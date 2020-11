Hamrlík: Virtuální atmosféra na Hané? Hrůza, podobně u nás hlásí hasiči

Byť je v herním řádu soutěže jasně definováno, že v průběhu hry nesmí být vysílán žádný zvuk, Mora se nechala inspirovat Libercem či Spartou a atmosféru vyřešila virtuálně. „Heja, heja, Mo-ra-via!“ linulo se stadionem. Reakce na vývoj utkání? Rovněž nebyl problém. Bohužel pro domácí se více pouštěl pískot po gólech Zlína než jásání po brance Hanáků. Ne všem se to nicméně líbilo.

„Upozorňoval jsem na to rozhodčího, zdálo se mi to až moc nahlas. Prvních deset minut mi kvůli tomu připadalo furt jako přerušená hra, z toho jsem byl ze začátku trochu v šoku,“ popisoval upřímně gólman hostů Libor Kašík , jehož výkon to ovšem nijak nepoznamenalo. Připsal si 29 úspěšných zákroků, inkasoval jen po šťastné Káňově teči a vyřešil několik ošemetných situací, kdy před ním na brankovišti byli protihráči úplně sami. „Pak to asi trochu ztlumili a bylo to tak akorát.“

I Janu Káňovi, olomouckému střelci, se zdála uměle vytvořená atmosféra až příliš hlasitá. „Na začátku to bylo dost přehulené, na střídačce mi pískalo v uších,“ uznal útočník, jenž v promořené kabině jako jeden z mála ještě COVID-19 neprodělal.

Smutnou atmosféru v plecharéně řeší HC Olomouc tak, že z reproduktorů pouští fanoušky z reproduktorů. Lepší než ticho. 🔈 pic.twitter.com/jRl4TqJm09 — Michal Kvasnica (@MichalKvasnica) November 11, 2020

Nyní vir sklátil například trenéra Jana Tomajko, proto byl jeho kolega Zdeněk Moták tentokrát na koučink sám. „Ruch jsem vnímal, ale fanoušky to nenahradí. Bez lidí je každý sport smutný,“ řekl. Ještě víc ho však mrzel výkon jeho mužstva a taky další zdravotní problémy. Vyloženě kritická je situace v útoku, kde chybí Strapáč, Kolouch, Klimek, Navrátil, Gřeš či Handl. I proto Mora lepí ztráty střídavými starty z první ligy, soupisku doplnil zkušený Tomáš Čachotský z Jihlavy. „Nic jiného nám nezbývá, světlo na konci tunelu bohužel nevidím,“ dodal zklamaně.

V mnohem lepším rozmaru byl naopak logicky Martin Hamrlík, asistent trenéra Zlína. Perlil zejména, když se řeč opět stočila směrem k atmosféře. „Hrůza! Přišlo nám to fakt špatné, protože ten reprák celou dobu šustil. Můj názor je, že buď to udělat kvalitně, nebo vůbec. Bylo to jak u nás v Malenovicích, když hasiči hlásí, že bude v některých ulicích odstavená voda. Taky to tak zadrhává a jde slyšet vždycky jen něco, takže nikdy nevíme, jestli voda poteče, nebo ne,“ rozesmál novináře. „Musí to mít trochu úroveň, v NHL jsou trošku jinačí haly. Pokud by tady měla být jednou takhle kvalitní i kostka, tak ji radši nestavte. Fungovala by totiž možná jen ze dvou stran.“

SESTŘIH: Olomouc - Zlín 1:4. Moravské derby pro Berany, rozhodl Šlahař

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:09. J. Káňa Hosté: 19:21. Köhler, 26:59. Šlahař, 50:44. P. Sedláček, 59:10. J. Ondráček Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar, Groch – Ostřížek, J. Knotek (A), V. Tomeček – J. Káňa, Čachotský, Kucsera – Olesz, Nahodil, Kořenek – Burian, Mácha, Bambula. Hosté: Kašík (Huf) – Řezníček, Nosek (A), Ferenc, Gazda, Žižka (C), M. Novotný, Suhrada – Köhler, Fryšara, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Sebera, Herman, Karafiát – Kubiš (A), P. Sedláček, Václavek. Rozhodčí Oldřich Hejduk, Petr Úlehla – Ladislav Lučan, Milan Kis Stadion Zimní stadion Olomouc

