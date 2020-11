Pardubická jízda dolů pokračuje. V klubu zahřmí, ale záleží kde

Rozdílů mezi Plzní a Pardubicemi najdete hodně. Tak třeba Plzeň obrátí v ruce každou korunu, než ji vydá a ještě ji pětkrát poplive, aby se vrátila brzy zpátky. Pardubice jsou s novým majitelem Petrem Dědkem ekonomicky stabilní, do letního posilování investovaly miliony. Pak je tu věc, která bije do očí teď. Plzeň je první, vidíte zde řád a směr. Pardubice spadly na poslední místo. Už zase.

„Odrazí se nám to před prázdnou bránu, ale motá se nám to pod nohama a nedoklepeme tam puk. Chceme tak moc, až je to na prd. Hlava výkon strašně ovlivňuje. Myslím, že bylo hodně poznat, který tým je v pohodě a který se trápí,“ povzdechl si po prohře v Plzni útočník Vladimír Svačina.

Dynamo vytlouká dno poslední tři sezony v kuse. Je jedno, kdo ho trénuje, kdo mu šéfuje, kdo ho vlastní a kdo za něj hraje. Výsledkový zmar pokračuje i teď. Plzeň střílela snadné góly, užívala si volného režimu ve své ofenzivní zóně. Byla vidět její lehkost, pohoda, že vše nestojí pouze na Milanu Gulašovi .

Pardubice dál pokračovaly ve své obranné anarchii, kdy se čas od času zkrátka stane, že se sestava na ledě nedomluví, vyplave volný hráč, ten trestá a tým se z průšvihu už nevyhrabe. Navíc nepomohlo, že inkasovaly brzy poměrně laciný gól, kdy střela zaskočila nejspíš brankáře Pavla Katnora. Druhý zásah Milana Gulaše? Jen si objel defenzivní partu, vybral si prostor, zamířil.

Pardubicím se dávají góly tak snadno! Zato ony mají se střeleckou činností výrazné problémy. Hodně šancí promrhaly, Plzeň je vyškolila. „Mám dobrý pocit z toho, že to kluci nezabalili. Podali daleko lepší výkon než na Spartě, i na střídačce to vypadalo jinak,“ snažil se být optimistický kouč Milan Razým. „Cítili jsme, že to bylo jiné než v Praze. Pokud s nasazením budeme pokračovat a budeme se vyvarovat chyb, k výhrám by nás to dovést mohlo,“ vypočítával pardubický trenér.

Nejdřív dopní tým, pak se zřejmě vyřeší trenéři

Jenže problém je, že u jeho týmu nefunguje víc věcí dohromady. Občasný blikanec vzadu je pouze jeden střípek. K tomu připočítejte neškodné přesilovky. Nedůrazné zakončení. Slušný počet střeleckých pokusů, jenže ne z toho nejnebezpečnějšího prostoru. Od začátku sezony naprosto příšerná hra v oslabení. Navíc to vypadá, že Stěpan Zacharčuk poslal do Česka v létě měkčí a zdaleka ne tak schopné dvojče. Rozhodně z něj nejde strach, zato vyniká pomalostí a hrubkami.

Přitom v přípravě se všechno jevilo tak nadějně a celé Pardubice si pochvalovaly, jak všechno šlape. Léto náramné, sezona daleko horší. Dynamo stále čeká na první výhru za tři body. „Systém máme úplně stejný jako v létě. Každý trénink na tom pracujeme, nic neměníme. Strašně chceme, ale tím pádem je to takové svázané. Podívejte se na Plzeň, která má lehkost. Taky jsem to cítil, že gól potřebuju dát, abych se od něčeho odrazil,“ komentoval hned po zápase porážku v televizním rozhovoru útočník Vladimír Svačina.

Teď se dá čekat velké dunění v pardubických kancelářích. Klub po poslední porážce na Spartě vydal informaci, že skončil trenér brankářů, protože nechtěl absolvovat pravidelná vyšetření na koronavirus. Sportovní ředitel Dušan Salfický navíc má za úkol přivést dva útočníky. Majitel Petr Dědek hřímal o přestavbě týmu. „Co se bude dít? Na to se musíte zeptat pana majitele,“ odvětil kouč Razým. „Ale s jeho slovy naprosto souhlasím, máme problémy s oslabením, odešel Tomáš Rolinek , v téhle činnosti náš nejlepší hráč, schází nám střelec. Budeme jen rádi, pokud se tým doplní. Zatím musíme pracovat s hráči, kteří tady jsou. Nemyslím si, že by to byl špatný tým, každý musí ale podat stoprocentní výkon, což je jediná cesta za úspěchem,“ dodal trenér.

Záleží, od jaké místa přestavba začne a kdy. Pardubice jsou totiž i trenérsky velmi nestabilní prostředí. Teď je klíčový pohled vedení, v první řadě předsedy představenstva Ondřeje Heřmana. Především on bude muset situaci nějak vyhodnotit, co řekne, to se stane. Jako nejpravděpodobnější se jeví, že se tým rychle doplní. Až pak se budou řešit trenéři.

