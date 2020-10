Existence hokeje je ohrožena, píší kapitáni Babišovi. Žádají výjimku

„S blížícími se termíny reprezentačních akcí nejen A mužstva, ale také juniorského mistrovství světa v prosinci 2020 a lednu 2021 je situace o to vážnější, neboť ve srovnání se zahraničím, kde k obdobným opatřením až na výjimky nepřistoupili, je konkurenceschopnost našich reprezentací výrazným způsobem ohrožena. Současnými krizovými opatřeními vlády přitom není ohrožena jen konkurenceschopnost našich hokejových reprezentací, ale existence českého hokeje jako takového. V důsledku uvedených opatření totiž dochází k významným finančním ztrátám hokejových klubů ze vstupného, reklamy i sponzoringu, které tvrdě dopadají nejen do právní a ekonomické sféry klubů, ale z důvodu objektivní nemožnosti plnění hráčských smluv také do právní a ekonomické sféry všech profesionálních hokejistů,“ píše se v dopise.

Hokejisté jsou v zájmu zachování konkurenceschopnosti českého hokeje připraveni přijmout takové záruky, které umožní opětovnou přípravu profesionálních hráčů ve vnitřních prostorách stadionů a pokračování soutěží za současného zajištění nejvyšší úrovně ochrany zdraví a dodržování nejpřísnějších hygienických podmínek. Zároveň připomínají, že většina profesionálních hokejistů, stejně jako členů realizačních týmů, již nákazou prošla. Jak vyplynulo z šetření mezi kluby, pozitivně testovaných jich od srpna bylo 73,3 %.

„V této souvislosti je nutné poznamenat, že nové případy nákazy se mezi hráči či členy realizačních týmů jednotlivých klubů již v současné době neobjevují, a to navzdory tomu, že profesionální hokejisté pokračují v rámci stanovených pravidel v trénincích svých týmů společně,“ připomínají v otevřeném dopise.

Hráči jsou přesvědčeni, že umožnění přípravy ve vnitřních prostorách a pokračování soutěží může posloužit jako naděje pro celou společnost. „Jsme připraveni svou disciplinovaností, sebekázní, citem pro fair play a úctou nejen k pravidlům, ale především k sobě samým, soupeřům, členům realizačních týmů, funkcionářům klubů, sponzorům, fanouškům a všem obyvatelům České republiky tuto naději společnosti poskytnout. S ohledem na výše uvedené si vás proto dovolujeme uctivě požádat o udělení výjimky z krizových opatření vlády…Možnosti nalezení optimálního modelu vyhovující naší žádosti a reflektující současnou epidemiologickou situaci v České republice vám rádi budeme prezentovat osobně.“