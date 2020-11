Proč si škrtit peníze? Podpis Sobotky ospravedlňuje Kvapilův odchod

A dává to logiku. Přivést do kabiny hráče za „randál“, když se v posledních měsících muselo její osazenstvo výrazně uskromnit? To by asi moc dobroty neudělalo. A vůbec to nemyslím zle vůči Sobotkovi. Je špičkový hokejista a zná svou cenu, pod kterou prostě nejde.

Stejně jako třeba Marek Kvapil. Požadavku vedení Sparty, aby klubu odpustil třicet procent své gáže, nevyhověl a odešel. Vyslechl si pak dost. Sám jsem se podivoval nad tím, že vzhledem k tomu, kolik už před tím Pražany stál a vinou zranění neodehrál prakticky nic, se nezachoval jinak. Shovívavě, uvědoměle.

Sobotkův příchod však jeho rozhodnutí dodává nový rozměr. Proč by si měl nechat sahat na peníze, když klub o chvíli později podepíše jiného útočníka, možná za ještě větší balík? Ano, Kvapil je velký svéráz. Sám ale ví, co dovede, a chce být za to zaplacený. Nemáš zájem? Dobře, nevadí, půjdu o dům dál. Ber, nebo nech být.

Další důležitá otázka zní, jestli Sobotka přinese Spartě víc, než by jí dal Kvapil. Nemyslím si to. Kvapil je jiný typ hráče. Dá se označit jako rozdílový. Byť je o dva roky starší než Sobotka, stále umí sám rozhodovat zápasy.

Od nové posily týmu trenérů Hořavy a Jandače očekávám něco trochu jiného. Sobotka je hráčem, vedle kterého ostatní rostou. Své parťáky dělá lepšími. Odvede za ně spoustu černé práce v defenzivě, čímž jim dá prostor vyniknout na opačném konci ledu. Navíc dokáže výborně přihrát, řídit hru.

Vzpomeňte na sezonu 2012/13, jejíž polovinu při výluce NHL odehrál za mateřskou Slavii. Spolu s Romanem Červenkou tehdy vytvořili nejlepší duo extraligy. Jenže od té doby už uplynulo osm let. Od března 2018 odehrál Sobotka 99 utkání, dal v nich šest gólů. Pokud dostane místo například vedle Horáka s Řepíkem, bodovat jistě bude. Že by však nesl ofenzivu na svých bedrech, to se čekat nedá.

Zároveň si říkám, co Sparta sleduje tím, že vezme takového hráče jen na měsíc a navrch mu dá šanci kdykoli odejít. Klidně hned zítra. Jako by sama neměla dost kvalitních forvardů. Věří snad, že se pak jednou Sobotka vrátí? Že je to nějaká služba? Nechají ho rozehrát se, on si na to za rok či dva vzpomene a přijde zpátky? Možná.

Dovedu si ale představit, že někteří hráči v holešovické kabině nadšením nejuchají. Všichni samozřejmě veřejně řeknou, jak jsou rádi, že přišel. Zkvalitní útok, zvýší konkurenci, která je potřebná… Jasně. Myslíte ale, že borci ze třetí či čtvrté lajny budou nadšení z toho, že klubu vyšli v těžkých časech vstříc, nechali si ořezat výplatu, a nakonec jim minuty na ledě sebere borec zvenku?

Zvlášť ve chvíli, kdy tým šlape. Vyhrává, je druhý v tabulce. Jen si to vezměte… Máte auto, které funguje. Parádně běží, motor přede jak kočka. Vy se v něm však dál hrabete a štelujete ho. Anebo ještě jinak. Máte nadupaný superb, na měsíc si ale na operativní leasing vezmete passat. Protože co kdyby byl o chlup lepší. Můžete se trefit – a taky nemusíte. Chcete sáhnout do něčeho, co funguje? Chcete riskovat? Vyberte si.

