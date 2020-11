Šťastný se rozjel vedle Zohorny a pobavil: Pittsburgh? Asi nemají číslo

Prožívá skvělý rozjezd do sezony. David Šťastný se na začátku třetího ročníku v dresu Mladé Boleslavi plně chopil role lídra týmu. Po odchodech klíčových útočníků Skalického, Klepiše či Jegliče je na něj mnohem větší tlak. Ten si ale útočník se „salámovou“ povahou nepřipouští. „Pak to může akorát svazovat,“ řekl po úterní prohře 2:3 v prodloužení proti Spartě. Sám se v utkání trefil jednou, po devíti zápasech má na kontě šest gólů.

Jak jste viděl utkání proti Spartě?

„Bylo to těžké z obou stran. Oba týmy hrají náročný bruslivý hokej. Zápasů už je hodně, takže to bylo náročný. Bereme bod, ale je to škoda, protože jde o druhé prohrané prodloužení za sebou. Ale zápas byl celkově náročnej, hodně bruslení a už je trochu znát i únava.“

Stejně jako v neděli proti Liberci jste zápas ve třetí třetině dorovnali, ale ztratili ho v prodloužení. Jak moc to mrzí?

„Určitě hodně. To prodloužení už je trošku takový vabank, ale mrzí to. Je to podruhé za sebou, kdy jsme vyrovnali a bohužel máme jenom jeden bod. Ale lepší než žádnej.“

Zápasy proti Spartě jsou vždycky často vyrovnané, bývá hodně remíz a málo gólů. Proč to tak je?

„Myslím, že oba týmy hrají podobný hokej. Co tam mají nového trenéra, tak je to takové podobné. Je to hlavně o bojovnosti, nahazují se puky. Oba týmy se vždycky soustředí na bránění, takže jde vždycky o strašně těžkej zápas. A jak říkáte, padá málo gólů. Oba týmy hrají zezadu, je tam strašně moc soubojů.“

Proti Spartě jste se v nové sezoně prosadil potřetí ve dvou zápasech. Je to pro vás oblíbený soupeř?

„Nevím, jestli oblíbený, letos zatím asi jo. Minulý rok jsem jim tolik gólů nedal. (usměje se) Jsem rád, že vždycky můžu týmu nějak pomoct. Doufám, že to bude oblíbený soupeř, že to bude pokračovat, ale oblíbených by jich mohlo být více.“

Prosadil jste se pro vás z netypické pozice, úspěšnou tečí před brankou. Jak jste se tam ocitl?

„I Mário (Lunter) mi v kabině říkal, že on je před bránou šest zápasů, schytal asi 18 puků a já tam jedu jednou a dal jsem z toho gól. (usměje se) Byl jsem na straně trošku otevřenej, viděl jsem, že to jde po mantinelu, že tam je pravák Mitch (Fillman), tak jsem tam najel. On to výborně trefil, už jen stačilo nastavit hokejku.“

Trenéři i majitel Jan Plachý před sezonou říkali, že byste měl převzít roli tahouna týmu. Zatím na vás ale není vidět, že byste si připouštěl nějaký tlak.

„Musím říct, že v těchto věcech si tlak moc nepřipouštím. Snažím se na to nemyslet. Samozřejmě vím, že se ode mě body čekají, ale to se čekají od každého hráče, který hraje hodně. Tlak si nepřipouštím, beru tuhle pozici, takže se snažím pomoct týmu. Trochu to v hlavě samozřejmě je, že je to ode mě potřeba. Ale snažím se být uvolněnej a nemyslet na to, protože pak to může hráče svazovat, má to v hlavě a nedaří se mu.“

V prvním útoku se vám daří po boku Radima Zohorny a Mária Luntera. Sedli jste si dokonale, je to tak?

„Je to super, jsem spokojenej. Se Zohym jsme hráli už minulý rok ještě s Žigou (Jegličem). Sedli jsme si, každý víme, co od sebe máme čekat. Jak já, tak on. Souhra nám šlape a Mário se k nám výborně přidal. Už jsem kolikrát říkal, že každý děláme na ledě něco, lajna je pak kompaktní a funguje nám to. Takže jsem rád, že nám Zohy přišel vypomoct. Užívám si to, dokud tady je a budeme se snažit pomoct týmu co nejvíc.“

Z Pittsburghu vám ještě nevolali?

(směje se) „Ještě ne, zatím. Asi nemají číslo, nevím.“

Odehráli jste páté utkání během devíti dní. Jak je program z pohledu hráče náročný?

„Samozřejmě je náročnej, zápasů je hodně. Ale baví nás, že hrajeme. Každý druhý den je zápas, letí to rychle, ale únava už trošku znát je.“

Po restartu extraligy jste v pěti zápasech posbírali sedm bodů. Jste spokojení?

„Určitě bychom chtěli více bodů. Je škoda, že zápasy jsou vyrovnané. Přijde mi, že nedáváme úplně moc gólů. Samozřejmě bereme každej bod, ale osobně bych byl radši, kdybychom jich měli víc. Věřím, že se to bude zvedat a budeme sbírat body. Trénujeme dobře, děláme pro to všechno, takže věřím, že se k nám zase přikloní štěstí. Teď jsme měli nějaké zápasy, kdy mi přišlo, že se nám puky neodráží do šťastných pozic. Věřím, že se to obrátí. Samozřejmě bodů by to chtělo víc, ale lepší než žádnej.“

