Zklamaný Prospal o gólu, který pohřbil Budějovice: Byla to moje chyba

Souboj prvního s posledním názorně ukázal, proč se oba týmy nacházejí na opačných pólech extraligové hitparády. Zakřiknutý nováček byl pro Indiány snadným soustem, ti se navíc předvedli podstatně lepší výkon než v předchozím utkání s Litvínovem. Na nebohého soupeře vletěli od samého začátku, všude byli dřív.

„Výsledek odpovídá předvedené hře. Neměli jsme žádnou kvalitu, Plzeň vyhrála naprosto zaslouženě. Ještě v první třetině tam něco bylo, ale druhý gól, který padl dvacet sekund po začátku našeho oslabení, náš pohřbil. Nedokázali jsme se z toho zvednout. Tam jsem udělal chybu já, neposlal jsem na buly správného hráče. Ten gól jde za mnou, tam jsem pochybil. Zároveň je ale zklamání, že proti týmu z prvního místa jsme se nedokázali vybičovat k lepšímu výkonu,“ vracel se kouč domácích Václav Prospal ke krizové chvíli.

Škodovce bohatě stačilo, že v první třetině odskočila o dva góly, zbytek utkání si s přehledem pohlídala. A to ještě Milan Gulaš trefil v úvodní části horní tyč, Filip Suchý z jasné pozice mířil bohu do oken a propadlá rána navrátilce Matěje Stříteského se odrazila od boční konstrukce ven. Plzeňský bek si to však vynahradil, ve 47. minutě obstaral čtvrtou branku hostů.

SESTŘIH: České Budějovice - Plzeň 1:5. Motor stále bez výhry, hosté dál vládnou lize

Domácí provětrávali hostujícího gólmana Dominika Frodla víceméně jen v početní převaze. Přesilovek měli Budějovičtí víc, než soupeř, to však bylo jediné, v čem ho předčili. Zásluhou obránce Pavla Pýchy využili přesilu pěti proti třem. Jenže první extraligová trefa nejproduktivnějšího hráče mužstva minulé, ještě prvoligové sezony přišla moc pozdě.

Na opačné straně se dvěma trefami zaskvěl Pavel Musil. Chodil na první přesilovku, jednu zužitkoval na konci úvodní části, kdy tečoval Gulašovo nahození. Při další výhodě se k němu odrazila pumelice od zadního mantinelu, u odkryté tyče se rychle zorientoval a zasunul. Útočník, který ještě ve službách Mladé Boleslavi pronikl do reprezentace, sahal dokonce po hattricku. Trestné střílení ve 27. minutě však neproměnil.

Plzeň se vydala na výlet po cizích stadionech. Čeká ji Olomouc, Třinec, Karlovy Vary a Sparta. Pozici aktuálního lídra chce uhájit. „V téhle roztřískané sezoně je určitě super, že pořád bodujeme. Chceme v tom pokračovat. Teď nás čekají těžcí soupeři, tabulka není kompletní. Určitě si nepřejeme, aby nás pak mrzelo, že uteče nějaký blbý zápas a připraví nás o postavení v tabulce,“ uzavřel obránce Stříteský.

