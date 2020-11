ONLINE + VIDEO: Dynamo vede 2:0 nad Kometou! Boleslav - Sparta 2:2

Českobudějovičtí hokejisté se slaví vstřelený gól do branky Ocelářů • ČTK / Ožana Jaroslav

Bezvadné tažení Ocelářů vyhnalo Čiliaka z branky

České Budějovice zmrazil rychlý smolný gól. Brankář Čiliak si nepřipsal ani zásah a už lovil puk z branky, když si Gernátovu prudkou přihrávku od modré čáry srazil do vlastní sítě Venkrbec. Slovenský bek se podepsal i pod druhý gól. Po jeho křížném pasu střílel bez přípravy Jašek a odražený puk usměrnil do branky Chmielewski.

Aktivnější Třinec začal lépe i prostřední část a rychlý kontr zakončil do odkryté branky obránce Galvinš. České Budějovice rychle odpověděly, po 17 sekundách snížil z dorážky Michnáč. Domácí Marcinko ale po chytrém pasu Růžičky využil první přesilovou hru Ocelářů v zápase a ve 32. minutě našel Stránský místo mezi Čiliakovými betony. Z početní výhody se v závěru třetiny prosadili i hosté, když se trefil z mezikruží Plášil.

Jašek svým prvním gólem sezony zvýšil na 6:2 a vyhnal ve 45. minutě z branky Čiliaka, který se v Třinci před dvěma lety radoval s Brnem z mistrovského titulu. Domácí Růžička poté rozezvučel tyč. Poslední úpravu skóre tak obstaral Pýcha, který zkorigoval výsledek v 82 sekund dlouhé přesilové hře pět na tři. To ale nic nezměnilo na faktu, že Oceláři zopakovali stejný start ze sezony 2016/17, tehdy také v úvodních osmi kolech ztratili jen jeden bod.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): "Navázali jsme na předchozí výkony z domácích zápasů. S veškerým respektem k soupeři to byly povinné tři body a bylo by ztrátou je nezískat. Budějovice ale působily velmi dobře, i za nepříznivého stavu nepolevovaly a hrály stále naplno, organizovaně. V tomto směru jsme to měli těžké."

Václav Prospal (České Budějovice): "Dostali jsme šest gólů, první padl po smolné situaci, kdy jsme si puk srazili do branky bruslí. Na druhou stranu má Třinec velkou kvalitu a my jsme působili hlavně v první třetině trochu ustrašeně. Ve druhé a třetí třetině už to bylo lepší, ale opět jsme prohrávali a nedokázali jsme být dostatečně produktivní, aby byl výsledek vyrovnanější."

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 6:3. Oceláři dál válí. Motor stále čeká na první výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:02. Gernát, 11:24. Chmielewski, 21:25. Galvinš, 26:42. Marcinko, 31:16. M. Stránský, 44:52. Jašek Hosté: 21:42. Michnáč, 35:10. Plášil, 59:06. Pýcha Sestavy Domácí: Kořenář (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Hrňa. Hosté: Čiliak (45. Patera) – Vydarený (A), Plášil, Pýcha (C), Slováček, Pavel, Allen – Christov, Venkrbec, Jonák – M. Novák (A), Prokeš, D. Voženílek – Beránek, R. Přikryl, Z. Doležal – Michnáč, Raška I, Karabáček. Rozhodčí Kika, Micka – Lederer, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec

Litvínov - Zlín 1:0

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:19. V. Hübl Hosté: Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Demel, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Ščotka, Štich (A) – Mahbod, Gerhát, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Myšák, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Hosté: Kašík (Huf) – Řezníček, Nosek (C), M. Novotný, Ferenc, Suhrada, Gazda, Hamrlík – Köhler, Herman, J. Ondráček – Okál (A), Honejsek, Šlahař – Kubiš (A), P. Sedláček, Karafiát – Václavek, Pšurný, Dobiáš. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Frodl, Komárek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Mladá Boleslav - Sparta

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:46. Šťastný, 51:36. Flynn Hosté: 21:27. Říčka, 46:33. Pech Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Cienciala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Neužil (Machovský) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Mikliš – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Dvořáček, Vitouch, Zikmund. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Gebauer, Rožánek Stadion ŠKOENERGO Aréna

Liberec - Vítkovice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 40:40. L. Krenželok, 48:03. T. Kubalík Sestavy Domácí: Kváča (Pařík) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – A. Musil, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Šír – Hrabík. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek (C), Trška, R. Černý, Koch – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Schleiss, L. Krenželok (A), Šišovský – Dej, J. Mikyska, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Pešina, Lacina – Ondráček, Špůr. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva Bez diváků. diváků

Mountfield HK - Karlovy Vary

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 07:20. Koblasa, 11:22. D. Kaše, 29:28. O. Beránek, 34:48. Zábranský Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Zámorský, Nedomlel (A), Hronek, Jank, F. Pavlík (A), Šalda, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Orsava – Kelly Klíma, V. Růžička, J. Sklenář – M. Chalupa, Lev, Perret – Jergl, Koukal, R. Pavlík. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – Šenkeřík, M. Rohan (A), Plutnar, Graňák, Zábranský, Pulpán (A), D. Mikyska – Flek, D. Kaše, Hladonik – M. Zabloudil, T. Mikúš, O. Beránek – Kohout, Černoch, Koblasa – Vondráček, Skuhravý (C), M. Kadlec. Rozhodčí Sýkora, Šír – Brejcha, Gerát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Olomouc - Plzeň

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:03. Ondrušek Hosté: 18:46. Gulaš Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar, T. Černý – Burian, J. Knotek (A), V. Tomeček – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Olesz, Kusko, Valský – Čachotský, Mácha, Bambula. Hosté: Frodl (Pavlát) – Lang, Stříteský, Kvasnička, Čerešňák, Budík, Jiříček, L. Kaňák – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, P. Musil, Kantner – Stach, Kracík, Rob – Straka (A), Kodýtek, Přikryl. Rozhodčí Tomáš Horák, Daniel Pražák – Miroslav Lhotský, Jiří Svoboda Stadion Zimní stadion Olomouc

Pardubice - Kometa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:53. Svačina, 27:38. Tybor Hosté: Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Nakládal (C), J. Kolář (A), Holland, Vála – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Camara, Claireaux, Tybor – Blümel, Anděl, Paulovič – Machač, Rohlík, Kusý. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Hájek, J. Zbořil, O. Němec (A), Gulaši, Svozil, Freibergs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Rákos, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – T. Svoboda, Gajarský, Luciani. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek Stadion enteria arena

