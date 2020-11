Kometa potvrdila příchod Hájka. Na výpomoc se vrací i Tomáš Svoboda

Obránce New York Rangers Libor Hájek posílí na začátku nové sezony hokejisty Komety Brno • profimedia.cz

Hokejový obránce Libor Hájek z New York Rangers vypomůže dočasně v extralize Kometě Brno. Hrát by měl už v pátek doma proti Mladé Boleslavi. Dvaadvacetiletý Hájek prošel mládežnickými týmy Komety a v jejím dresu si zahrál v nejvyšší soutěži v ročníku 2014/15 před odchodem do Severní Ameriky.