Bartošák opět ve Vítkovicích! Mladší bratr Patrika se dočkal profi smlouvy

Darek Bartošák, který je stejně jako bratr Patrik a strýc Radek Bonk odchovancem kopřivnického klubu, odchytal poslední tři sezony ve vítkovickém dorostu. V minulé sezoně naskočil za dorost k 25 zápasům, 16 jich bylo vítězných (úspěšnost zákroků 90,87%, průměr 2,4). V aktuální sezoně stihnul za juniorku 4 starty (3 výhry, úspěšnost 94,3%, průměr 2,23).

„Chtěl bych jít podobnou cestou jako brácha, ale on mi to vlastně v Kanadě znemožnil,“ popisoval Darek Bartošák před dvěma lety v rozhovoru pro iSport.cz. „Když byl vyhlášený nejlepším brankářem CHL a WHL (2013), tak zavedli pravidlo, že zahraniční gólmani už tam nesmí chytat. Aby nezabírali místo svým talentům. Ale jo, chtěl bych časem ven. Jestli by to byla Amerika, nebo Švédsko? Nevím. Třeba bych to mohl spojit s univerzitou.“

Prozatím šlape v bratrových stopách ve Vítkovicích. Stejné to měl mimochodem i v tom, že také začínal jako hráč v poli. „Ale neuměl jsem vystřelit... A do brány jsem se dostal díky Patrikovi. První zápas za Kopřivnici jsem dostal dvacet šest gólů... Myslím, že to bylo zrovna proti Vítkovicím. Myslel jsem, že hned skončím.“

Vydržel a v šestnácti letech se dočkal prvního kontraktu v profesionálním hokeji. Jestli a kdy se případně ukáže Darek Bartošák i na extraligovém ledě, ukáže čas. V každém případě zažívají Bartošákové solidní období. Patrikovi se daří ve finském Lahti a vrátil se do národního týmu, Darek trénuje s extraligovým áčkem.