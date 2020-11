ONLINE + VIDEO: Dynamo vede 2:0 nad Kometou! Olomouc - Plzeň 1:1

Českobudějovičtí hokejisté se slaví vstřelený gól do branky Ocelářů • ČTK / Ožana Jaroslav

Bezvadné tažení Ocelářů vyhnalo Čiliaka z branky

České Budějovice zmrazil rychlý smolný gól. Brankář Čiliak si nepřipsal ani zásah a už lovil puk z branky, když si Gernátovu prudkou přihrávku od modré čáry srazil do vlastní sítě Venkrbec. Slovenský bek se podepsal i pod druhý gól. Po jeho křížném pasu střílel bez přípravy Jašek a odražený puk usměrnil do branky Chmielewski.

Aktivnější Třinec začal lépe i prostřední část a rychlý kontr zakončil do odkryté branky obránce Galvinš. České Budějovice rychle odpověděly, po 17 sekundách snížil z dorážky Michnáč. Domácí Marcinko ale po chytrém pasu Růžičky využil první přesilovou hru Ocelářů v zápase a ve 32. minutě našel Stránský místo mezi Čiliakovými betony. Z početní výhody se v závěru třetiny prosadili i hosté, když se trefil z mezikruží Plášil.

Jašek svým prvním gólem sezony zvýšil na 6:2 a vyhnal ve 45. minutě z branky Čiliaka, který se v Třinci před dvěma lety radoval s Brnem z mistrovského titulu. Domácí Růžička poté rozezvučel tyč. Poslední úpravu skóre tak obstaral Pýcha, který zkorigoval výsledek v 82 sekund dlouhé přesilové hře pět na tři. To ale nic nezměnilo na faktu, že Oceláři zopakovali stejný start ze sezony 2016/17, tehdy také v úvodních osmi kolech ztratili jen jeden bod.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): "Navázali jsme na předchozí výkony z domácích zápasů. S veškerým respektem k soupeři to byly povinné tři body a bylo by ztrátou je nezískat. Budějovice ale působily velmi dobře, i za nepříznivého stavu nepolevovaly a hrály stále naplno, organizovaně. V tomto směru jsme to měli těžké."

Václav Prospal (České Budějovice): "Dostali jsme šest gólů, první padl po smolné situaci, kdy jsme si puk srazili do branky bruslí. Na druhou stranu má Třinec velkou kvalitu a my jsme působili hlavně v první třetině trochu ustrašeně. Ve druhé a třetí třetině už to bylo lepší, ale opět jsme prohrávali a nedokázali jsme být dostatečně produktivní, aby byl výsledek vyrovnanější."

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 6:3. Oceláři dál válí. Motor stále čeká na první výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:02. Gernát, 11:24. Chmielewski, 21:25. Galvinš, 26:42. Marcinko, 31:16. M. Stránský, 44:52. Jašek Hosté: 21:42. Michnáč, 35:10. Plášil, 59:06. Pýcha Sestavy Domácí: Kořenář (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Hrňa. Hosté: Čiliak (45. Patera) – Vydarený (A), Plášil, Pýcha (C), Slováček, Pavel, Allen – Christov, Venkrbec, Jonák – M. Novák (A), Prokeš, D. Voženílek – Beránek, R. Přikryl, Z. Doležal – Michnáč, Raška I, Karabáček. Rozhodčí Kika, Micka – Lederer, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec

Matador Hübl jedinou trefou rozjásal Litvínov

Do sestavy Severočechů se vrátil útočník Mahbod, hostující ofenzivě vypomohl při rozsáhlé marodce Pšurný. Úvodní dějství skončilo i přes několik velmi slibných příležitostí bez branek. Velký úvodní nápor domácích přestáli Berani se štěstím i díky tomu, že brankáře Kašíka zachránila při Jarůškově zakončení levá tyčka.

Strážce zlínské branky se pak vyznamenal při Zdráhalově bekhendu, nevyzrál na něho ani Mahbod a změnu skóre nepřinesl ani Pšurného prohřešek proti pravidlům v osmé minutě. Postupně se čím dál víc začali osmělovat i Zlínští. Také jim scházel jen kousek k vedoucí brance, když v 15. minutě po Gazdově dalekonosné bombě zvonila pravá tyčka za gólmanem Godlou.

Také ve druhém dějství měli navrch Litvínovští, ale tentokrát už svou převahu promítli i do skóre. Pospíšil s Lukešem připravili dobrou pozici k zakončení pro Hübla, který prostřelil Kašíka. Pro zkušeného veterána šlo o vůbec první branku v nové sezoně. V další šanci neuspěl Myšák, ve 33. minutě se pak ocitli spolu s Hüblem sami před Kašíkem, jemuž se ale podařilo situaci zachránit, když vystihl Myšákovu nahrávku.

Až teprve ve třetí části si domácí pomohli faulem a Berani se tak dostali poprvé k přesilové hře, jenže příležitosti Ference a Honejska neměly gólovou tečku. Zvýšit pak mohl na druhé straně Mahbod, Kašík však držel zlínský celek na dostřel. Ve 48. minutě pomohla při Okálově zakončení podruhé v utkání Godlovi branková konstrukce. Zlínu nakonec nebyly nic platné ani další dvě početní výhody či power play, při níž trefil tyčku prázdné branky pokusem přes celé kluziště Irving.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:19. V. Hübl Hosté: Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Demel, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Ščotka, Štich (A) – Mahbod, Gerhát, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Myšák, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Hosté: Kašík (Huf) – Řezníček, Nosek (C), M. Novotný, Ferenc, Suhrada, Gazda, Hamrlík – Köhler, Herman, J. Ondráček – Okál (A), Honejsek, Šlahař – Kubiš (A), P. Sedláček, Karafiát – Václavek, Pšurný, Dobiáš. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Frodl, Komárek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Mladá Boleslav - Sparta 2:3p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:46. Šťastný, 51:36. Flynn Hosté: 21:27. Říčka, 46:33. Pech, 61:15. Tomáš Dvořák Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Cienciala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Neužil (Machovský) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Mikliš – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Dvořáček, Vitouch, Zikmund. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Gebauer, Rožánek Stadion ŠKOENERGO Aréna

Liberec - Vítkovice 0:3

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 40:40. L. Krenželok, 48:03. T. Kubalík, 59:01. Lakatoš Sestavy Domácí: Kváča (Pařík) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – A. Musil, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Šír – Hrabík. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek (C), Trška, R. Černý, Koch – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Schleiss, L. Krenželok (A), Šišovský – Dej, J. Mikyska, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Pešina, Lacina – Ondráček, Špůr. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva Bez diváků. diváků

Mountfield HK - Karlovy Vary 0:4

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 07:20. Koblasa, 11:22. D. Kaše, 29:28. O. Beránek, 34:48. Zábranský Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Zámorský, Nedomlel (A), Hronek, Jank, F. Pavlík (A), Šalda, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Orsava – Kelly Klíma, V. Růžička, J. Sklenář – M. Chalupa, Lev, Perret – Jergl, Koukal, R. Pavlík. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – Šenkeřík, M. Rohan (A), Plutnar, Graňák, Zábranský, Pulpán (A), D. Mikyska – Flek, D. Kaše, Hladonik – M. Zabloudil, T. Mikúš, O. Beránek – Kohout, Černoch, Koblasa – Vondráček, Skuhravý (C), M. Kadlec. Rozhodčí Sýkora, Šír – Brejcha, Gerát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Olomouc - Plzeň

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:03. Ondrušek Hosté: 18:46. Gulaš Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar, T. Černý – Burian, J. Knotek (A), V. Tomeček – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Olesz, Kusko, Valský – Čachotský, Mácha, Bambula. Hosté: Frodl (Pavlát) – Lang, Stříteský, Kvasnička, Čerešňák, Budík, Jiříček, L. Kaňák – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, P. Musil, Kantner – Stach, Kracík, Rob – Straka (A), Kodýtek, Přikryl. Rozhodčí Tomáš Horák, Daniel Pražák – Miroslav Lhotský, Jiří Svoboda Stadion Zimní stadion Olomouc

Pardubice - Kometa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:53. Svačina, 27:38. Tybor Hosté: Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Nakládal (C), J. Kolář (A), Holland, Vála – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Camara, Claireaux, Tybor – Blümel, Anděl, Paulovič – Machač, Rohlík, Kusý. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Hájek, J. Zbořil, O. Němec (A), Gulaši, Svozil, Freibergs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Rákos, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – T. Svoboda, Gajarský, Luciani. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek Stadion enteria arena

