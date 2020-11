Pět zápasů, pět gólů! Sparťan Říčka po pauze pálí. Co říká na Sobotku?

Když to v ofenzivě Sparty jeden večer zrovna tolik nelepí elitní formaci, trenéři se nemusí hroutit. V nabitém útoku za to umí vzít kterékoli trio. Skvěle šlape třetí lajna Lukáše Pecha, v posledních utkáních jsou však mimořádně vidět také Tomášek, Sukeľ a Říčka coby druhý útok. Právě Robert Říčka chytl skvělou formu, v posledních pěti duelech nasázel stejný počet branek. Klíč k procitnutí? „Trenéři mě z centra přesunuli na křídlo, kde se cítím mnohem líp,“ přiznává 31letý forvard. Na výhře (3:2p) nad Mladou Boleslaví se podílel gólem a asistencí.

Jak důležité je pro hlavu vědomí, že dovedete na svou stranu překlopit i hodně vyrovnané duely, jako byl ten úterní s Mladou Boleslaví?

„Určitě hodně. Byl to hodně vyrovnaný zápas. Je škoda, že jsme si z něj neodvezli tři body, šancí jsme měli dost. I ty dva ale bereme. Gólman nás podržel. Bylo to těžké utkání, hodně bruslivé. Jen já osobně jsem zahodil asi tři loženky, což je škoda.“

I tak ale máte parádní formu. V posledních pěti utkáních jste se trefil pětkrát. Před pauzou jste se radoval jen jednou.

„To je pravda. Trenér mě přesunul z pozice centra na křídlo, kde jsem hrál většinu své kariéry. Musím říct, že se tam cítím lépe. V lajně jsme si sedli, David Tomášek výborně připravuje šance. Gólů mohlo být ještě víc.“

Navrch jste proti Mladé Boleslavi zapsal taky šťastnou asistenci díky nepovedené střele.

„Nesedlo mi to a místo bomby golfákem z toho byl takový dloubáček. Netrefil jsem to, jak jsem chtěl. Tak to někdy bývá. Ani ten gól ale vlastně nebyl taková šance. Ty situace předtím byly větší tutovky a nedal jsem je. No a pak to tam spadne šťastně bekhendem.“

Máte za sebou čtvrté utkání na ledě soupeře. Ještě vás čeká jedno v Olomouci. Je pro vás vzhledem k absenci diváků jedno, jestli hrajete doma nebo venku?

„Musím říct, že asi jo. Vzhledem k tomu, že na tribunách nejsou diváci, tak v domácím prostředí osobně nějakou výhodu nevidím. Domácí nemá kdo hnát. Jedinou věcí je cestování, jinak je to asi jedno.“

K týmu Sparty se připojil Vladimír Sobotka. Co říkáte na další zkvalitnění kádru a zvýšení konkurence v útoku?

„Je to fantastický hráč, má spoustu sezon v NHL. Je to pro nás obrovská pomoc. V pátek už asi bude hrát, jsem zvědavý, kam ho trenéři dají. Pro tým je to velké posílení.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta Praha 2:3p. Hosté si i díky přesilovkám odváží dva body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:46. Šťastný, 51:36. Flynn Hosté: 21:27. Říčka, 46:33. Pech, 61:15. Tomáš Dvořák Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Cienciala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Neužil (Machovský) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Mikliš – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Dvořáček, Vitouch, Zikmund. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Gebauer, Rožánek Stadion ŠKOENERGO Aréna

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE