Z oslavy byl pohřeb. Útočník Říčka si se Spartou jubileum neužil

Mohla to být parádní oslava zajímavého jubilea. Útočník Robert Říčka hrál v 17. kole Tipsport extraligy svůj třístý ligový zápas. Navíc na ledě Vítkovic, kde před deseti lety jako nadějný mladík z Havířova neuspěl na zkoušce. Shodou okolností se neprosadil u trenéra Mojmíra Trličíka, který mužstvo z Ostravy vede i teď. Říčka sice otevřel skóre, postupně šel se Spartou do vedení 3:0. Ale místo pohodové oslavy byl, s nadsázkou řečeno, pohřeb. Pražané v poslední třetině náskok neudrželi a padli 4:5 v prodloužení.

„Chtěli jsme do zápasu dobře vstoupit, měli jsme vítěznou šňůru,“ připomněl Říčka tři výhry v řadě na ledech soupeřů. „To se povedlo, dali jsme dva góly. Ale od druhé třetiny, nevím proč, jsme přestali hrát. Vítkovice se dostávaly do šancí a povedlo se jim otočit. Je to velké zklamání, takové zápasy by se měly dohrávat do vítězného konce.“

Do Ostravy se přitom Robert Říčka těšil. Narodil se v nedalekém Havířově, poctivě mu pomáhal z bahna třetí ligy zpátky do první. Ve Vítkovicích byl jednu chvíli na zkoušce. Místo v extraligovém týmu se snažil vybojovat před sezonou 2010/11.

Vítkovice tehdy po prohraném finále s Pardubicemi výrazně měnily kádr, stavěli ho noví trenéři Mojmír Trličík a Zdeněk Moták, kteří nahradili úspěšného Aloise Hadamzcika. Říčka za Vítkovice odehrál jeden pohárový zápas (0 bodů, -2) a vrátil se do Havířova. Na ligovou pozvánku musel čekat další čtyři roky, než si ho z Havířova vytáhnul Zlín.

„Bylo mi nějakých dvacet, byl jsem úplně jiný hráč,“ vzpomíná Říčka na neúspěšnou vítkovickou zkoušku. „Kádr tady byl nabitý, hráli tu Jirka Burger, Viktor Ujčík, byli našlapaní. Nepovedlo se mi do týmu dostat, ale když budu soudný, musím říct, že tady byli lepší.“

Zápasy v rodném kraji jsou pro mě specifické

Pro zajímavost, do prvního týmu Vítkovic se tehdy napevno nedostali ani dva hráči z aktuálních soupisek. Říčkův spoluhráč obránce Tomáš Pavelka (27) a vítkovický bek Lukáš Kovář (28). Pavelka jako nadějný starší dorostenec naskočil do ligy v sezoně 2010/11 ve vítkovickém dresu jednou, junior Kovář dvakrát.

Pro Říčku vítkovická epizoda skončila rychle. Že by měl od té doby extra motivaci se klubu ukázat? Připomenout, že před deseti lety zaváhal? „Ne, vůbec,“ usmívá se útočník. „Spíš je to o tom, že pocházím z Havířova, což je kousek a tyhle zápasy jsou pro mě specifické. Tím, že se vracím do rodného kraje.“

Na extraligovou šanci si poctivý dříč musel počkat do roku 2014, kdy si ho z Havířova na hostování vytáhnul Zlín. Chytil se, bez problémů se v elitní soutěži adaptoval, dokonce se pak probil až do národního týmu (4 zápasy/ 0+1). Když hrál se Zlínem ve Vítkovicích poprvé, přijela ho do Ostravy podpořit asi stovka fanoušků z rodného města. „Tohle jsem nečekal, lístky jsem měl jenom pro rodinu,“ vzpomínal Říčka. „Lidi z Havířova mě přijeli podpořit, i když na sobě nemám havířovský dres. To mě moc potěšilo.“

V roce 2017 se Říčka stěhoval do Sparty, i tento přestup bez problémů ustál a zvládnul. Když nebyl zraněný, patřil k oporám klubu z hlavního města. Za 300 zápasů v elitní soutěži nasbíral 127 bodů (74+53). Slušný počin na kluka, který ve dvaceti marně bojoval o místo v extralize. O jubileu věděl, i proto ho mrzelo, že si oslavu pokazil ztraceným zápasem. „O třístovce mi říkal David Tomášek , ale během zápasu to člověk nevnímá. Škoda, že jsme nevyhráli.“

SESTŘIH: Vítkovice - Sparta 5:4p. Pražané vedli o tři góly, přestřelku rozsekl Marosz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:47. Dočekal, 49:18. Lakatoš, 50:37. Dej, 51:32. Hruška, 62:25. Marosz Hosté: 09:20. Říčka, 09:34. Forman, 30:15. Rousek, 53:54. Rousek Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Koch, R. Černý, Kubeš – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Dej, J. Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Mikliš – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Malý, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

