Rozčílený Prospal po další prohře: Jako bychom se scházeli na pumpě

Energie vstoupila do utkání vyloženě strašidelně, velice rychle prohrávala o dvě branky. Právě první gól Libora Zábranského přehodil výhybku. Navíc šlo o premiérový gól mladého obránce v Extralize. Pikantnější to bylo o to, že v brance stál strůjce dvou titulů Komety, kterou vlastní Zábranského otec, Marek Čiliak.

„Vlastně mě to v první chvíli ani nenapadlo. Někdy to tak zkrátka vyjde, ale oba teď hrajeme za jiné týmy. Tak to prostě je. Spíš mě pobavilo, že proti Energii jsem získal svůj první kanadský bod v dresu Komety po přihrávce na gól Tomáše Vondráčka a dneska mi zase na můj první gól nahrál on. To je docela vtipná náhoda,“ vyprávěl po zápase Zábránský.

Pro Karlovy Vary se zatím návrat po pandemií způsobené pauze jeví jako velice povedený. A můžou za to především dvě výhry proti Motoru. Oba zápasy mají jedno společné, střelce vítězné branky Petra Koblasu. „Jo, asi se dá prohlásit, že Budějovice jsou teď mým oblíbeným soupeřem,“ smál se útočník, který ve třetí třetině dělovkou přisoudil výhru pro svůj celek. „Ale nejde jen o mě, i z týmového hlediska jsme za výsledek moc rádi,“ dodal s úsměvem.

Karlovy Vary - České Budějovice: To byla řacha! Koblasa přesilovkovou ránou obrátil vývoj utkání na stranu Energie, 3:2

Kdo naopak rozhodně po duelu úsměvy šetřil, byl budějovický kouč Václav Prospal. Na tiskovou konferenci přišel nasupený, jeho celek totiž stále čeká na první výhru po návratu mezi tuzemskou hokejovou šlechtu a prodlužující se čekání vytváří napětí a řadu otázek. Tím spíše, když jen ve dvou duelech České Budějovice před třetí třetinou prohrávali.

„Máme skvělý vstup do zápasu, vedeme o dva góly, ale nejsme schopní tam dotlačit tu třetí branku. Soupeř sníží a z vynikající třetiny se stane jen dobrá. V druhé třetině nás zmáčkli, byli aktivní a kdybych se na to díval nestranně, tak si zasloužili vyrovnat a potom vyhrát. Nemůžeme mít výkyvy, že z jedné skvělé třetiny předvedeme výkon, jako že se poprvé sejdeme před zápasem někde na pumpě,“ kroutil hlavou dvojnásobný mistr světa. O premiérový zisk tří bodu z jednoho zápasu se Prospal bude snažit v neděli. Bude to ale mít velmi těžké. V cestě bude stát rozjetá Plzeň.

