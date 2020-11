Šéf hokejové redakce z O2 TV: Jen ať nás lidi s Českou televizi srovnávají

Je teď stěžejní umět lidi vtáhnout do děje, ať řeší velké příběhy z vlastního obýváku?

„To je pravda. Třeba u fotbalové FORTUNA:LIGY byly před přerušením soutěže skvělá čísla, sledovanost byla vyšší až o 30 procent, než tomu bylo v minulém ročníku. Něco podobného je teď úkolem hokeje. Už první víkend bude hodně zajímavý, začne se v sobotu po obědě hokejem Sparta-Pardubice, pak u nás běží fotbal. V neděli je kompletní fotbalová liga, v pondělí hokej. Každý den na lidi čeká něco, každý den velký přenos.“

Může televize, když se taky musí přizpůsobit vládním omezením, vymyslet něco nového, aby byla fanouškům ještě blíž?

„Pořád o tom přemýšlíme a řešíme, co se dá. Spíš půjde o to, aby se hlavně podařilo udržet standard a lidi moc nepoznali, že televize se taky musí prát s různými omezeními. Stále platí, že na přenos nasadíme až 15 kamer, včetně O2 TV Helmet Cam, které jsou umístěné na helmách hlavních, nebo čárových rozhodčích. Chceme mít minimálně jednoho hosta na zápase, spíš dva. Do konce roku odvysíláme všechny kluby z celé republiky a podíváme se na každý stadion.“

Docela odvážně vypadá pondělní výběr, kdy vysíláte od 15 hodin zápas Zlín-Sparta. Myslíte, že lidi naženete před obrazovku?

„Měli jsme dvě reakce. První, že je to kravina, druhá, že jsou stejně lidi hodně na home officu. Podle mě to nebude takový problém, ve Zlíně se hrálo od pěti, to už není takový rozdíl. Je to pro nás zkouška, jestli má smysl dělat přenosy takhle i dál, pokud by ještě trval nouzový stav. Uvidíme, jestli se tenhle čas ujme, nebo půjde z pohledu čísel o propadák. Zlín proti Spartě je atraktivní zápas, chceme vidět, co to udělá.“

Je pro komentátora hodně jiné, když komentuje zápas, kde není jediný divák?

„Máte sluchátka, jste ve vlastní bublině, nevnímáte věci kolem. Soustředíte se na hru, a co chcete říct. Liší se to tím, že opravdu zřetelně slyšíte rozhodčího. A vlastně těžší je to na koncentraci, protože když se třeba zamyslíte, najednou se stane nějaká věc, lidi vám napoví. Vnímáte emoce a během půl sekundy zpozorníte. Tohle teď nepřijde, takže se může stát, že vám něco uteče. Bude to ale teď rozhodně smutnější.“

V čem pro vás?

„Jste zvyklý přeřvávat lidi, ono to i hezky vypadalo, když je pět minut do zápasu, v hale tma, lidi bouří a čtete sestavu. Jste ve varu s nimi. Tohle bude těžší. Ale jsme profíci, zvládneme to, ať všechno vypadá dobře.“

Ve výraznou tvář hokejových přenosů postupně roste váš expert Jakub Koreis. Nebojí se být ostrý, jít ven s názorem i za cenu, že pak dostane naloženo, když se netrefí. Sedí tenhle dojem?

„Myslím, že ano, Kory si ke komentování ještě vlastní linku s podcasty. Je strašná výhoda, že on nemá nějakou velkou ambici dělat ještě něco v hokeji. Tohle má už v sobě uzavřené, tak nemusí být nikde přehnaně korektní. Pro televizi je základ, když máte někoho, kdo řekne přesně to, co si myslí. Přesně takhle Kory vystupuje.“

Zaskočí vás taky někdy?

„Spíš já jeho. (usměje se) Sem tam to dovede, ale během zápasu je hodný, drží se scénáře. Ale třeba až si to přečte, něco vytáhne a trochu nám přenos zpestří.“

Česká televize bude několikrát dávat i dva zápasy denně. Proč vy ne?

„Logisticky ani programově to není úplně možné. Nechci něco přepočítávat, ale když se podíváte, kolik sportovních přenosů vyrábíme, je toho dost. Máme čtyři plnohodnotné kanály, za poslední rok pět tisíc hodin obsahu, 250 přenosů, to je obrovský objem. Děláme fotbaly, hokeje, štáby a kameramani taky nejsou nafukovací. Ono se asi taky nedá čekat, že by někdo seděl osm hodin u televize a díval se v kuse na hokej, takže sledovanost by nebyla taková. Ale do konce roku máme v plánu 16 přenosů, což je za necelé dva měsíce docela hukot. Máme zhruba stejný počet hracích dnů jako Česká televize, oni budou mít možná jen o pár zápasů víc díky těm dvojákům. Ale třeba o Vánocích se tam protočíme hezky za sebou.“

Nemám pocit, že by byla mezi ČT a O2 nějaká velká rivalita, spíš žijete tak nějak vedle sebe. Ale teď, jak lidi budou sedět doma a přepínat, možná vás začnou víc srovnávat. Těšíte se na zpětnou vazbu?

„Je jejich svaté právo, aby porovnávali. (usměje se) Budeme jenom rádi, když nás budou sledovat. Je to asi správně, ať nás řeší a baví se, kdo a jak svoji práci dělá.“

Domluvili jste se, které dny budete vysílat hokej vy a kdy Česká televize?

„Oba vysílatelé udělali nějaký ústupek, že nebudou úplně striktně lpět na původním režimu. Ale dá se říct, že se drží pátky v O2 a neděle jen v České televizi, jen jednou tam budeme vysílat taky. Obě televize si uchrání své dva nejlepší dny. Zbytek se bude nějak domlouvat. Třeba o Vánocích, aby všechno vycházelo tak, že v noci lidi dostanou MS dvacítek, ve tři odpoledne extraligu u nás, o půl šesté u nich. Přes agenturu BPA jsme se domluvili úplně v pohodě.“