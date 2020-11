Chalupa upřímně o své absenci: Nehrál jsem právem, trenér měl pravdu

„Matěj se nevešel do sestavy, protože přípravu neměl takovou, jakou jsme si představovali. Zatím musí čekat na svou šanci,“ vysvětloval na konci září asistent trenéra David Kočí. Chalupa se dočkal i kvůli pauze způsobené koronavirem až 11. listopadu. Naskočil do první formace s Lukášem Cingelem a Radkem Smoleňákem. Na zápasový výpadek reagoval bez jakýchkoliv vytáček: „Trenér to řekl naprosto přesně. Nepotkal jsem se s ideální formou. Postupem času jsem se do toho dostával, ale mimo sestavu jsem byl oprávněně. Makal jsem a čekal, až přijde šance. Jsem rád, že můžu hrát.“

Proti Vítkovicím měl pět střel, gól nedal, i když jednu velkou šanci měl. „Jsem dřevák, no,“ usmál se, když rozebíral zakončení po přihrávce Lukáše Cingela. „Nahrávka byla parádní, trefil jsem puk špičkou do protipohybu a Dolejš mi to chytil. Měl jsem si to ještě zpracovat, ale bohužel. Snad to vyjde příště,“ dodal.

Doba bez zápasů ho motivovala: „Secvaklo mi to v hlavě, zdravě jsem se naštval. Mám radost, že jsem mohl hrát, tak snad v sestavě zůstanu.“ Užil si, že se vrátil i k parťákům, se kterými se mu v minulé sezoně tak dařilo. „Moc jsem se na kluky těšil. Dřív nám to klapalo, tak snad jsem jim to tam moc nekazil,“ pokorně jen pokrčil rameny.

SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 3:2. Vítězná odveta, dvěma góly zazářil Hronek

