Hronek válí dál a kouč chválí: Jeho koncentrací nasákne celý tým

Zase byl vidět. Znovu se Filip Hronek usmíval pod hustými vousy. Jeho ofenzivní talent hodně pomohl Mountfieldu při dobývání pevného vítkovického valu. Nejdřív se trefil pod horní tyč, pak měl kliku, když jeho nahrávku tečoval do vlastní sítě Adam Polášek. Hradec zvítězil 3:2, byl aktivní, měl hodně střel, ovšem klíčovou roli měla znovu posila z Detroitu. V 7 zápasech posbíral ofenzivní bek už 9 bodů (4+5).

Víte, že umí. Připravujete se na Filipa Hronka. Jenže? Jeho dovednosti jsou extrémně silné. Stačí ho nějak najít, dostat k němu puk. A když má prostor, brankář se dostává do problémů, tak jako vítkovický Daniel Dolejš. Ofenzivní choutky hradeckého beka rozhodly zápas, kde Mountfield bušil na zamčená vrata.

Pro každého gólmana je Hronek velkým soupeřem. „Ano, jednoznačně to tak je,“ přikyvoval Dolejš. „S klukama v šatně jsme se o tom taky bavili, má výbornou střelu. Bohužel jsme mu nechali trochu prostoru a hned to potvrdil,“ vracel se k Hronkově zásahu na 2:1. Hradecký bek takhle zlomil ve třetí třetině vyrovnaný stav, pak se trefil ještě jednou, když Adam Polášek nešťastně srazil kotouč do vlastní sítě. Byl blízko hattricku během poslední dvacetiminutovky, ale při vítkovické hře bez brankáře o chlup prázdnou bránu minul.

„Filip je hodně specifický obránce, ofenzivní. Ale jednu věc si z něj může vzít každý hráč, a to je přístup k utkání,“ zkusil se zamyslet hradecký asistent David Kočí, co by po něm mělo v klubu zůstat, až Detroit zatroubí, že v NHL začínají kempy a Hronek bude muset za moře. „Neskutečně se koncentruje na každý zápas, vidíte, jak se na každé vystoupení i těší. Tím pak nasákne celý tým,“ všiml si Kočí.

SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 3:2. Vítězná odveta, dvěma góly zazářil Hronek

Filip Hronek dovede vystřelit nejen přesně a tvrdě, ale i rychle. Nápřah mu nezabere půl hodiny, jen si rychle zpracuje puk, někdy ani to ne. A pak bum. „Je to vidět, má klid, přehled. Najde vás přihrávkou, nebo vystřelí ve správný okamžik. Bez debat je to nesmírně kvalitní hokejista,“ chválí jeho přínos i parťák Jakub Orsava, který mu nahrával na první gól. Tam Hronek zpracoval puk, mrknul, kde stojí Dolejš a prohnal puk kolem jeho ucha pod horní tyč.

Orsava ovšem taky dobře chápe, že zadák Red Wings je pro Hradec jen bonus. Extrémně kvalitní posila pro úvod sezony, která pomáhá rozjet vítězný stroj. Jen v klubu nezůstane napořád: „Určitě je důležité ho dobře najít, on si dovede poradit, ale je nás tam dvacet. Hroňas je super hráč, budeme jen rádi, když nám bude dál takhle pomáhat. Jen to nemůže být pouze o něm.“

Mountfield byl daleko aktivnější než v pondělí v Ostravě. „Ano, teď nejsme spokojeni jen s body, ale i s předvedenou hrou, diametrálně se zlepšila od posledního zápasu,“ liboval si trenér David Kočí. Jen střelecká převaha nebyla moc vidět ve skóre. „Moc nám nešlo si pořádně přihrát, vymyslet kloudnou akci. Hodně těžko se nacházela cesta k jejich bráně,“ vysvětloval Orsava.

Vítkovice se soustředily hodně na defenzivu, když je domácí tým zatlačil, pomáhaly si fauly. Ale taky uměly kousnout, ofenzivní parády předvádělo hlavně duo Jan Hruška + Dominik Lakatoš, jen jich nebylo tolik. Nejdřív famózně přihrával do prázdné brány první, pak druhý. To byly velké věci, když se hosté vyhrabali z těžké defenzivy. „Náš výkon byl statečný, ale Hradec hrál opravdu dobře. Hodně střílel, byl u nás v pásmu. I když jsme fakt bojovali, bylo těžké se udržet u nich,“ komentoval nakonec brankář Dolejš porážku 2:3.

Mountfield HK - Vítkovice: Obrovská smůla Ridery, Hronkovo nahození si do branky srazil Polášek, 3:1

Mountfield HK Vše o klubu ZDE