uvolnit prostor pro normální trénování klubů. Ladíme technické věci jako testování, vzorky, jejich dodání k rychlému vyhodnocení. V pátek nás čeká další kolo diskuzí. Pokud se povede otevřít trénink, je hraní zápasů už jen logickým vyústěním.“

Máte nástřel, jak by testování mohlo vypadat?

„Zatím ne. Razím ale filozofii, že pokud nám dá vláda možnost, vejdeme se do ní vždycky. Nemáme s testováním problém. V současné době se navíc možnosti testování hodně rozšířily, už to není časově tak náročné. Dají se i zajistit docela ekonomicky příznivě, ve hře je, že by to financovala Národní sportovní agentura. Uděláme maximum, aby to vyšlo.“

Jednání s vládou a ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou tedy vedete vy osobně?

„Ano.“

Slyšel jsem, že je s ním velmi těžké vyjednávat a dohadovat nějaké výjimky a ústupky.

„Není situace na nějaké dohady. Můžu si myslet o tom, co se zanedbalo, nebo dalo udělat jinak… mám svůj názor, ale nikoho nehodnotím. Nechtěl bych být v jeho pozici a tohle všechno řešit. Není to jednoduché, plně respektuju lidi, kteří se tomu věnují a mají to na bedrech. My řešíme jen náš sportovní rybníček. Tři strany: my, Milan Hnilička za agenturu a ministerstvo zdravotnictví, jsme denně ve spojení. Všechno se ale řeší za pochodu. Není to tak, že by se potkalo dvacet lidí a dvě hodiny by všichni řešili jen extraligu.“

Došla řeč i na možnou přípravu reprezentaci do 20 let, kterou čeká už za dva měsíce mistrovství světa?

„Na to jsem tlačil ze všeho nejvíc. Potřebujeme akutně uvolnit trénink pro ty kluky. Mají před sebou velký, důležitý turnaj. Jiné země hrají zápasy, normálně trénují a naši kluci ve velké většině stojí. To musíme změnit co nejdřív.“